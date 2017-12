Jouluna ruokapöydät notkuvat taas herkuista, kun perheet ja suvut kokoontuvat juhlanviettoon. Yksi tykkää kinkusta, toinen lohesta ja rosollista ja kolmas kaipaa peruna- ja lanttulaatikon lisäksi myös porkkanalaatikkoa. Koska kaikille halutaan kaikkea ja ruoankin kautta hyvä mieli, voi edessä olla tuttu pulma: ruokaa on valtavasti ja sitä jää yli.

Joulunpyhien jälkeen monella on edessä on tuttu tilanne: jouluruokien suhteen on tullut kiintiö täyteen, kinkun sijaan halutaan pizzaa ja ruokaa olisi vielä jäljellä vaikka kuinka paljon.

Maa- ja metsätalousministeriön kanssa yhteistyötä tekevän Hävikkiviikon mukaan suomalaisen ruokaketjussa tuotetusta ruoasta menee hukkaan 450 miljoonaa kiloa vuodessa. Tästä kotitalouksien osuus on noin 120-160 miljoonaa kiloa

–Ihmiset eivät aina suunnittele ruoka-ostoksiaan ja laittavat tarjolle liikaa ruokaa. Se tarkoittaa, että ruokaa jää yli ja usein se unohtuu jääkaappiin. Tätä tapahtuu ympäri vuoden, mutta etenkin joulun aikana ruokahävikkiä syntyy paljon, sanoo Stop Wasting Food -liikkeen Tanskassa perustanut Selina Juul.

Ruokahävikkiä voi kuitenkin vähentää. Elintarvikeyritys Nestle on yhdessä Stop Wasting Foodin kanssa kerännyt omat vinkkinsä jouluruoan suhteen seitsemäksi neuvoksi.

1. Jouluun kannattaa varautua jo hyvissä ajoin ennen joulua, ja syödä jääkaappi ja pakastin mahdollisimman tyhjäksi, jotta joulun ruoantähteille vapautuu tilaa.

2. Suunnittelu on kaiken A ja O: Jos sinulle tulee kylään viisi vierasta, varaa ruoat viidelle, älä kahdeksalle. Osta vähemmän, mutta laadukkaampaa ruokaa.

3. Avattujen tuotteiden säilyvyysaikoja kannattaa tarkkailla. Tarkista esimerkiksi, kuinka kauan avattu kerma tai smetana säilyy käyttökelpoisena jääkaapissa.

4. Kirjaa muistiin, miten paljon ruokaa jää yli, ja mitä ruokaa. Näin voit suunnitella ensi vuoden joulun ruokalistan entistä järkevämmin.

5. Tarjoile ruokaa sopivan kokoisilta lautasilta ja tarjoiluvadeilta. Liian suuret astiat kannustavat panemaan liikaa ruokaa tarjolle.

6. Tarjoile ruokaa vähitellen. Ei kannata laittaa kaikkea ruokaa tarjolle samaan aikaan ja seisomaan pöytään pitkäksi aikaa.

7. Jäljelle jäänyt ruoka kannattaa sijoittaa näkyvälle paikalle jääkaappiin, jotta sen muistaa käyttää seuraavana päivänä. Pakasta ylijäänyt ruoka ja loihdi tähteistä uusia ruokia tammi-helmikuussa. Kinkun tähteet sopivat esimerkiksi hernekeittoon - vaikkapa laskiaisena.

Lähde: Kauppalehti