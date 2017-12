Huoli Itämerestä: ”Tämä on surullista kaupungissa, joka haluaa olla modernia ilmastovastuuta kantava pääkaupunki”

Helsingin keskustan puheenjohtaja Antti Siika-aho esittää, että Suomi ja Viro syventäisivät yhteistyötään Itämeren tilanteen parantamiseksi.

–Suomen ja Viron valtioiden sekä pääkaupunkiemme tulisi ottaa aiempaa selkeämmäksi tavoitteeksi Itämeren pelastaminen. Emme voi sulkea silmiämme siltä tosiasialta, että Itämeri voi huonosti. Tarvitaan vedet ylittävää yhteistyötä, aluesuunnittelua sekä päämäärätietoisempaa vaikuttamistyötä, hän toteaa Puheenvuoron blogissaan.

Siika-aho huomauttaa, että Helsingillä ja Tallinnalla on mahdollisuus vaikuttaa politiikallaan Itämerta rasittaviin energiankäyttöratkaisuihin sekä esimerkiksi muovijätteen määrään.

–Viro on jo kieltänyt ohuet muovipussit kaupoissa. Itämeren rannalla on yhä hiilikasoja, eikä Itämerta mainita sanallakaan Helsingin kaupungin strategiassa. Tämä on surullista kaupungissa, joka haluaa olla modernia ilmastovastuuta kantava pääkaupunki.

Itämeren suojelemiseksi tarvitaan Siika-ahon mukaan myös yhtenäisempää aluesuunnittelua, jonka avulla voidaan hallita paremmin merialueiden – Suomi ja Viro olisivat luontaiset kumppanit suunnittelemaan yhdessä, sillä itämeripolitiikka on ennen kaikkea ylikansallista. Maiden välinen tiiviimpi suunnittelu tulee eteen viimeistään siinä vaiheessa, kun ryhdytään viemään todella eteenpäin Tallinnan-tunnelia. On syytä muistaa, että tunnelin rakennuttaminen edellyttää pitkälle meneviä ympäristövaikutusarvioita sekä riskienhallintaa.

Suomen ja Viron tiiviimmällä itämeriyhteistyöllä olisi Siika-ahon mukaan myös laajempaa merkitystä, sillä se toimisi malliesimerkkinä muille Itämeren alueen maille. Hän uskoo, että Itämeren suojelu- ja suunnitteluyhteistyöllä olisi myös turvallisuusnäkökulma, mikäli Venäjä saataisiin aidosti sitoutumaan yhteisiin ympäristöpäämääriin.

Siika-aho muistuttaa myös siitä, että ylikalastus ja tiettyjen lajien hupeneminen rasittavat Itämerta pahasti.

–Onko Helsinki valmis ottamaan askelia esimerkiksi siihen suuntaan, että kouluissa tarjottaisiin enemmän kestävästi pyydettyä ja kotimaista kalaa, kuten silakkaa, ahventa ja haukea, hän kysyy.