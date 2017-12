Työministeri myöntää: Aktiivimallissa on ongelma – ”Sitä tulee tarvittaessa korjata”

Työministeri Jari Lindström (sin.) puolustaa blogissaan työttömyysturvan aktiivimallia, joka on saanut osakseen kovaa ja laajaa arvostelua. Lindström myöntää, että mallissa on myös ongelmia.

– Sen hyvä tarkoitus on lisätä työllisyyttä [ja] kannustaa ottamaan vastaan lyhytaikaisia työsuhteita. Sen ongelma on aktiivisuuden näyttämisen kriteeristö. Eli se, miten todistat olleesi aktiivinen, ministeri kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Hän korostaa todenneensa itsekin moneen kertaan, että aktiivimallin vaikutuksia tulee seurata ja mallia tarvittaessa korjata.

Hallituksen esitys on suututtanut työttömiä, työttömien järjestöjä sekä muun muassa oppositiopoliitikkoja ja sen perumiseksi on käynnistetty kansalaisaloite. Aktiivimalli alentaa työttömyysetuutta 4,65 prosenttia 65 maksupäivän ajaksi, jos työtön ei kykene täyttämään niin sanottua aktiivisuusehtoa. Lue lisää: Kansalaisaloite vaatii työttömiä suututtavan aktiivimallin kumoamista: ”Kohtuutonta rangaista työnhakijaa”

Ehdon voi täyttää tekemällä työtä tai yritystoimintaa tai olemalla työllistymistä edistävässä toiminnassa yhden viikon ajan. Pääsääntöisesti vaaditaan 18 tuntia työtä kalenteriviikon aikana. Kriitikot pitävät kohtuuttomana sitä, että työttömyysturvaa leikataan aktiivimallissa aina kun työnhakijan ponnistukset oman työllisyytensä edistämiseksi eivät tuota tuloksia.

Lindström vastaa bloginsa kommenteissa myös väitteeseen siitä, että kansa tuomitsee aktiivimallin käyttöönoton.

– Minulla ei ole mandaattia sanoa mitä kansa tuomitsee ja mitä ei. Sen uskon, että monet tuomitsevat, mutta jos emme saa yhä useampia työn syrjään kiinni, uskon että senkin tuomitsevat varsin monet, hän vastaa.

Lindström mukaan toinen uudistuksessa ongelmaksi koettu asia on aktiivimallin pakottavuus. Hän huomauttaa, että muitakin sittemmin hyväksyttyjä keinoja on arvosteltu aluksi.

– Työttömien 3 kk välein tapahtuvat haastattelut haukuttiin aluksi nekin monen suulla. Niitä pidettiin epärealistisina. Nyt kuitenkin näyttää sille, että kritiikin kärki on kääntynyt siihen, että ”miksei minua ole jo haastateltu?”. Itse uskon haastattelujen tuloksellisuuteen, mutta se toki edellyttää sitä, että tarjolla on työpaikkoja ja työvoimapalveluja. Tämä onkin haaste. Siellä missä on työtä, on jo työvoimapulaa. Ja siellä missä on tekijöitä, ei ole ko. työtä. Koulutus ei usein vastaa tarjottua työtä. Siksi olemme miettineet täsmätoimia mm. muuntokoulutuksen kautta, Lindström kirjoittaa.

Ministeri Lindström korostaa blogissaan, että aktiivimalli on osa ”kymppilistaa”, johon hallitus sitoutui työmarkkinajärjestöjen kanssa pidetyn työllisyysryhmän työn pohjalta. Tällöin ilmoitettiin, että hallitus tulee toteuttamaan kaikki kymmenen toimenpidettä, joista aktiivimalli oli yksi.

– Hallitus siis kertoi JO tuolloin avoimesti etenevänsä tämän pohjalta. Lisäksi hallitus sopi, että nuo kaikki ovat mukana. KAIKKI. Mitään poistamatta. Joko kaikkia listan asioita viedään eteenpäin tai sitten ei mitään. Nyt on jo todettava, että osa noista on jo toteutettu. Esim. kertaluonteinen eläketuki eli ns. Lex Lindström (Taipaleen malli). Omaehtoiseen koulutukseen tulee helpotuksia ja nollasopimuksille pelisäännöt, kuten on luvattu, Lindström luettelee.

Päivitys klo 10.35: Lindström on nykyisin työministeri, ei oikeus- ja työministeri.