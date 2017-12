Ilkka Kanerva: Puolustusvaliokunta haluaa katsastaa Tikkakosken Viestikoekeskuksen

Eduskunnan puolustusvaliokunta aikoo vierailla Tikkakosken Viestikoekeskuksessa alkaneen talven ja tulevan kevään aikana, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) Uudelle Suomelle.

Kanerva sanoo esitelleensä asian valiokunnalle jo ennen Helsingin Sanomien lauantaista artikkelia Viestikoekeskuksen tekemästä signaalitiedustelusta.

–Olen esitellyt valiokunnalle ajatuksen, että menisimme paikan päälle kevätkauden aikana tutustumaan toimintaan [niin viestikoekeskuksen kuin lennostonkin], Kanerva sanoo.

–Ei tämä lauantain artikkeli sitä muuta, päinvastoin.

Valiokunta on hyväksynyt ehdotuksen, mutta päivämäärää ei ole sovittu. Kanervan mukaan kyse olisi normaalista vierailusta, jonka aikana valiokunnan jäsenille avataan Tikkakosken toimintaa.

–Eivät ne mitään salaisia tietoja ole, vaan ihan normaalia ja yleistä tietotasoa ne edustavat.

Helsingin Sanomien artikkelissa julkaistiin tietoja Suomen korkeimman turvaluokituksen saaneista dokumenteista. Kanerva sanoo nähneensä vastaavan luonteisia asiakirjoja vain ulkoministeriaikanaan. Hänen mukaansa sellaisia asiakirjoja ei tuoda eduskuntaan.

–Ei ole koskaan ollut eikä tulla tuomaan milloinkaan. Tällaiset erittäin salaiset paperit ovat sellaisia, joihin olen tutustunut henkilökohtaisesti ulkoministerinä. Se tapahtuu sillä tavalla, että eteen tuodaan esittelijän toimesta ne paperit. Ne käydään suullisesti läpi ja sitten ne ovat kirjallisesti nähtävillä siinä, mutta haltuun niitä ei saa. Ne ovat aina kassakaapin takana, Kanerva sanoo.

Kanerva ei halua arvioida, mikä lauantaina julkaistussa artikkelissa oli hänelle uutta ja mikä ei.

–Eikä se ole siinä edes olennaista, vaan se että on tapahtunut raskaan luonteinen tietovuoto, joka selvästi heijastuu Suomen luotettavuuteen kansainvälisenä toimijana. Meidän sotilastiedustelun tiedoista on merkittävä osa sellaista, joka saadaan yhteistyöllä muiden kanssa.

–Mutta jos toimija ei kykene pitämään salaisuuksia, niin eihän se kovin suositeltava ominaisuus ole partnerissa, toteaa Kanerva.

Helsingin Sanomien tiistaina julkaistussa artikkelissa arvioidaan, että Suomen ja Yhdysvaltojen välinen tiedustelutietojen vaihto voisi kasvaa uusien tiedustelulakien myötä. Lait mahdollistaisivat kaapeliteitse liikkuvan tiedon tarkkailun.

–En pysty tähän sanomaan mitään, kun en tunne sitä puolta. Mutta on tietysti selvää, että Yhdysvallat on iso toimija ja sillä on valtavat tietovarannot.

Julkistamiskäytäntöjen tarkastukselle avautuu hyvä paikka

Tietovuoto on herättänyt keskustelua myös siitä, pitäisikö Viestikoekeskusta koskevia tietoja ylipäätään julkistaa. Esimerkiksi Suojelupoliisi julkistaa vuosittain oman vuosikertomuksensa, jossa se avaa toimintansa pääkohtia.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) ei katso, että sotilastiedustelua tarvitsee avata yhtä laajalti.

–Sotilastiedustelu on kaikissa maissa syvemmässä bunkkerissa ja isompien palomuurien takana kuin siviilitiedustelu.

Kanerva kuitenkin pohtii, että salauskäytäntöjä voitaisiin tiedustelulakien uudistamisen yhteydessä päivittää.

–Mutta en usko, että siinä mitään giganttisia muutoksia voi tulla kyseeseen. Käytänteet jatkuvat, mutta missä kohtaa rima kulkee, se on aika smak sak [makuasia].

