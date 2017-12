Pitkäaikaistyöttömän aloite nimivyöryllä eduskuntaan: ”Typerä laki, joka tekee kipeää hyvin monelle aivan vääristä syistä”

Kansalaisaloite työttömien aktiivimalin kaatamisesta etenee eduskuntaan, sillä se on kerännyt vaaditut 50 000 kannattajailmoitusta 8 päivässä. Aloitteen teki pitkäaikaistyötön Martin-Éric Racine, jolle malli oli viimeinen pisara.

Aloite on lähtenyt hurjaan lentoon. Vielä eilen keskiviikkona allekirjoittajia oli yli 11 000. Vaaditun 50 000 allekirjoittajan raja ylittyi torstaina iltapäivällä viiden aikoihin.

Aktiivimalli meni eduskunnassa joulun alla läpi äänin 103–90, ja se astuu voimaan jo tammikuussa. Siinä alennetaan työttömyysetuutta 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän ajan, jos aktiivisuusehto ei täyty. Ehdon voi täyttää tekemällä työtä tai yritystoimintaa tai olemalla työllistymistä edistävässä palvelussa tai toiminnassa yhden viikon ajan. Pääsääntöisesti vaaditaan 18 tuntia työtä kalenteriviikon aikana. Yritystoiminnassa on tienattava vähintään 240 euroa tarkastelujaksolla.

Lue tarkemmin: Passiivinen työtön menettämässä yli 30€/kk – Haukuttu aktiivimalli tänään käsittelyssä

Helsinkiläinen Martin-Éric Racine ei hetkeäkään epäillyt aloitteensa suosiota.

–Olen itsekin pitkäaikaistyötön, turhautunut TE-toimiston aikaansaamattomuuteen ja muutenkin huonoon palvelutarjontaan ja lähinnä kyykyttävään ja sanktiopainotteiseen toimintaan. Tämä aktiivimalli oli omasta näkökulmastani viimeinen pisara. Piti pistää stoppi tähän, alkujaan quebeciläinen Racine kertoo Uudelle Suomelle motiiveistaan alkaa kerätä nimiä aloitteeseen.

Matkailualalle tai rauhanturvaajaksi haluava Racine on asunut Suomessa 20 vuotta ja ollut työttömänä pian 9 vuotta. Moni työpaikka on mennyt ohi pelkästään sen takia, että Racinella ei ole ajokorttia, johon hänellä ei ole varaa ja johon ei heru TE-tukea. Hän kritisoi aktiivimallia siitä, että se jättää huomiotta kansainväliset sopimukset ja perustuslakivaliokunnan huomautukset. Perustuslakivaliokunta sekä sosiaali- ja terveysvaliokunta katsoivat lausunnoissaan, että esitykseen liittyy ongelmia etenkin alueiden työpaikkatarjonnan ja työnhakijoiden työllistymisedellytyksien vaihtelevuuden takia.

Hallitus halusi Racinen mukaan mallin väkisin läpi.

–Tämä on typerä laki, joka tekee kipeää hyvin monelle aivan vääristä syistä ja täysin epäoikeudenmukaisesti.

Racinen mielestä ihmisiä rangaistaan siitä, etteivät he saa töitä tilanteessa, missä lopputulos ei edes riipu itsestä. Hän huomauttaa, että pahin tilanne on pienillä paikkakunnilla, missä pitkäaikaistyöttömyyttä on eniten.

Myös oppositio on ryöpyttänyt aktiivimallia kovin sanoin. Ainakin SDP ja vihreät ovat luvanneet perua mallin hallitukseen päästessään. Esimerkiksi demarikansanedustajat ovat huomauttaneet, että alueiden välillä on merkittäviä eroja siinä, onko lyhytkestoisintakaan työkeikkaa saatavilla tai työllisyyttä edistäviä palveluita tarjolla.

Racinen mukaan poliitikot eivät ole olleet häneen suoraan yhteydessä. Vasemmistoliitto on kuitenkin jakanut kansalaisaloitteen somessa hakien allekirjoittajia. Entinen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki on tuonut esiin kannatuksensa ja todennut Twitterissä, että ”tämän vauhdin pitäisi kertoa viimeistään hallitukselle, miten epäonnistunut ja epäoikeudenmukainen työttömien raippalaki on”.

Kansalaisaloitteen allekirjoittajien joukossa on myös kansanedustaja Arja Juvonen (ps.).

– Aktiivimalli on kyykytysmalli ja laittaa ihmisen vieläpä syväkyykkyyn. Aktiivimalli jää elämään kyykytysmallina, jossa työministeri Lindströmin tangossa on liikaa rautaa, Juvonen sanoo tiedotteessa.

Myös työministeri Jari Lindström (sin.) on myöntänyt aktiivimallissa olevan ongelmia. Lue tarkemmin: Työministeri myöntää aktiivimallin ongelman: ”Miten todistat olleesi aktiivinen”

