Tuleeko Juha Sipilän ”mahdottomasta” sittenkin totta? – Ekonomisti: Työllisyyden 72 % realismia

Hallituksen asettama tavoite työllisyysasteeksi ei näytä enää täysin utopistiselta, sanoo Nordea-pankin yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen Kauppalehdessä. Tilastokeskuksen tänään julkistamissa luvuissa työllisyysaste on kivunnut jo 70,4 prosenttiin, kun hallituksen tavoite on nostaa se 72 prosenttiin hallituskaudellaan.

– Suomen talous on kasvanut jo pitempään, mutta vielä alkuvuodesta se ei näkynyt työllisyyskehityksessä. Tilastokeskuksen tuoreet työllisyystilastot osoittavat, että talouskasvu on alkanut näkyä myös työpaikkoina, Kärkkäinen arvioi.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli marraskuussa 70,4 prosenttia, kun se vielä vuotta aiemmin oli 67,7 prosenttia.

Olli Kärkkäinen iloitsi uusista luvuista Twitterissä: ”No nyt tuli työllisyyslukuja! Sekä työttömyysasteen että työllisyysasteen trendi muuttui reippaasti positiivisempaan suuntaan. Mahtavaa!”. Jopa hallituksen työllisyysastetavoite näyttää realistiselta nykykehityksellä, hän jatkaa.

No nyt tuli työllisyyslukuja! Sekä työttömyysasteen että työllisyysasteen trendi muuttui reippaasti positiivisempaan suuntaan. Mahtavaa!

Marraskuussa:

Työttömyysaste (trendi): 8,2 %

Työllisyysaste (trendi): 70,4 % (!)https://t.co/NgNTmPbpO9 pic.twitter.com/8v0zek9tCM — Olli Kärkkäinen (@OlliKarkkainen) December 22, 2017

Hallituksen tavoite on 72 prosentin työllisyysaste vuoteen 2019 mennessä. Tavoitteen saavuttamista on aiemmin pidetty laajalti mahdottomana ja pääministeri Juha Sipilän (kesk.) on jopa arvioitu tehneen tavoiteluvuista itselleen poliittisen ”hirttosilmukan”. Vuoden 2017 ennakoitua roimasti parempi talouskehitys on kuitenkin lopulta muuttanut tilanteen.

LUE LISÄÄ:

Työllisyys 72 %, 110 000 uutta työpaikkaa… ”Juha Sipilän luvuista tulee hirttosilmukka”

Ekonomisti Juha Sipilän 72 %:n tavoitteesta: Talouden nousuvauhdin pitäisi ylittää ”villeimmätkin toiveet”

Syiksi työllisyysasteen trendiin Kärkkäinen katsoo maailmantalouden kasvun ja siitä seuranneen viennin piristymisen. Myös kilpailukykysopimuksella on ollut jonkin verran vaikutusta, Kärkkäinen arvioi.

Myös työttömyysaste on laskenut. Alkuvuodesta työttömyysaste junnasi paikallaan, mutta se johtui osittain siitä, että useat työmarkkinoiden ulkopuolella olevat siirtyivät aktiivisiksi työnhakijoiksi työpaikkojen lisääntyessä. Työttömyysasteen lasku kertoo, että moni näistä työnhakijoista on löytänyt työpaikan.

Lähde: Kauppalehti