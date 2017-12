Supo voisi tiedustella ilman rikosepäilyä – ”Lakipaketissa yhä parannettavaa”

Kansalaisten oikeusturva on toteutumassa aiempaa versiota paremmin, kun muokattu tiedustelulakipaketti tulee alkuvuodesta eduskuntaan. Näin sanovat lainvalmistelua aiemmin arvostelleet asiantuntijat, kertoo Tekniikka&Talous.

Valmisteilla on kolme lakiehdotusta, jotka koskevat siviili- ja sotilastiedustelua sekä näiden valvontaa. Armeija ja Suojelupoliisi (Supo) ovat saamassa samanlaisia tiedusteluoikeuksia kuin poliisilla on rikosten tutkinnassa sillä erotuksella, että tiedustella saisi ilman rikosepäilyä.

Esimerkki tästä voisivat olla laajasti julkisuudessa olleet venäläisten tonttikaupat sotilaskohteiden lähellä. Valtionjohto voi haluta tietää lisää näistä, vaikka tonttikaupoissa ei sinänsä ole rikosepäilyä, eikä edes etukäteen tiedetä ostajia.

Puolustusministeriö vakuuttaa silti, ettei dataa kerätä epämääräisesti. Tavoitteena ei ole vakoilla suomalaisia, jollei suomalainen sitten suunnittele esimerkiksi terroritekoa.

Armeijan tavoitteena on hankkia tietoa nimenomaan vieraiden valtioiden toiminnasta liittyen muun muassa asevoimiin tai vakoiluun. Siviilitiedustelun tavoitteena taas on tunnistaa erityisesti henkilöuhkia kuten terroreiksi aikovia. Kolmas laki koskee tiedustelun valvontaa. Kansalaisten oikeuksia valvoisi erityinen tiedusteluvaltuutettu, joka saisi laajat tiedonsaantioikeudet.

Tiedustelulakeja aiemmin voimakkaasti arvostellut vihreiden kansanedustaja Jyrki Kasvi arvioi, että lait ovat menneet valmistelussa parempaan suuntaan, vaikka parannettavaa on yhä. Yksi eniten kansalaisjärjestöjä huolettanut kysymys on, voidaanko Suomen kansalaisia koskevia tietoja luovuttaa esimerkiksi Yhdysvaltojen tiedustelupalvelulle. Lain perusteluissa sanotaan melko väljästi, että tietojen luovutuksessa pitää ottaa huomioon kansalaisoikeudet.

–Riski on olemassa, koska laissa kansainvälinen tietojenvaihto on hyvin pitkälti viranomaisten päälliköiden harkinnassa varassa. Tässä on kyseessä game of trust (luottamuspeli), Kasvi sanoo.

Elinkeinoelämä on ollut aiemmin huolissaan, että tiedustelulait uhkaavat Suomen mainetta tietoturvallisena maana. Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n johtava turvallisuuden asiantuntija Mika Susi sanoo, että huoli on poistunut, kun lakeja on täsmennetty. Nyt esimerkiksi tietopyynnöt koskevat tilanteita, joissa jokin uhkaepäily on jo olemassa. Lisäksi Suden mukaan on myös rajattu liikesalaisuuksien luovuttaminen pois kansainvälisestä tietojenvaihdosta.

Teleoperaattoreita edustavan Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto Ficomin lakimies Jussi Mäkinen sanoo, että operaattoreita eivät enää huoleta liian laajat tietojen luovutusvelvollisuudet viranomaisille. Mäkinen pitää hyvänä, että jos tiedustelutieto koskee kansalaisten yksityisyydensuojaa, lupa olisi haettava tuomioistuimen kautta. Sen sijaan Ficomia huolettaa, että pakkokeinojen selvitysvelvoitteiden kustannukset ovat ilmeisesti jäämässä pitkälti operaattoreiden kannettaviksi.

Tavoitteena on saada lait voimaan jo vuonna 2019, jos perustuslain muutos päätetään käsitellä kiireellisenä. Perustuslain muutos tarvitaan, koska uudet lait puuttuisivat kansalaisten luottamuksellisen viestinnän suojaan. Tämä vaatii eduskunnassa 5/6:n enemmistön, joten hallitus ei pysty muuttamaan lakeja ilman opposition tukea. Ainakin vihreät aikoo vaatia toivomiaan korjauksia lakiin ennen kuin hyväksyy perustuslain muutokset.

Lähde: Tekniikka&Talous