Ylen gallup: Nyt putosivatkin kokoomus ja SDP, Siniset nousee – ”Siitä tuleekin oikea puolue”

Sinisellä tulevaisuudella voi sittenkin olla tulevaisuus, ilmenee Yleisradion tuoreesta gallupista. Puolueen kannatus on yhä pientä, mutta se on kaksinkertaistunut edelliseen mittaukseen nähden.

Pääministerikisassa puolestaan on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Piikkipaikkaa pitävän kokoomuksen kannatus on pudonnut selvästi, samoin suurimman oppositiopuolueen SDP:n. Kokoomus jatkaa suosituimpana puolueena, mutta sen kannatus on pudonnut 2,5 prosenttiyksikköä 19,8 prosenttiin. SDP:n kannatus laski lähes kaksi prosenttiyksikköä 17,8 prosenttiin.

Ylen kyselyn tulos on hyvin erilainen kuin Iltalehden ja Uuden Suomen samoin joulukuussa teettämässä kyselyssä. Viime viikolla julkaistussa IL-US-kyselyssä kokoomus nautti vielä 20,8 prosentin kannatusta ja SDP puolestaan oli noussut lähes sen kantaan. Ylen kyselyn virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä, IL-US-kyselyn 2,4. Ylen mittauksen on kerännyt Taloustutkimus aikavälillä 29.11.–27.12.2017, IL-US-kyselyn Tietoykkönen aikavälillä 8.12.-18.12.2017.

Sen sijaan pääministeripuolue keskusta on Ylen kyselyssä noussut hieman ja on SDP:n kanssa tasoissa.

Siniselle tulevaisuudelle Ylen mittaus antaa 2,3 prosentin kannatuksen, missä on 1,2 prosenttiyksikön parannus aiempaan. Ylen politiikan toimittaja Pirjo Auvinen kommentoi Ylen Ykkösaamu-ohjelmassa, että puolueen rekisteröinti ja järjestäytyminen lienee lisännyt äänestäjien luottamusta Sinisten hankkeeseen.

– Että tästä tuleekin ihan oikea puolue, jolla on puheenjohtaja, Auvinen pohtii äänestäjien ajattelua.

Lue lisää: IL-US-kysely: SDP kirinyt jo lähelle kokoomusta

Lue lisää: Näkökulma: Antti Rinne teki paluun pääministerikilpaan