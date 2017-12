Ville Niinistö Tikkakosken kohusta: Viestikoekeskus toimii ”hämärällä alueella” – ”Laillisuudesta ei takeita”

Tikkakosken kohutun Viestikoekeskuksen toiminnasta tulisi tehdä vuosittain oma raportti, katsoo vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö. Nykytilanne on hyvin hankala, kun Tikkakoskella tiedustelua harjoittava Viestikoekeskus ei julkaise mitään raporttia, eikä sen toimintaa juuri lailla säädetä.

Viestikoekeskus on noussut keskusteluun Helsingin Sanomien julkaistua sitä käsittelevän kohuartikkelin, jossa oli käytetty lehdelle vuodettuja Puolustusvoimien salaisia asiakirjoja.

–Nyt me olemme vasta lailla säätämässä sotilas- ja siviilitiedustelun valtuuksia. Tähän mennessä viestikoekeskus on toiminut vähän kuin lain hämärällä alueella, koska tämä sektori on huonosti säädeltyä, Niinistö sanoo Uudelle Suomelle.

–Heillä on käytäntöjä, joiden laillisuudesta ei voi olla takeita, koska niitä ei ole säädelty oikeastaan ollenkaan.

Niinistö toteaakin, että Helsingin Sanomien tietovuodon nostattamassa keskustelussa tulisi jo siirtyä siihen, miten tiedustelua jatkossa valvotaan. Toistaiseksi on ehdotettu mallia, jossa tiedustelun valvontaan perustettaisiin tiedusteluvaltuutetun virka sekä eduskuntaan kansanedustajista koostuva tiedusteluvaliokunta.

–Siinä Helsingin Sanomat on oikeassa, että he nostavat kysymyksen esille julkiseen keskusteluun. Ehkä se tapa, millä he jutun julkaisivat, oli huonosti harkittu, koska siitä jäi yhteiskunnallinen perustelu vähän vajavaiseksi ja mässäiltiin asiakirjojen salaisuudella tarpeettomasti, Niinistö sanoo.

–Mutta itse kysymys on olennainen: minkälaista sotilas- ja siviilitiedustelua viranomaiset Suomessa voivat tehdä, miten sitä parlamentaarisesti valvotaan ja mitä kansalaisilla on siitä oikeus tietää.

–Nykyisessä oikeustilassa me emme tiedä mitään.

Itse tietovuotoa Niinistö pitää hyvin vakavana ja hän arvioi, että kyse on hyvin todennäköisesti rikoksesta. Samalla hän kuitenkin painottaa, että Helsingin Sanomien mahdollista syyllisyyttä rikokseen on ”hyvin vaikea arvioida” ja hän toivookin ”jäitä hattuun” julkiseen keskusteluun sananvapaudesta.

Tietovuoto vaatii hänestä myös analysointia niin tasavallan presidentiltä, hallitukselta kuin eduskunnaltakin.

–Jos jokin asiakirja on päätetty julistaa salaiseksi vielä korkeimman turvallisuuskategoriaan kuuluvaksi, niin tällainen vuoto on hyvin huolestuttava signaali siitä, että aika rajallisen piirin käytössä oleva asiakirja on vuotanut julki.