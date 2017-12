Osa kansanedustajista täysin kypsänä Teuvo Hakkaraiseen – KL: ”Ero olisi hatunnoston arvoinen teko”

Osa kansanedustajista kokee, että perussuomalaisten kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen tulisi erota tehtävästään. Yhteensä 20 kansanedustajaa arvioi nimettömänä Kauppalehdelle Hakkaraisen toimintaa.

Vastaajien joukossa oli myös arvioita, että Hakkarainen voi kantaa vastuuta teoistaan muutenkin kuin eroamalla. Erottamispäätös kuuluu kansalle vaaleissa, korostettiin.

Viime viikon perussuomalaisten pikkujoulujen yhteydessä Hakkarainen ahdisteli eduskuntatalon kahvilassa istunutta, perussuomalaisiin aiemmin kuulunutta Veera Ruohoa (kok.). Lisäksi on käynyt ilmi, että vuosi sitten pikkujouluissa hän retuutti Päivi Räsästä (kd.) hiuksista.

–Edustaja Hakkarainen on toiminut rikollisesti eduskunnan tiloissa ja heikentänyt eduskunnan arvovaltaa toiminnallaan. Hän on toistuvasti käyttäytynyt ala-arvoisesti ja tämä oli pohjanoteeraus. Vastaukseni tässä vaiheessa on, että kyllä pitäisi erota.

–Se [eroaminen] olisi hatunnoston arvoinen teko.

Julkisuuteen tuoduissa tapauksissa toistuu Hakkaraisen alkoholin käyttö. Valtaosa vastaajista katsoikin Hakkaraisen sairastavan alkoholismia.

–Hakkarainen on alkoholismia sairastava ihminen, hän on vakavasti sairas. Hänen ajoittainen törkeä käyttäytymisensä johtuu hänen sairaudestaan. Sairauden perusteella ei ketään tulisi erottaa kansanedustajan tehtävästä, vaan hänet tulisi ohjata sairauden hoitoon.

–Ainakin hänet pitäisi velvoittaa hoitoon työn jatkamisen edellytyksenä. Pelkkä anteeksipyyntö ei ole riittävä. Jos elämäntilanteeseen ei saada muutosta, niin työn tekemisen edellytykset ovat erittäin heikot.