Vihreiden kansanedustaja, puolueen entinen puheenjohtaja Ville Niinistö arvostelee kovin sanoin hallituksen joulun alla lausuntokierrokselle lähtenyttä esitystä eläinsuojelulain uudistamiseksi.

–Häpeällistä on, että se ei tee oikeastaan mitään merkittävää eläinten oikeuksien parantamiseksi - vastoin suomalaisten enemmistön tahtoa ja lisääntyvää tietoa tuotantoeläinten kärsimyksistä. Ensin sitä olivat lykänneet kokoomuksen maatalousministerit Koskinen ja Orpo, sitten keskustan Tiilikainen ja Leppä. Ministerit toistuvasti kieltäytyivät edes tapaamasta eläinsuojelujärjestöjen ja eduskunnan eläinoikeusryhmän edustajia. Lopulta esitys annettiin täysin vesittyneenä. Se on vastoin kehitystä maailmalla, Niinistö ryöpyttää Facebookissa.

Hän arvioi, että lakiesityksen ainoa merkittävä parannus on emakoiden tiineyshäkeistä luopuminen, ja sekin 15 vuoden siirtymäajalla.

–Sen sijaan pikkupossuja edelleen kasvatettaisiin pienissä porsimishäkeissä, joissa emakko ei pääse kääntymään. Kivunlievityksen osalta esitys on epäselvä, parsinavettoja ei kielletä, juoksevan veden saantia ei turvata ja turkistuotantoa ei kielletä tai edes olosuhteiltaan merkittävästi paranneta. Mitä tulee eläinten oikeuksiin, Suomi on kehitysmaa. Ja tämä on keskustan ja kokoomuksen tahto.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan uudistuksessa modernisoidaan vuodelta 1996 oleva laki vastaamaan eläintenpidolle ja lainsäädännölle nykypäivänä asetettavia vaatimuksia.

–Hankkeessa uudistetaan eläinsuojelulaki perustuslain vaatimusten mukaiseksi. Samalla eläinsuojelulainsäädäntöä pyritään selkiyttämään nykyisestä. Uudistuksen tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin parantaminen ja eläinsuojeluvalvonnan tehostaminen. Tavoitteena on myös varmistaa EU-lainsäädännön tehokas täytäntöönpano kansallisessa lainsäädännössä, ministeriö sanoo.