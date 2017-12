Twitterissä asiakasta auttanut pankin pääjohtaja: ”Tähän on totuttava”

Tilin avaamisessa asiakasta Twitterissä ja puhelimessa henkilökohtaisesti auttanut OP:n pääjohtaja Reijo Karhinen sanoo, että läpinäkyvyys on someaikakauden keskeinen ominaisuus.

– Urani aikana olen hoitanut tuhansia asiakaspalautteita. Nyt tämä on erilaista, avointa. Tähän on totuttava. Asiakas päättää, Karhinen kommentoi Twitter-tilillään.

