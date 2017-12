”Ruoka-apuun jaettu 3,5 miljoonaa euroa” – Paitsi että rahaa ei jaeta, ministeriö myöntää

”Vähävaraisten avun toimenpideohjelman kautta on jaettu ruoka-apuun vuonna 2016 noin 3,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2017 noin 3,6 miljoonaa euroa”, kertoi sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tiedotteessaan torstaina. Väite ihmetyttää avustusjärjestössä, sillä kyseisessä EU:n ruoka-avussa ei ole kyse rahamääräisestä vaan aineellisesta avusta.

Ministeriö viittasi EU:n elintarvikeapuun. Tiedote oli vastaus kohuun, joka nousi eduskunnan päätettyä, että se ei enää tue ruoka-apua jakavia järjestöjä rahallisesti kahden edellisvuoden tapaan.

– Siinä täytyy olla joku virhe, kommentoi ruoka-apua jakavan Samaria-järjestön toiminnanjohtaja Ismo Valkoniemi tiedotetta Uudelle Suomelle.

– Tätä EU-ruokaa on käytetty Suomessa pääosin niin, että on ostettu maataloustuotteita ja on saanut anoa sitten maatalousministeriöltä kuivamuonaa. Mutta minkäänlaista rahaa ei siinä liiku.

Hän korostaa, että minkäänlaista tukirahoitusta ei ole järjestöille haettavissa eduskunnan niin sanotun joululahjarahan ulkopuolelta.

Ministeriön tiedottamista kritisoi myös kansanedustaja Mika Niikko (ps.) blogissaan perjantaina.

– Ministeriö viittaa EU:n kuivamuona- ja säilykeavustuksiin. Tuki ei ole rahamääräistä vaan materiaalista. Maaseutuvirasto jakaa EU-tuen yhteensä 21:lle järjestölle. Suurimmat saajat ovat kirkko ja työttömien keskusjärjestö. Suurin osa Suomen noin 400-500:sta ruoka-aputoimijasta eivät kuivaelintarvikkeita jaa, Niikko kirjoitti.

Työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Lari Anttonen vahvistaa Uudelle Suomelle, että EU:n ruoka-apuohjelmassa ei liiku raha järjestöjen suuntaan. STM:n tiedotteessa kyseisen lauseen muotoilu on siis virheellinen.

– Varsinaisesti raha ei liiku, järjestöt eivät voi hakea suoraan rahaa tästä, Anttonen sanoo.

Anttosen mukaan maa- ja metsätalousministeriön alainen Maaseutuvirasto kilpailuttaa ohjelman mukaiset avustustuotteet ja toimittaa ne suoraan järjestöjen varastoihin. Toisin kuin leipäjonoissa yleensä, EU-ohjelmassa ei koskaan ole kyse ylijäämäruoasta, vaan siinä jaetaan EU-ruoka-apuohjelmaan varta vasten tuotettua tai ostettua ruokaa. Kyse on pitkän säilyvyyden elintarvikkeista.

LUE LISÄÄ AIHEESTA:

Hallitus jätti kasvavat leipäjonot ilman jatkorahaa – Järjestö: ”Tarvittaisiin 10 kylmäkuljetusautoa lisää”

Leipäjonotutkija ruoka-apusopasta: Opposition kauhistelema miljoonaleikkaus peittää isomman ongelman

Nyt tuli vastaus: ”Hallitus ei ole leikannut leipäjonoilta mitään”

Leipäjonojen tutkija: Eduskunnan 765 000 euron ruoka-apurahassa eriskummallisia piirteitä

Mika Niikko perustelee 765 000 €:n päätöstä: ”Ilman kylmäkuljetuskalustoa einesten saanti loppuisi talven jälkeen kokonaan usealla toimijalla”