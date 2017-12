Professori: HS:n vuotaja voi olla presidentin kansliasta – ”Selittäisi Sauli Niinistön ripeyden”

Kansainvälisen oikeuden professori Martin Scheinin uskoo, että Helsingin Sanomien kohujutun tietovuotaja on todennäköisimmin presidentin kansliasta. Hän analysoi tapausta blogissaan.

Lehdelle vuodettiin salaisia asiakirjoja, joiden perusteella julkaistiin paljastusjuttu Tikkakosken Viestikoekeskuksesta joulun alla. Poliisi tutkii tapausta nimikkeillä turvallisuussalaisuuden paljastaminen ja virkasalaisuuden rikkominen.

Moni on katsonut jopa maan turvallisuuden vaarantuneen ja useat poliitikot ovat pitäneet vuotoa vakavana mukaan lukien tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka totesi tuoreeltaan, että ”korkeimman turvaluokituksen saaneiden asiakirjojen sisällön paljastuminen on turvallisuutemme kannalta kriittistä ja voi aiheuttaa vakavia vaurioita”.

Lue lisää (juttu jatkuu alla): Tutkija oudoksuu Sauli Niinistön reaktiota tietovuotoon: ”Karkeasti ylimitoitettu ja epätavallinen”

Sauli Niinistö jyrähti sotilastiedustelujutusta: ”Kriittistä turvallisuutemme kannalta – voi aiheuttaa vakavia vaurioita”

Firenzen European University Instituten professori Scheinin kirjoittaa pitävänsä epätodennäköisenä, että vuoto on peräisin valtioneuvostosta, minkä jälkeen jäljelle jää kaksi vaihtoehtoa: vuotaja sotilastiedustelun tai suojelupoliisin piirissä tai vuotaja tasavallan presidentin kansliassa. Scheinin pitää ensin mainittua kaikista epätodennäköisimpänä. Sen sijaan presidentin kanslia on uskottavampi lähde.

– Presidentin tietämättä joku hänen harvalukuisista avustajistaan, joilla on ollut pääsy salaisiin asiakirjoihin, on ottanut niistä kopioita. Motiivi niiden antamiselle Hesarin käyttöön voi olla tiedustelulakiuudistukseen kytkeytyen poliittinen, taikka sitten puhtaasti henkilökohtainen, esimerkiksi turhautumiseen liittyen, Scheinin pohtii blogissaan.

– Presidentti Sauli Niinistön ripeys rikostutkinnan käynnistämisen yhteydessä saattaakin selittyä sillä, että myös hän on ymmärtänyt todennäköiseksi, että vuoto on peräisin hänen omasta talostaan, joskaan ei hänen presidenttikaudeltaan.

Salassapitoleima ei ratkaise

Hesaria tutkitaan turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, kun vuotaja on saattanut syyllistyä rikokseen myös virkasalaisuutta rikkoessaan. Scheinin arvioi, että Hesarin päässä ei välttämättä ole tapahtunut rikosta, mutta vuotaja voi hyvinkin olla syyllistynyt rikokseen etenkin, jos hän on luovuttanut asiakirjat sellaisenaan. Hän huomauttaa, että lähtökohtaisesti salaisiksi leimattujen asiakirjojen luovuttaminen toiselle virkamiehenä on jo itsessään rikos, joten syytetyn tulisi osoittaa, että vuodettuihin asiakirjoihin on lyöty salassapitoleima virheellisesti.

Sen sijaan Hesarin näkökulmasta todistustaakka jakautuu eri tavalla ja syyttäjän on yksilöitävä seikat, joiden julkistaminen on täyttänyt rikoksen tunnusmerkistön koskien turvallisuussalaisuuden paljastamista. Tuomioistuin harkitsee, onko Hesarin julkaisema tieto salassa pidettävä ja omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa esimerkiksi Suomen maanpuolustukselle tai turvallisuudelle. Pelkkä salassapitoleima ei ole ratkaiseva.

–Viestikoekeskuksen salassapitoleimat edustavat vain asiakirjan laatijan tai käsittelijän käsitystä siitä, että asiakirja sisältää tai saattaa sisältää salassa pidettäviä seikkoja. Kun Hesarin jutun mukaan Viestikoekeskuksen asiakirjat on järjestelmällisesti leimattu salaisiksi, on selvää, ettei syyttäjä tai tuomioistuin voi panna kovin paljon painoa noille leimoille.

Scheinin muistuttaa, että Hesari on omien sanojensa mukaan harjoittanut huolellista harkintaa asiakirjojen käytössä ja esillä olleita asioita on ainakin osin käsitelty julkisuudessa jo aiemmin. Hänen mukaansa on ”vahvoja perusteita epäillä, että Hesariin kohdistuva rikostutkinta on valitettava ylilyönti”.

”Pelottelu rikoksella on vakava ylilyönti”

Ihmisoikeusasiantuntijana tunnettu Scheinin painottaa, että rikostutkinnassa tulisi viimeiseen asti välttää toimittajan lähdesuojan murtamista, sillä sananvapaus on perusoikeus ja ihmisoikeus. Hänen mukaansa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut osoittavat, että Suomella on velvollisuus edetä näin. Hänen mukaansa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut peräti 20 kertaa Suomen loukanneen sananvapautta. Jos juttu on muun näytön perusteella ratkaistavissa, Hesarin lähdesuojaa ei ole hänen mukaansa oikeutta murtaa.

–Jo rikoslain asianomaisten säännösten perusteella vaikuttaa siis siltä, että toimittajien pelottelu maanpetosrikoksiin kuuluvalla turvallisuussalaisuuden paljastamisrikoksella (RL 12:7) on ikävä ja vakava ylilyönti.

Scheinin huomauttaa, että vaikka on todennäköistä, että vuotaja on luovuttanut salaiset asiakirjat sellaisinaan, on myös mahdollista, että vuotaja on siivonnut asiakirjoista pois turvallisuutta vaarantavia tietoja. Hänen mielestään asiakirjat kertovat siivottuinakin journalistisesti arvioiden merkittäviä asioita Viestikoekeskuksesta ja sotilastiedusteluun liittyvästä salassapidosta.

–Niistä kirjoittaminen on palvellut merkittävää julkista intressiä. Jo siksi Hesarin lähdesuojaa tulisi kunnioittaa ja tietovuoto tutkia muilla keinoin kuin sen murtamisella. En usko vuodon selvittämisen muilla keinoin olevan edes vaikeaa.

Hesarin selkäranka huolettaa

Scheinin on huolissaan ”Hesarin selkärankaisuudesta”, sillä näyttää siltä, että ”viranomaisten harjoittama pelottelu on ainakin ensi vaiheessa toiminut”. Tästä kertovat vastaavan päätoimittajan vakuuttelut ”isänmaallisuudesta” ja jo alkaneeseen juttusarjaan todennäköisesti kohdistettu itsesensuuri viittaavat siihen. Sanoma-yhtiön hallitus vaati päätoimittajalta selvitystä, jonka hän antoi.

Kohun tuoksinassa on jälleen vaadittu myös Suomen ensimmäisen tiedustelulakipaketin kiirehtimistä. Scheinin katsoo, ettei ”kiirehtimiselle ole todellista oikeutusta”. Hän painottaa, että perustuslakivaliokunnan on pohdittava paketti perusteellisesti. Hän itse pitää määräaikaista poikkeuslakia ”paljon parempana vaihtoehtona uusien tarkkarajaisten tiedusteluvaltuuksien säätämisessä kuin perustuslain suojamuurin pysyvää murtamista perustuslain 10 §:n muutoksella”.

Lue myös:

Upseerit pettyivät Hesariin – Boikotti: ”Tilauksesi on nyt lopetettu”

Arvio tietovuodosta TE:ssä: Myyrä löytyy varmasti – melko korkealla järjestelmässä

Sanoman hallitus: HS:n päätoimittajalla varaukseton luottamus

Paavo Arhinmäki HS:n tietovuodosta: ”Yritetäänkö lehdistöä pelotella hiljaiseksi?”

Toimittaja yritti tuhota tiedot vasaralla – Kiintolevy voi kestää murskaamisen

Tietovuoto: Päivi Räsänen vaatii puolustusministeriltä pikaista selvitystä – Poliitikot huolestuivat toimittajan tietokoneestaHS:n tiedusteluvuoto – Liittojohtaja: ”Poliisi yrittää murtaa lähdesuojan”

KRP: HS-toimittajan koti ratsattiin kiireellisesti – kellarista takavarikoitiin palanut tietokone

”Todella poikkeuksellinen toimenpide” – HS: Poliisi teki kotietsinnän kovalevyään vasaroineen toimittajan kotiin

Tiedustelukohu ”heikentää Suomen mainetta” – Sauli Niinistö: ”Juuri tästä on kysymys”