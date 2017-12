Teuvo Hakkaraisen kommentti asettui outoon valoon – ”Pöyristyttävää”

Eduskunnan viimeaikaiset tapahtumat osoittavat, että eduskunta tekee liian vähän häirinnän kitkemiseksi, katsoo eduskunnassa avustajana työskentelevä kokoomusopiskelijoiden varapuheenjohtaja Janika Takatalo.

Hän nostaa esiin erityisesti kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen (ps.) käytöksen sekä Ylen tekemän kyselyn, josta ilmeni useiden avustajien kokeneen häirintää eduskunnassa. Hän ehdottaa blogissaan neljää uutta toimea häirinnän kitkemiseksi.

–Häirinnän yleisyys on ollut tiedossa toistuvasti teetetyissä työpaikkaselvityksissä, mutta uusia toimia tilanteen korjaamiseksi ei ole toteutettu. Tai no, eduskunta kyllä laittoi ulos tiedotteen, jonka mukaan eduskunnassa on häirinnälle nollatoleranssi. Nollatoleranssi ei kuitenkaan synny pelkästään siitä tiedottamalla, Takatalo arvostelee.

Takatalo huomauttaa, että eduskunnassa käytiin juuri Me too -kampanjan jäljiltä laaja ajankohtaiskeskustelu, jossa kaikenlainen häirintä tuomittiin. Samalla hän kuitenkin muistuttaa Hakkaraisen kommentoineen aiemmin Seiskalle kampanjan olevan ”hömppää” ja naureskelleen, että ahdistelusta ei tulisi välittää, sillä ”eihän siitä jää jälkeä”.

–Pöyristyttävää! Takatalo kirjoittaa.

–Vielä erikoisemmaksi tilanteen tekee se, että eduskunnan hallintojohtajan mukaan eduskunnan häirinnänvastaisissa toimissa ei juurikaan ole parannettavaa. Häirintää kokeneen tulisi ensisijaisesti selvittää tapaus itse häiritsijän kanssa. Uusia sanktioita ei hänen mukaansa ole tarvetta asettaa häiritsijälle. Eduskunnan puhemies esitti ratkaisuksi pikkujoulujen kieltämistä ja tekijän nuhtelua.

Kansanedustajien avustajien oma Avustajat ilman rajoja -verkosto arvosteli viime torstaina Uudessa Suomessa eduskunnan hallinnon ohjeita häirintään puuttumiseen. Verkoston mukaan eduskunta suhtautuu puutteellisesti ja jopa haluttomasti häirinnän kitkemiseen.

Keskiviikkona tuli ilmi, että Hakkarainen on vuosi sitten retuuttanut kansanedustaja Päivi Räsästä (kd.) hiuksista eduskunnan Pikkuparlamentin pihalla. Puhemies Maria Lohela (sin.) kertoo Iltalehdelle tienneensä tapauksesta ja keskustelleensa asiasta Hakkaraisen kanssa, mutta tapaus ei johtanut muihin seuraamuksiin.

Lohela antoi Hakkaraiselle huomautuksen tiistaina, kun tämä oli ottanut niskalenkin ja suudellut väkisin kansanedustaja Veera Ruohoa (kok.). Ruoho on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen.

–Seksuaalisesta häirinnästä on aina jouduttava vastuuseen, oli kansanedustaja tai ei. Pikkujoulujen kieltäminen tai nuhtelu eivät ole ratkaisuja, Takatalo toteaa.

–Eduskunnan tulee näyttää esimerkkiä ja sen tulee toimillaan näyttää, mitä nollatoleranssi käytännössä tarkoittaa.

