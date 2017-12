Suomalaisten suosikkikalan kanssa syytä olla tarkkana jouluna: ”Tilanne on kieltämättä paha”

Joulupöydän kalalajitelmaa suunnitellessa kannattaa muistaa, että ympäristön kannalta ei ole samantekevää, mitä lajeja lautasella on.

Ympäristöystävällinen kalamenu sisältää esimerkiksi silakkaa, särkeä ja kotimaassa kasvatettua kalaa. Uhanalaiset lajit, kuten ankerias, tulee jättää ostoslistan ulkopuolelle, muistuttaa WWF.

Kalankulutus on kasvanut kolmanneksen viimeisimmän 20 vuoden aikana, ja väestönkasvu lisää painetta kalastaa aina vain lisää. Tällä hetkellä kolmannes maailman kalakannoista on ylikalastettuja.

–Tilanne on kieltämättä paha, mutta epätoivoon ei kannata vaipua. Jokainen vastuullinen kulutusvalinta on askel oikeaan suuntaan, WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska sanoo.

Silakka ja silli kuuluvat joulun perinteisiin kalaherkkuihin ja ovat myös WWF:n Kalaoppaan vihreällä eli suosittavien lajien listalla. Niiden rinnalle kylmään alkupalapöytään voi nostaa vaikkapa savusärjen, jota saa säilykkeenä jo lähes kaupasta kuin kaupasta, WWF suosittelee.

–Silakan syöntiä me suomalaiset voisimme lisätä tuntuvasti, ja säilykkeenä myytävä särki on vastuullinen, helppo ja herkullinen vaihtoehto joulun kalapöytään, Ovaska sanoo.

Lohi on monelle tärkeä joulukala. Lohiruokia suunnitellessa on kuitenkin hyvä muistaa, että monet villit lohikannat eivät vielä ole elpyneet kestävälle tasolle. Lohen kasvatus Norjassa on puolestaan monella tapaa ongelmallista ympäristölle.

Ympäristöystävällisessä kalamenussa onkin kotimaassa kasvatettua kirjolohta ja siikaa tai ASC-sertifioitua kasvatettua lohta. Mädin ystävien kannattaa suosia kotimaista.

WWF:n vuonna 2015 päättyneen Kalakampanjan loppuraportista selviää, että uhanalaiset kalat ovat pääosin hävinneet suomalaisten kauppojen kalatiskeiltä. Ankerias on yksi harvoista uhanalaisista lajeista, joihin kuluttaja voi törmätä esimerkiksi kauppahalleissa ja kalakaupoissa. Ankeriaiden määrä on pudonnut Euroopassa vain muutamaan prosenttiin 1970-luvun määristä.

–Ankerias on Euroopassa äärimmäisen uhanalainen ja sen suojelu on täysin retuperällä. On suorastaan häpeällistä, että ankeriasta saa edelleen kalastaa lähes rajoituksetta, vaikka laji on sukupuuton partaalla. Tämä korostaa kuluttajien roolia. Ympäristöystävällinen kuluttaja ei osta ankeriasta joulupöytään, Ovaska sanoo.

Lähde: Tekniikka ja talous