Antti Rinne lupaa: SDP peruisi työttömien aktiivimallin – haukuttu uudistus voimaan jo 1.1.2018

”Ahkerat työttömät yrittävät hakea työpaikkaa ja heitä kyykytetään. Tämä on väärin.” Näin kommentoi oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne eduskunnan tänään hyväksymään aktiivimallia.

Rinne lupaa perua työttömien etuuksia leikkaavan mallin, jos pääsee hallitukseen.

– Tämä 5 prosentin leikkaus tullaan perumaan, jos SDP pääsee päättämään, Rinne sanoi Uudelle Suomelle eduskunnassa tiistaina.

– Emme me missään tapauksessa vastusta sitä, että työttömiin otetaan yhteyttä ja palveluiden kautta autetaan takaisin työelämään. Oleellista on se, että niitä, jotka yrittävät, rangaistaan siitä, että he eivät saa työpaikkaa.

Voitaisiinko aktiivimalli siis perua jo 2019?

– Puhun nyt tästä leikkauksesta. Kyllä, Rinne vakuuttaa.

Rinne viittaa viiden prosentin leikkauksella siihen, että jatkossa työttömyysetuutta alennetaan 4,65 prosenttia seuraavan 65 maksupäivän ajan, mikäli työtön ei kykene näyttämään aktiivisuuttaan. Tämä tarkoittaisi Talouselämän mukaan noin 32,40 euron vähennystä kuukaudessa, jos työtön saa peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea ilman korotusosia.

– Se on käytännössä 5 % ja se on iso raha työttömille. SDP tulee kumoamaan tämän, jos päästään valtaan, Rinne sanoo.

– Kysymys on siitä, että ahkerat työttömät yrittävät hakea työpaikkaa ja heitä kyykytetään tällä tavalla. Tämä on väärin.

SDP:n tiedotteessa Rinne jatkaa, että puolue ei hyväksy sitä, että ”työttömiä rangaistaan siitä, että työtä ei yksinkertaisesti ole”.

Työttömyysturvan aktiivimalli hyväksyttiin eduskunnassa tiistaina äänin 103–90 ja se tulee voimaan tammikuussa. Aktiivimallissa työttömän täytyy osoittaa tehneensä töitä 18 tuntia, tienanneensa yritystoiminnalla vähintään 240 euroa tai olleensa viisi päivää aktivointitoimenpiteessä kolmen kuukauden tarkkailujakson aikana. Työttömyysturva alenee, mikäli hän ei voi tätä osoittaa.

Hallituksen päätös johti välittömästi lakkopuheisiin. Teollisuusliitto ilmoitti tiistaina tuomitsevansa aktiivimallin jyrkästi ja kertoi valtuustonsa velvoittaneen liiton valmistelemaan jo ammattiosastoja polittisiin lakkoihin. SAK puolestaan toivoo seuraavan hallituksen kumoavan mallin.

Lähde osin: Talouselämä