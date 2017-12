Helsingin Sanomien selitys ei vakuuta tiedustelupäällikköä: ”Onneksi tiedustelulainsäädännön perustelumuistioita ei kirjoitettu näin heppoisella argumentaatiolla”

Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Esa Mäkinen perustelee suuren kohun herättäneen sotilastiedusteluartikkelin julkaisemista ja salaisten asiakirjojen käyttämistä sillä, että lukijoiden pitää saada riittävää ja totuudenmukaista tietoa siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

–Median tärkein tehtävä on seurata ja valvoa viranomaisten toimintaa. HS on vastuussa lukijoilleen, joiden pitää saada riittävää ja totuudenmukaista tietoa siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, Mäkinen toteaa lauantaina iltapäivällä julkaistussa kirjoituksessa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi aikaisemmin lauantaina, että salaisia asiakirjoja on laittomasti luovutettu Helsingin Sanomien haltuun ja siltä osin on käynnistetty rikostutkinta. Keskusrikospoliisi kertoi vähän myöhemmin kirjanneensa rikosilmoituksen, joka koskee turvallisuussalaisuuden ilmaisemista.

– Helsingin Sanomien käsityksen mukaan lehti tai sen toimittajat eivät ole rikostutkinnan kohteena, Esa Mäkinen kommentoi.

Kohutussa artikkelissa kerrottiin Puolustusvoimien sotilastiedustelusta ja signaalitiedustelua tekevän Viestikoekeskuksen toiminnasta.

– Viestikoekeskukselle ollaan uudessa tiedustelulaissa antamassa merkittäviä uusia valtuuksia. Laajoihin valtuuksiin nähden kansalaiset ja kansanedustajat tietävät laitoksesta hyvin vähän. Puolustusvoimat on pyrkinyt salaamaan kaiken tiedon. Ulkopuolisilla ei ole ennen tätä ollut juurikaan mahdollisuutta arvioida, miten toiminta on järjestetty, Mäkinen perustelee.

Hän sanoo, että Helsingin Sanomat pyrki asiaa käsitellessään olemaan tasapainoinen ja vastuullinen.

–Kaikkea HS:n saamaa tietoa ei ole julkistettu, eikä julkisteta. Salaisia asiakirjoja on myös suojattu kuten niitä on syytä suojata.



Mäkinen kysyy samalla, tietävätkö ulkovaltojen tiedustelupalvelut Viestikoelaitoksesta jo nyt paljon enemmän kuin Suomen kansalaiset ja pitäisikö suomalaisten tietää vähintään saman verran.



–Kaikkien, myös Helsingin Sanomien etu on toimiva, lakia noudattava tiedustelu. Asiakirjojen ja artikkelin julkaisemisen tärkein tarkoitus oli tuoda Viestikoelaitos julkisen keskustelun piiriin. Julkisuus voi tuntua aluksi kiusalliselta, mutta se yleensä tekee viranomaisten toiminnasta parempaa ja tehokkaampaa, hän päättää.

Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö Harri Ohra-aho kommentoi Helsingin Sanomien perusteluja tuoreeltaan Twitterissä.

-Onneksi tiedustelulainsäädännön perustelumuistioita ei kirjoitettu näin heppoisella argumentaatiolla, hän kuittaa.

