IL ja US mittasivat poliitikkojen suosion: Presidentti Niinistö kärjessä – Pekka Haavisto ja Li Andersson seuraavat

Tietoykkönen Oy selvitti Iltalehden ja Uuden Suomen toimeksiannosta, kenelle kansalaiset antaisivat enemmän poliittista päätösvaltaa. Vastaajille esitettiin 22 poliitikon nimilista. Vastaajat saivat valita listalta niin monta nimeä kuin he halusivat. Poliitikot esiteltiin vastaajille nimi kerrallaan.

Kaksi vastaajaa kolmesta (66 %) ilmoitti, että he olisivat valmiita antamaan nykyistä enemmän poliittista päätösvaltaa jatkokautta valitsijayhdistyksen ehdokkaana hakevalle tasavallan presidentille Sauli Niinistölle.

Vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto sijoittui kyselyssä toiseksi: 39 prosenttia kyselyyn vastanneista antaisi enemmän päätösvaltaa Haavistolle.

Niinistön ja Haaviston suosio ei tule suurena yllätyksenä, ja kiinnostavaa onkin tarkastella, ketkä muut nousivat kyselyssä kärkisijoille.

Kolmanneksi poliitikkojen "suosiopörssissä" sijoittui vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson (26 %), jonka henkilökohtainen suosio ei ole ainakaan tähän mennessä siivittänyt vasemmistoliittoa merkittävään nousuun puoluegallupeissa.

Merkillepantavaa on, että jaetulle neljännelle tilalle kyselyssä ylsi pientä kristillisdemokraattista puoluetta johtava Sari Essayah (23 %).

Essayahin kanssa yhtä suuren suosion saavutti Helsingin kokoomuslainen pormestari Jan Vapaavuori, joka kahmi kuntavaaleissa Helsingissä lähes 30 000 ääntä.

Orpo Sipilää suositumpi

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) on kyselyn perusteella pääministeri Juha Sipilää (kesk) suositumpi poliitikko.

22 prosenttia kyselyyn vastanneista antaisi lisää valtaa Orpolle, kun Sipilälle ja oppositiojohtaja Antti Rinteelle (sd) lisää valtaa antaisi 19 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Rinteen niskaan hengittää kyselyssä ulkoministeri Timo Soini (sin), joka ilmoitti äskettäin harkitsevansa ehdokkuutta seuraavissa eduskunta- tai eurovaaleissa. 17 prosenttia kyselyyn vastanneista antaisi lisää valtaa Soinille.

Vasemmistoliiton presidenttiehdokas Merja Kyllönen on kyselyn perusteella yhtä suosittu poliitikko kuin Soini – taakse jäävät keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen (16 %), SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen (14 %) ja valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas Paavo Väyrynen (12 %).

Kesäkuussa vihreiden puheenjohtajaksi noussut Touko Aalto ei ainakaan vielä kuulu kyselyn perusteella Suomen suosituimpien poliitikkojen joukkoon: 14 prosenttia kyselyyn vastanneista antaisi lisää valtaa Aallolle.

Iltalehti ja Uusi Suomi alkavat mitata poliitikkojen suosiota säännöllisin väliajoin. Listalla olevia nimiä voidaan tarvittaessa vaihtaa. Esikuvana on saksalaislehti Der Spiegelin kysely, jossa vastaajilta on kysytty, kenelle poliitikolle he antaisivat tärkeän tehtävän ("eine wichtige Rolle").

Suosiomittaus toteutettiin osana Tietoykkösen joulukuun kannatusarviotutkimusta. Kyselyyn vastasi 1500 henkilöä. Haastattelut tehtiin puhelimessa ja internetissä 8–18. joulukuuta. Virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lue myös: Näkökulma: Haavisto-ilmiö toistuu sittenkin?