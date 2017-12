Amerikkalaislehti ryöpyttää suomalaista joulupukkia: ”Markkinointi jyrää maantiedon”

Arvostettu amerikkalainen sanomalehti The New York Times arvostelee kovin sanoin suomalaista joulupukkiperinnettä ja erityisesti Rovaniemeä, joka on virallisesti julistautunut joulupukin kotikaupungiksi.

–Joulupukki Suomessa, missä markkinointi jyrää maantiedon, lehti otsikoi.

New York Times kuvailee Rovaniemeä paikaksi, joka muistuttaa Pohjoisnapaa ”uskottavasti, vaikka Pohjoisnapa oikeasti sijaitsee 2500 kilometriä pohjoisemmassa”.

– Vaikkei Rovaniemen väite siitä, että se on ainoan oikean joulupukin kotipaikka, olekaan sen aidompi kuin joulupukeiksi tekeytyvien parrat, on kyse silti markkinoinnin riemuvoitosta, lehti sanoo.

Lehti kiinnittää huomiota myös siihen, että useat turistit ovat maista, joissa ei vietetä lainkaan joulua. Suurin yksittäinen matkailijaryhmä ovat kiinalaiset.