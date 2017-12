PAM ihmettelee lomautettujen kohtelua aktiivimallissa: ”Työntekijän, jolla on työsuhde voimassa, täytyy osoittaa aktiivisuutensa”

Työttömyysturvan aktiivimalli ulottuu työttömien lisäksi myös lomautettuihin, mikä vaikeuttaa Palvelualojen ammattiliitto PAM:n mukaan jo työmarkkinoilla olevien henkilöiden asemaa.

Lomautetuilta vaaditaan aktiivisuuden osoittamista mikäli lomautus kestää yli 65 päivää tai lomautettu tekee lyhennettyä työpäivää niin, että hänelle maksetaan soviteltua ansiopäivärahaa.

–On kummallista, että työntekijän, jolla on työsuhde koko ajan voimassa, täytyy osoittaa oma aktiivisuutensa lomautuksen keston ylittäessä 65 päivää. Tämä lisää byrokratiaa ja on vain yksi esimerkki aktiivimallin sudenkuopista. Uskon tämän hankaloittavan työntekijöiden elämää ja yritysten toimintaa, PAM:n puheenjohtaja Ann Selin kritisoi aiemmin tiedotteessa.

Lain mukaan työnantaja voi lomauttaa työntekijän määräaikaisesti korkeintaan 90 päivän ajaksi. Määräaikaisen lomautuksen perusteeksi kelpaa työn tilapäinen vähentyminen. Toistaiseksi lomauttaminen on mahdollista taloudellisin ja tuotannollisin perustein, jos työ tai sen tarjoamisen edellytykset ovat oleellisesti vähentyneet. Lomautus on aina vain väliaikainen toimenpide, ja lomautetulla on oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan.

Aktiivimallin myötä yli 65 päiväksi lomautettujen on osoitettava aktiivisuutensa kuten työttömienkin pitääkseen työttömyysetuutensa tason ennallaan. Heidän tulee olla 65 maksupäivän aikana töissä 18 tuntia, osallistuttava viisi päivää aktivointipalveluihin tai muihin rekrytointia tukeviin toimintoihin tai ansaittava yritystoiminnassa vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehdon mukaisista kuukausiansiosta.

PAM:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Mari Kettunen moittii ankarasti, että aktiivimallia sovelletaan myös sellaisiin lomautettuihin, joiden lomautus on määräaikainen.

–Erityisen ongelmallinen aktiivimalli on tapauksissa, joissa lomautuksen keston tai toteutustavan vuoksi aktiivisuutta edellytetään, vaikka työhön paluun päivä olisikin jo tiedossa. Tällöin aktiivimalli vain lisää turhaa byrokratiaa, kun jo tiedetään lomautetun paluusta työhön.

Kettusen mukaan PAM ei ole tehnyt arviota kuinka suurta osaa lomautetuista aktiivisuusvaatimus lopulta koskettaa.

Vuonna 2016 TEM:n lomautusten ennakkoilmoituksia seuraavan tilaston mukaan lomautus koski yhteensä noin 46 000 työntekijää. Tuolloin määräaikaisten lomautusten keskimääräinen kesto oli 49 päivää.

Tämän vuoden kokonaistilastoa ei ole vielä julkaistu, mutta määräaikaisten lomautusten ennakkoilmoitusten mukainen keskimääräinen kesto vaihtelee kuukausitason tilastoissa 48-65 päivän välillä. Lomautettua oli tammi-marraskuun välillä ennakkoilmoitusten mukaan yhteensä reilut 12 900 työntekijää. Tiedot pohjautuvat Ely-keskusten seurantatietoihin.

Lähde: Talouselämä

