”Monelle ainoa keino välttää rangaistus on palkaton työ” – Touko Aallolta ehdotus työttömän ”kyykytysmallin” tilalle

Hallituksen joululahja työttömille on puhdas keppi ja sillä pelottelu, katsoo vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto blogissaan. Aktiivimalli meni eduskunnassa läpi äänin 103–90 ja astuu voimaan jo tammikuussa.

Oppositio on ryöpyttänyt hallituksen valmistelemaa aktiivimallia kovin sanoin ja moni on kutsunut sitä kyykytysmalliksi. Aallonkin mielestä se tarkoittaa ”pelkkää keppiä työttömille”. Siinä alennetaan työttömyysetuutta 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän ajan, jos aktiivisuusehto ei täyty. Ehdon voi täyttää tekemällä työtä tai yritystoimintaa tai olemalla työllistymistä edistävässä palvelussa tai toiminnassa yhden viikon ajan. Pääsääntöisesti vaaditaan 18 tuntia työtä kalenteriviikon aikana. Yritystoiminnassa on tienattava vähintään 240 euroa tarkastelujaksolla.

– Isolle osalle työttömistä ainoa keino välttää rangaistus on tehdä palkatonta työtä työkokeilun tai kuntouttavan työtoiminnan nimikkeellä, Aalto kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan, jonka sisältöä hän hyödyntää pitkälti myös tänäisen päätöksen jälkeen julkaisemassaan kirjoituksessa.

– Hallituksen malli edustaa työttömyystilastojen siivousta. Hallitus puhuu jatkuvasti siitä, miten paljon työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut, vähemmän siitä kuinka moni työtön on työllistynyt. Työllisten ihmisen määrä seuraaminen on parempi mittari työllisyyden kehityksen seuraamiselle kuin työttömien pakkokurssittaminen.

Aalto huomauttaa, että rangaistusta on vaikea välttää, jos työtä ei ole yksinkertaisesti saatavilla. Ihmiset asettuvat eriarvoiseen asemaan asuinpaikkansa ja ikänsä perusteella, sillä helsinkiläisen koulutetun nuoren on helpompi löytää lyhytkestoista työtä kuin Karstulassa asuvan pitkäaikaistyöttömän. Hän kutsuu aktiivimallia virheeksi.

Sitä paremman mahdollisuuden kannustaa aktiivisuuteen tarjoaisi Aallon mielestä vuoden 2019 alusta käyttöön tuleva kansallinen tulorekisteri. Hän näkee tulorekisterin käytössä mahdollisuuksia yhdistää tiedot tukien suuruudesta, verojen määrästä sekä tehdyistä työpäivistä ja luoda tältä pohjalta aidosti kannustavan tukijärjestelmän. Aalto sanoo Twitterissä, että vihreät tekee parhaansa aktiivimallin poistamiseksi.

–Ehdotan hallitukselle, että se hylkää aktiivimallin ja suunnittelee tulorekisteriin pohjautuvan työllistymistä edistävän tukijärjestelmän. Tulorekisteri mahdollistaa tukimäärien ja veroprosenttien asettamisen reaaliaikaisesti maksuhetkellä. Vihreät osallistuvat tähän työhön avoimin mielin.

Myös entinen puheenjohtaja Ville Niinistö sanoo Twitterissä, että vihreät pyrkii kumoamaan aktiivimallin viimeistään seuraavassa hallituksessa.

– Hallituspuolueet veivät juuri läpi työttömiä kyykyttävän orwellimaisesti nimetyn ns. aktiivimallin. Tämä on häpeällistä. Joulun alla, Niinistö twiittasi.

Aktiivimallin kumoamista samaan tapaan on lupaillut tänään myös demarijohtaja Antti Rinne (sd.).

Lue lisää:¨

Antti Rinne lupaa: SDP peruisi työttömien aktiivimallin

Vaatimus Juha Sipilän hallitukselle aktiivimallista luopumisesta: ”Kuvastaa liiankin hyvin jääkylmää ja epäinhimillistä linjaa”

”Ei kuulosta kovin paljolta” – Kokoomuslainen puolustaa työttömiä suututtanutta aktiivimallia

Passiivinen työtön menettämässä yli 30€/kk – Aktiivimalli tänään käsittelyssä

”Järkyttävää” – Työttömiä suututtanut aktiivimalli salin käsittelyssä, koko hallitus poissa

Juha Sipilän hallituksen aktiivimalli suututtaa: ”Aivan pöyristyttävän julmaa ajattelua”