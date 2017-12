Upseerit pettyivät Hesariin – Boikotti: ”Tilauksesi on nyt lopetettu”

Puolustusvoimien työntekijöitä on sanonut irti Helsingin Sanomien tilauksia kohujutun julkaisun jälkeen. Ainakin kolme upseeria kertoo päätöksestään somessa. Lehdelle oli vuodettu Puolustusvoimien salaisia asiakirjoja.

Johtamisjärjestelmäpäällikkö, prikaatikenraali Mikko Heiskanen julkaisi kuvan päätöksestään ja mainitsi, että ”asiallisesti surkea juttu sotilastiedustelusta salassa pidettävän materiaalin julkaisuineen ja näiden toimituksellinen perustelu ajoivat tähän”.

–Jos lehden vastaava päätoimittaja ja toimituspäällikkö asettuvat omasta mielestäni lain yläpuolelle ja oikeustajuni vastaisesti, niin oma valintani on tilausboikotti siihen asti, kun asia on ratkaistu – suuntaan tai toiseen, Heiskanen kirjoittaa Twitterissä.

Tilausten irtisanomisista kertovat myös suunnittelupäällikkö, prikaatikenraali Vesa Virtanen sekä sotilasprofessori, everstiluutnantti Petteri Lalu, joka ennustaa Twitter-tilillään, että monet seuraavat vielä Heiskasen päätöstä.

Upseereissa on kuitenkin myös poikkeuksia. ”Some-upseeri” James Mashiri puolustaa Imagen blogissaan Helsingin Sanomien juttua, mutta epäilee, että sen johdosta alkanut poliisitutkinta ja siihen liittyvät pakkokeinot vaientavat tehokkaasti kaiken keskustelun aiheesta ja leimaavat ikävästi ne, jotka ymmärtävät lehden näkemystä.

– Hesarin perustelu on hyvä, mutta yhteiskunnassa, jossa on lähes absoluuttinen luottamus puolustusvoimiin, on vaikea kyseenalaistaa edes hyvin tiukkaa salassapitoa, vaikka sen alainen toiminta puuttuisi merkittävästi perusoikeuksiin, hän kirjoittaa.

Lue myös:

HS:n tiedusteluvuoto – Liittojohtaja: ”Poliisi yrittää murtaa lähdesuojan”

KRP: HS-toimittajan koti ratsattiin kiireellisesti – kellarista takavarikoitiin palanut tietokone

”Todella poikkeuksellinen toimenpide” – HS: Poliisi teki kotietsinnän kovalevyään vasaroineen toimittajan kotiin

Tiedustelukohu ”heikentää Suomen mainetta” – Sauli Niinistö: ”Juuri tästä on kysymys”

Sauli Niinistö jyrähti sotilastiedustelujutusta: ”Kriittistä turvallisuutemme kannalta – voi aiheuttaa vakavia vaurioita”

Olen pitänyt Hesaria laatujournalismin edustajana. @hsfi on avannut aamuni paperilehtenä kymmeniä vuosia. Asiallisesti surkea juttu #sotilastiedustelusta salassa pidettävän materialin julkaisuineen ja näiden toimituksellinen perustelu ajoivat tähän. pic.twitter.com/3Red570yxk — Mikko Heiskanen (@mikkoheiskanen) December 16, 2017

Sain juuri viestin: Hei Virtanen Helsingin Sanomien tilauksesi on nyt lopetettu — Vesa Virtanen (@VirtanenVesa) December 17, 2017