Venäjän syyskuisesta Zapad 2017 –sotaharjoituksesta viikolla julki tulleet lehtiväitteet hämmentävät asiantuntijoita.

Saksalaislehti Bild arvioi läntisiin tiedustelulähteisiin vedoten, että Venäjä ja Nato ajautuisivat sotaan, Venäjä hyökkäisi myös sotilaallisesti liittoutumattomiin Suomeen ja Ruotsiin. Bildin mukaan Venäjä jopa harjoitteli hyökkäystä Baltian maihin, Puolaan, Suomeen ja Ruotsiin.

Amerikkalaisen tutkimuskeskus CNA:n Venäjän armeijaan keskittynyt tutkija Michale Kofman ei usko Bildin väitteisiin. Hän korostaa, että Venäjän kuudes armeija, joka Bildin mukaan olisi harjoitellut hyökkäystä Suomeen ja Ruotsiin, on luonteeltaan puolustusjoukko.

–On jossain määrin arveluttavaa, millä aineksilla se voisi hyökätä Suomeen. Venäjän armeijan yksiköt Petsamossa muodostivat puolustusta varten suuren taisteluosaston, mutta on melko uskomatonta kuvitella invaasiota Pohjoismaihin vain kourallisella sotilaita ja ilman todellista tavoitetta. Siellä ei ole mitään strategista, minne hyökätä, Kofman kirjoittaa blogissaan.

Myös Puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg on korostanut, että Venäjän Zapad-harjoituksessa ei harjoiteltu hyökkäystoimia.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Charly Salonius-Pasternak kuitenkin huomauttaa, että pitäisi pohtia myös sanojen taktinen ja strateginen merkitystä sotaharjoitusta arvioitaessa.

–Monien intressissä on keskittyä sanoihin hyökkäys ja puolustus ja jättää huomiotta se, edeltääkö niitä sana taktinen vai strateginen. Sillä on merkitystä, hän kommentoi Twitterissä Bildin uutisen julkaisun jälkeen.

