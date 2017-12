Näkökulma: Antti Rinne teki paluun pääministerikilpaan

Iltalehden ja Uuden Suomen puoluekannatuskyselyt saivat lentävän lähdön, sillä heti tässä ensimmäisessä on merkittävä uutinen: sosialidemokraattinen puolue on hiipinyt aivan kokoomuksen kantaan.

Tietoykkösen meille tuottama kannatusarvio antaa viitteitä siitä, että seuraavissa eduskuntavaaleissa käydään huima kamppailu suomalaisten arkeen eniten vaikuttavan päätöksentekijän eli pääministerin paikasta.

Eroa kokoomuksen ja demareiden välillä on vaivaiset 0,7 prosenttiyksikköä, joka mahtuu helposti virhemarginaalin sisään. Esimerkiksi Yleisradion tuoreimmassa kyselyssä ero oli vielä 2,6 prosenttiyksikköä ja Helsingin Sanomien vastaavassa runsaat kolme prosenttiyksikköä.

Tämä ei ole iloinen uutinen kokoomukselle, joka on paistatellut keväästä alkaen kuukausi toisensa jälkeen piikkipaikalla. Demarit ovat hivuttautuneet muissakin viime aikojen kyselyissä jo ylöspäin, mutta nyt puolueen saavuttama 20,1 prosenttia on heille paras tulos pitkään aikaan.

Vielä syksyn alkaessa SDP ylsi Ylen kyselyssä vaivoin 15 prosentin päälle ja oli vasta valtakunnan neljänneksi suurin puolue vihreiden ollessa elämänsä iskussa. Pääministeripuolue keskustakaan ei ollut vielä romahtanut nykyiselle, viime eduskuntavaaleihin nähden hyvin vaatimattomalle tasolleen.

Keskustan kannatuksen jyrkkä alamäki alkoi viime vuoden lopulla, samoihin aikoihin, kun puolueen puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä nostatti kohun lähettämillään lukuisilla sähköposteilla Yleisradion toimittajalle. Sipilä oli suuren kritiikin kohteena tuon jälkeen, ja keskustan sisälläkin on analysoitu, että kannatuskäänteellä ja tuolla tapahtumalla on yhteys.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo on Sipilän kärvistellessä kameroiden edessä vedonnut kansalaisiin julkikuvalla, joka on ollut värittömän virheetön. Kokoomus näyttäisi keränneen myös kaiken glorian talouden kääntymisestä nousuun, vaikka sen ansiot eivät ole ainakaan sen kummemmat kuin hallituskaveri keskustan.

Kokoomuslaiset saavat hieman nostetta myös päällä olevista presidentinvaaleista, mutta samanlaista se ei ole ollut kuin loppuvuonna 2011, jolloin kokoomuksen ehdokkaana tuolloin ollut Sauli Niinistö kiskoi puolueen kannatusta ylös.

Mutta mitä SDP:lle on tapahtunut? Sitä piinannut vihreät on esimerkiksi jo yli kuuden prosenttiyksikön päässä ja perussuomalaiset ovat pudonneet aivan eri divisioonaan. Juuri näitä demareiden onkin Sipilän lisäksi kiittäminen.

Kuntavaalien menestyjää syö se, että kesällä valittu puheenjohtaja Touko Aalto joutui poliittisen syksyn koittaessa huonoon julkisuuskierteeseen. Ikävin niistä oli helsinkiläisen kaupunginvaltuutetun Fatim Diarran aiheuttama some-hässäkkä, jota Aalto ei osannut marraskuun alussa sammuttaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Perussuomalaiset sekosivat puolestaan kokonaan pasmoissaan ja hajosivat. Timo Soinin ympärille rakentunut Sininen tulevaisuus on kannatukseltaan yhä aivan marginaalinen, eikä Jussi Halla-ahokaan ole saanut omaa ryhmäänsä lentoon.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne onkin alkanut näyttää selviytyjältä kilpailijoiden pudotessa kovaa ja korkealta. Hän on saanut vahvaa poliittista vetoapua esimerkiksi eduskuntaryhmän verovastaavalta Timo Harakalta, joka on pitänyt herrojen verosuunnittelua esillä ärhäkästi. Retoriikka on ollut perinteisen vasemmistolaista ja tuntuisi purreen äänestäjiin.

Seuraavissa eduskuntavaaleissa kiinnityksestä Kesärantaan kamppailevat nykynäkymillä kokoomuksen Orpo ja SDP:n Rinne. Jälkimmäinen lähtee vielä takamatkalta, mutta hänen etunsa on oppositioasema. Rinnettä yhä harmittava kiky-sopimus, johon demarivetoinen ay-liike viime vuonna taipui, on jo poliittisesta muistista kaikonnut.

Hallituksella – ja myös sen valtiovarainministerillä – on sen sijaan vielä lukuisia tilaisuuksia menettää kasvot. Orpoa ei välttämättä nosta pääministeriksi edes se, että talous laukkaa, tuloverotus kevenee ja töitä on.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.