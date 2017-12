Konkaripoliitikko työttömien patistelusta: ”Juuri nyt siinä on järkeä, jos koskaan”

Vihreiden entinen puheenjohtaja ja kansanedustaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu Osmo Soinivaara sanoo, että pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus toimisi viisaasti, jos peruuttaisi paljon keskustelua herättäneen aktiivimallin ja ryhtyisi vanhan lain pohjalta aktivoimaan työttömiä ja osoittamaan heille työpaikkoja.

–Hallitus on iskenyt pahasti kirveensä kiveen työttömien aktivointimallinsa kanssa. Se on herättänyt niin laajaa suuttumusta, että sillä voi olla suuri vaikutus tulevien eduskuntavaalien tuloksiin, Soininvaara kirjoittaa blogissaan.

–Ongelma, jota hallitus yrittää korjata, on kuitenkin olemassa. Suomen talous on lopultakin reippaassa nousussa, mutta nousu saattaa tyssätä nopeastikin työvoimapulaan samalla kun yli 300 000 ihmistä on työttömänä, hän jatkaa.

Pääministeri Juha Sipilä sanoi uudenvuoden puheessaan tänään, että nyt on huolehdittava erityisesti siitä, että yritykset löytävät tekijät avautuviin tehtäviin.

Soininvaara huomauttaa samalla, että suomalainen työttömyysturvajärjestelmä on todella passivoima, jos sitä vertaa Ruotsiin tai Tanskaan.

–Joku kysyi, mitä järkeä tässä patistelussa on nyt, kun työttömien määrä vähenee itsestään. Juuri nyt siinä on järkeä, jos koskaan, hän kommentoi.

Aktiivimalli alentaa työttömyysetuutta 4,65 prosenttia 65 maksupäivän ajaksi, jos työtön ei kykene täyttämään niin sanottua aktiivisuusehtoa. Ehdon voi täyttää tekemällä työtä tai yritystoimintaa tai olemalla työllistymistä edistävässä toiminnassa yhden viikon ajan. Pääsääntöisesti vaaditaan 18 tuntia työtä kalenteriviikon aikana. Kriitikot pitävät kohtuuttomana sitä, että työttömyysturvaa leikataan aktiivimallissa aina kun työnhakijan ponnistukset oman työllisyytensä edistämiseksi eivät tuota tuloksia.

Osmo Soininvaara sanoo suoraan, että Suomessa on aika helppo ”jäädä roikkumaan” työttömyysturvan varaan.

–Tästä asiasta on vähän vaikea puhua, koska kun näin sanoo, syyllistää kaikkia työttömiä, erityisesti niitä, jotka oikeasti yrittävät päästä töihin, mutta eivät pääse. Tällä roikkumisella en tarkoita, että karttaisi työn saamista vaan sitä, että ei näe paljon vaivaa asian eteen ja lopulta luisuu pitkäaikaistyöttömyyteen, josta onkin sitten pitkä matka töihin.

Soininvaara mainitsee esimerkkinä Uudenmaan, jossa on kova pula rakennusmiehistä. Samaan aikaan talonrakennusalan työttömyys oli marraskuussa Uudellamaalla 8,4 prosenttia. Hän kertoo saaneensa selitykseksi sen, että palkkataso rakennustöissä on niin matala, että mieluummin on työttömänä.

–Näin vastanneet ajattelevat työttömyysturvaa perustulona, johon ei sisälly velvollisuutta olla työmarkkinoidenkäytettävissä, Soininvaara vastaa.

Soininvaara linjaa, että työttömiä olisi hyvä ryhtyä ”oikeasti aktivoimaan”. Samalla hän huomauttaa, ettei ihmisiä voi vaatia ”sakon uhalla” osallistumaan aktivointitoimiin, jos sellaisia ei järjestetä.

–Tällainen politikka on tuottanut hyviä tuloksia Ruotsissa ja Tanskassa. Siis paljon enemmän työvoimapoliittista koulutusta, tukitöitä ja kuntoutusta. Se maksaa, mutta kalliiksi tulee sekin, jos orastava nousu törmää työvoimapulaan.

"Nämä toimet kiusaavat työttömiä"

Esimerkiksi kaikki Uudenmaan talonrakennusalan 457 työtöntä tulisi Soininvaaran mukaan kutsua haastatteluun, tehdä mahdollisesti työkyvyn arviointi, osoittaa töitä rakennuksilta niille, joista on rakennusalan töihin, lähettää kuntoutukseen ne, joiden työkyky edellyttää kuntoutusta, kirjoittaa osa eläkkeelle ja osoittaa muun alan töitä niille, joilla ei tosiasiassa ole rakennusalan koulutusta.

–Pohjoismaiden hyvät kokemukset (pakko)aktivoinnista ovat osittain kotoisin juuri siitä, että nämä toimet kiusaavat työttömiä. Hyvä sosiaaliturva olisi muuten liian hyvä vaihtoehto huonopalkkaiselle työlle, joten varastetaan työttömän vapaa-aika. Silloin palkkatyö muuttuu houkuttelevammaksi. Tästä aktivointimallissa on osittain kysymys, vaikka sitä ei haluta sanoa ääneen, hän kommentoi.

Soininvaara moittii aktiivimallia myös kömpelöksi. Hänen mukaansa se sopii työttömien enemmistölle, joka asuu kaupungeissa ja joka voi halutessaan saada pieniä keikkoja tai ansaita yrittäjänä 250 euroa, mutta ei vajaatyökykyisille eikä haja-asutusalueilla asuville.

Työministeri Jari Lindström (sin.) myönsi viikolla, että aktiivimallissa on myös ongelmia.

–Sen hyvä tarkoitus on lisätä työllisyyttä [ja] kannustaa ottamaan vastaan lyhytaikaisia työsuhteita. Sen ongelma on aktiivisuuden näyttämisen kriteeristö. Eli se, miten todistat olleesi aktiivinen, hän sanoi.

Hallituksen esitys on suututtanut työttömiä, työttömien järjestöjä sekä muun muassa oppositiopoliitikkoja ja sen perumiseksi on käynnistetty kansalaisaloite.

–Haastan jokaisen aktiivimallin vastustajan esittämään tilalle toimia, joiden työllisyysvaikutus on vähintään samaa tasoa. Tekemättäkään ei voi jättää, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) totesi lauantaina.

