Puhemiestä syytettiin Hakkaraisen suojelemisesta – Lohela IL:lle: ”Minä en ole se, jonka pitää tuoda asia julki”

Eduskunnan puhemies Maria Lohela (sin.) vahvistaa Iltalehdelle saaneensa tietää vuosi sitten, että hänen silloinen puoluetoverinsa Teuvo Hakkarainen (ps.) oli retuuttanut kollegaansa Päivi Räsästä eduskunnan pihalla. Lohela kommentoi myös sitä, miksi asiaa ei tuolloin tuotu julkisuuteen. Lohelaa on syytetty Hakkaraisen suojelemisesta.

– Minä en katso, kun en ole ollut niissä tilanteissa läsnä, että minä olen se, jonka pitää tuoda asia julkisuuteen. Niillä henkilöillä [joita on ahdisteltu] on se oikeus ja olen aina ilmaissut kansanedustajille, myös tässä viime viikon tapauksessa, että minä tuen ja autan kaikessa, mitä minä voin ja he voivat tehdä ratkaisun julkisuuteen viemisestä itse, Lohela sanoo Iltalehdelle.

– Ja senkin vielä lisään, alkoholista ylipäätään. Minun mielestä suomalaisessa yhteiskunnassa on vakava ongelma alkoholin liikakäytön kanssa ja näitä asioista piilotellaan ja peitellään ja hävetään ja suojellaan ystäviä, kavereita ja työtovereita.

Päivi Räsänen sanoi aiemmin Ilta-Sanomille, että hän ei halunnut tuolloin tuoda Hakkaraisen tekoa julkisuuteen mutta ilmoitti siitä puhemiehelle sekä perussuomalaisten eduskuntaryhmän johdolle.

– Hän [Räsänen] ei pyytänyt mitään, Lohela kommentoi tuolloista keskustelua Iltalehdelle.

Lohela antoi tällä viikolla Teuvo Hakkaraiselle julkisen huomautuksen eduskunnan edessä, koska tämä oli käynyt eduskunnan kahviossa humalaisena käsiksi kokoomuksen Veera Ruohoon. Tällaista huomautusta ei annettu vuosi sitten, kun Hakkarainen oli pahoinpidellyt Räsästä, samoin humalapäissään. Lohela oli tuolloin Hakkaraisen perussuomalainen puolue- ja ryhmätoveri. Ruohon tapauksessa kuitenkin Hakkaraisen toiminta oli tuotu julkisuuteen ennen Lohelan julkista ilmoitusta Hakkaraiselle antamastaan huomautuksesta.

Oppositiopuolue SDP:n kansanedustaja Timo Harakka moitti puhemies Lohelaa Hakkaraisen ”suojelemisesta” Räsäsen tapauksessa, koska asiaa ei tuolloin tuotu julki. Lue lisää: Teuvo Hakkaraisesta uusi kohutieto – eduskunnan puhemiehen rooli nousi esiin

Lohelan mukaan hän kuitenkin puuttui kulissien takana Hakkaraisen toimintaan vuosi sitten. Häiriökäytöksestä käytiin keskusteluja.

– Olen puhunut Hakkaraisen kanssa hänen alkoholinkäytöstään lukuisia kertoja. Täytyy muistaa, että olen ollut hänen ryhmätoverinsa monta vuotta, Lohela sanoo Iltalehdelle.

Lohelan mukaan eduskunnan on lopulta hankala puuttua kansanedustajan alkoholiongelmaan.

– Minulla ei puhemiehenä ole minkäänlaista otetta ottaa henkilö näin [tarttuu Iltalehden toimittajaan hihasta] ja taluttaa pakkohoitoon, Lohela sanoo Iltalehdelle.

