Tutkija tietovuotojupakasta: ”Ei tätä voi haudata punaisten leimojen taakse”

Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat hyväksyttäviä perusteita rajoittaa sananvapautta. Mutta paljastiko Helsingin Sanomat lauantaina jotakin turvallisuutta vaarantavaa, siihen ei oikein usko Ilmavoimissakin työskennellyt Jyväskylän yliopiston viestinnän laitoksen tutkimuskoordinaattori Heikki Kuutti.

Hän katsoo, että kohutun Tikkakosken signaalitiedustelua koskevan artikkelin julkaisu toteutti ennen muuta journalismin tehtävää valvoa ja arvioida viranomaistoimintaa. Nyt luupin alla oli viranomaisista Puolustusvoimat.

–Kansallinen turvallisuus ei ole pelkästään viranomaisten asia vaan meidän jokaisen asia. Kyllä meitä kaikkia kiinnostaa, miten turvassa me olemme. Ei tätä voi vain punaisten leimojen taakse haudata kokonaisuudessaan, Kuutti sanoo Uudelle Suomelle.

Tutkimustyössään Kuutti on erikoistunut etenkin julkisuuslakiin, tiedonhankintaan ja tutkivaan journalismiin. Hänen mukaansa HS:n artikkelin some-kommentoinnissa on sekoitettu lakeja keskenään ja tulkittu julkisuuslain koskevan toimittajia.

–Mutta se koskee vain viranomaisia. Se mitä lehti julkaisee, niin sillä ei ole mitään tekemistä julkisuuslain kanssa. Toimittajat voivat toimia aivan itsenäisesti sen suhteen, mitä tekevät tiedoilla. Toimittajia taas säätelee sananvapaus ja aivan muutamat rikoslain pykälät, Kuutti kertoo.

–Jos tästä tulee nyt Hesaria vastaan oikeustapaus, niin tätä täytyy pohtia sananvapauden näkökulmasta. Ja jos itse olisin tuomari, niin ensimmäinen kysymykseni vastaavalle päätoimittajalle Kaius Niemelle olisi: mikä oli tavoite asian julkaisemisessa. Monet sanovat, että se on turvallisuussalaisuuden paljastaminen, mutta minusta kyllä tässäkin pätee journalistin peruste viranomaistoiminnan julkisesta valvonnasta ja arvioinnista.

–Ihmettelen, miten tässä taas sananvapaus unohtuu.

Sinänsä kansallisen turvallisuus on hyväksyttävä peruste rajoittaa sananvapautta. Näin on linjannut myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, jolla on viimeinen sana Euroopassa sananvapauden rajoista.

Kuutti tosin huomauttaa, ettei toimittajien sen paremmin kuin kansalaistenkaan pidä sokeasti luottaa viranomaisten salauspäätöksiin. Hän on tutkinut useita tietopyynnöistä tehtyä salauspäätöstä, jotka on lopulta ratkottu hallinto-oikeudessa. Tapauksista syntyy Kuutin mukaan kuva, että salauspäätös on usein viranomaisella herkemmässä kuin julkaisupäätös.

–Viranomaisen oman työn kannalta on fiksumpaa panna punaista leimaa paljon. Jos joku tekee valituksen hallinto-oikeuteen, niin sitten siellä vasta katsotaan, pitikö asiakirja julkistaa vai eikö, mutta ainakin sillä pelataan aikaa.

–Mutta jos automaattisesti luotetaan pelkästään viranomaisiin eikä media valvoa viranomaisia, niin ei tämä kaukana ole diktatuurista. Kyllä näitä pitää pystyä arvioimaan.

Yksi Kuutin haastama salauspäätös liittyy sotaharjoituksia koskevaan raporttiin, joka käsitteli harjoitusten onnistumista ja kehittämiskohteita. Tiedot julkistettiin lopulta osin.

–Kaikkea muuta ne kertoivat, mutta juuri nämä onnistumiset ja kehittämiskohteet jätettiin kertomatta.

Tämä kuvastaa hänen mukaansa hyvin tiedotuslinjaa ja sitä, mitkä ovat kansallisen turvallisuuden näkökulmasta kriittisiä tietoja. Nyrkkisääntö on se, että siitä voidaan kertoa, mitä tehdään, mutta miten hyvin tai heikosti siihen pystytään, sitä ei voida paljastaa.

–Eihän se, että mitä Tikkakosken viestikeskus tekee, ole salassa pidettävää tietoa, vaan se, miten se tekee.

–Kun minäkin ilmavoimissa olin tiedottajana, muistan, mistä asioista sai kertoa. Hornetien määrä tiedetään ja se oikein esitellään, kuinka monta Hornetia löytyy. Ja netistä löytyy hyvinkin yksityiskohtaista tietoa niiden ominaisuuksista. Mutta niiden ohjaamoissa saattoi olla omia kansallisia viritelmiä, eikä näistä saanut kertoa.

Yhdessä asiassa Kuutti katsoo Helsingin Sanomien epäonnistuneen jo, eli kun lehti lupasi lauantaisen artikkelinsa lopussa seuraavia juttuja.

–Nyt minullakin heräsi kysymys, että missä jutut viipyvät. Jos tässä paljastuu, että lehti on harrastanut itsesensuuria, niin eihän sekään ole hyvää lehden maineelle. Tietysti niin saa tehdä, eikä kukaan sitä kiellä.

–Juttujen pitää olla valmiita, ja ne pitää julkaista riippumatta siitä, minkälaista keskustelua ne aiheuttavat. Tällainen soutaminen ja huopaaminen ei ole hyväksi journalismille. Pitäisi tehdä etukäteen päätös, että nämä julkaistaan ja nämä ovat ne jutut, jotka tulevat.