Suosiopörssissä Petteri Orpon päihittänyt Jan Vapaavuori: ”Peruuttaisin ensin maakuntauudistuksen”

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) sanoo, että peruuttaisi ensin maakuntauudistuksen, jos hänellä olisi enemmän valtaa.

– Jos olisi enemmän valtaa, peruuttaisin ensin maakuntauudistuksen. Nyt kaupunkeja kuullaan, mutta ei kuunnella (hallituksessa), hän kommentoi Twitterissä.

Vapaavuoren kommentti liittyy siihen, että hän sijoittui jaetulle neljännelle sijalle yhdessä Sari Essyahan (kd.) kanssa suosiopörssiksi kutsutussa Iltalehen ja Uuden Suomen kyselyssä, jossa selvitettiin, kenelle suomalaiset antaisivat enemmän poliittista päätösvaltaa. Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo sijoittui kyselyssä Vapaavuoren ja Essayahin jälkeen viidennelle tilalle.

Lue lisää: IL ja US mittasivat poliitikkojen suosion: Presidentti Niinistö kärjessä – Pekka Haavisto ja Li Andersson seuraavat

Jos olisi enemmän valtaa, peruuttaisin ensin maakuntauudistuksen. Nyt kaupunkeja kuullaan, mutta ei kuunnella (hallituksessa). https://t.co/GOSUVLlAL9 — Jan Vapaavuori (@Vapaavuori) December 30, 2017

Vapaavuori on arvostellut maakuntauudistusta pitkään. Suomen 21 suurinta kaupunkia vaativat lokakuussa Vapaavuoren johdolla kasvupalveluiden järjestämisvastuun säilyttämistä kunnissa.

– Oma lähtökohtani on se, että uudistuksessa on perustavaa laatua oleva valuvirhe. Globaali talous on menossa suuntaan, jossa on kyse enemmän ja enemmän kaupunkien ja kaupunkiseutujen välisestä kilpailusta valtioiden tai maakuntien välisen kilpailun sijasta. Silloin pitäisi tehdä sen tyyppisiä hallintoreformeja, jotka vahvistavat kaupunkien mahdollisuuksia pärjätä globaalissa kilpailussa, Vapaavuori kommentoi tuolloin.

Lue myös:

Ministeri kypsyi Vapaavuoren kaupunkikapinaan: ”Letkautukset eivät perustu faktoihin”

Jan Vapaavuori tiivisti kaupunkien huolen: ”Vain yksi vaihe – maakuntahallinto voi paisua”

Sote-uudistuksen rinnalla toinen mullistus – Nyt 21 kaupunkia haluaa estää