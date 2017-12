Väärä ”selitys” 60 000 suomalaisesta levisi – Tässä vastaus ”joulun työllisyysihmeeseen”

Sosiaalisessa mediassa levisi joulun aikoihin harhaanjohtava tulkinta, jonka mukaan hallitus kaunistelisi työvoimatilastoja laskemalla jopa 60 000 omaishoitajaa mukaan työllistyneiden joukkoon.

Tämän ”yhden selityksen” Suomen työllisyysluvuista tarjoili ”Uuninpankkopoika” Saku Timonen suositussa blogissaan. Hän kirjoitti kriittisesti ”joulun työllisyysihmeestä”.

– Tällä hetkellä arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja vaativia. Kas kummaa, taas se sama 60 000, jonka verran työvoima on lisääntynyt. Jos kaikki omaishoitajat eläkeläisiä myöten ruvettiin laskemaan työvoimaan kuuluviksi ja samalla itsensä työllistäviksi, niin siinä olisi selitys, kirjoitti Timonen blogissa, joka levisi villisti sosiaalisessa mediassa.

Aika moni näytti ottaneen bloggaajan arvelun faktana, mistä se on kuitenkin hyvin kaukana. Timosen ”selityksen” virheellisyys selviää Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta vastaavan Pertti Taskisen kommenteista, joita Uusi Suomi häneltä aiheeseen liittyen kysyi.

–Työvoimatutkimuksessa omaishoitajia ei lasketa työvoimaan, elleivät he tee samaan aikaan ansiotyötä, Taskinen sanoo.

Faktaa on, että työllisiä oli vuoden 2017 marraskuussa 2 496 000, mikä oli 83 000 enemmän kuin vuotta aiemmin, kuten Tilastokeskus tiedotti joulun alla. Lisäksi se kertoi, että työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli marraskuussa 70,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 67,7 prosenttia.

Ja vielä: Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2017 marraskuussa 1 434 000 henkeä eli 49 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 144 000, mikä oli 21 000 vähemmän kuin vuoden 2016 marraskuussa.

Miten työllisyys on lisääntynyt 83 000:lla, Tilastokeskuksen Taskinen?

–Työttömiä on vähemmän ja työvoiman ulkopuolisista on tullut työllisiä. Työllisiä tuli siis lisää 83 000 ja työttömien määrä väheni 23 000:lla, jolloin päädytään työvoiman lisäykseen 60 000:lla. Työvoima on sama kuin työlliset ja työttömät yhteen laskettuna, yliaktuaari Taskinen sanoo.

Siinä siis samalla tilastoasiantuntija Taskisen vastaus Uuninpankkopojan blogissaan esittämään kysymykseen: ”Taivaastako nämä 60 000 ihmistä putosivat suoraan töihin, kun saman tilaston mukaan väestön määrä väheni 15 000 henkilöllä?”

Mitä tarkoittaa työvoiman ulkopuolella oleminen?

–Sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole olleet työttöminä eivätkä työllisinä. He ovat olleet oman taloutensa hoitajia tai opiskelleet päätoimisesti. On myös esimerkiksi eläkkeellä olleita, jotka ovat päässeet osa-aikaiseen työhön, Taskinen sanoo.

Piilotyöttömänä eli töihin halukkaana mutta ei-aktiivisena hakijana on edelleen 144 000 henkilöä. Tämän kun lisää Tilastokeskuksen tilastoimaan 190 000 työttömän lukemaan, tulee töitä haluavien määräksi Suomessa 334 000, mikä on yhä valtavan korkea luku.

–Piilotyöttömien lukumäärä on vieläkin historiallisesti katsoen korkea, Taskinen toteaa.

Joka tapauksessa positiivisen kehityksen taustalla on Suomen talouden vahva veto, mistä on seurannut lisääntynyt työvoiman kysyntä eri puolilla maata. Samaan aikaan julkisen talouden velkaantumistahti hidastuu oleellisesti, kun verotuloja ropisee lisää kassaan myös kuluneen vuoden aikana työllistyneiltä kansalaisilta.

