Sauli Niinistö: ”Elämme koko ihmiskunnalle ratkaisevia aikoja”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö varoitti uudenvuoden puheessaan velkaantumisesta. Lisäksi presidentti kommentoi ulko- ja turvallisuuspoliittista tilannetta sekä ilmastonmuutosta.

Niinistö huomautti, että julkinen ja yksityinen kulutus lisääntyivät Suomessa myös ilman talouskasvua, koska runsas velkaantuminen mahdollisti tämän.

–Velkaa taas on ollut tarjolla keskuspankkien valtavien elvytystoimien myötä. Tunnettu tosiasia on, että vientimaana taloutemme on kovasti riippuvainen kysynnästä maailmalla, presidentti sanoi.

Hän korosti, että on syytä tiedostaa, että velkaantunut talous on myös hyvin riippuvainen suurten keskuspankkien politiikasta.

–On aiheellisesti varoitettu, että runsas rahoitus on kanavoitunut velkojen ja omaisuusarvojen kasvuun. Rahapolitiikan tiukentaminen, johon jossain vaiheessa maailmalla väistämättä päädytään, johtaa haasteellisempaan tilanteeseen. Kohtuullinen varovaisuus on nyt paikallaan.

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne on presidentin mukaan vakaa, mutta maailmalla myllertää.

–Ja se vaikuttaa meihin ja kaikkiin. Viime aikoina vain harva kansainvälisen politiikan tapahtuma on ollut toivottu, saati sitten iloinen.

Hän mainitsi erikseen Pohjois-Korean ”kärjistävän asekehittelyn”, joka Niinistön mukaan on ollut uusi lisä muutoinkin mittavaan turvallisuusuhkien luetteloon.

–Yhä selkeämmin näkyy, että Kiina, Venäjä ja Yhdysvallat, vaihtelevin kokoonpanoin, istuvat niissä pöydissä, joissa maailman menoa säädellään. On sinänsä hyvä asia, että suurilla on keskusteluyhteys. Meidän kannaltamme ongelmana ovat ne puuttuvat tuolit: EU on jäänyt sivuosaan ja YK:n rooli tuntuu kutistuvan, hän huomautti.

–Suurten välissä on onneksi aina tilaa myös pienille. Suomi tarjoaa mielellään hyviä palveluksia kun niille on kysyntää. Suomi toimiikin aktiivisesti vakautta ja vuoropuhelua tukien niin Itämerellä, arktisilla alueilla kuin maailmanlaajuisesti, Niinistö jatkoi.

"Jokaisen meistä on otettava ja kannettava vastuuta"

Joulun alla YK:sta tulleissa viesteissä myönteistä oli Niinistön mukaan se, että turvallisuusneuvosto kykeni yksimielisyyteen Pohjois-Korean lisäpakotteista. Pahaenteistä taas se, että Yhdysvallat on esittänyt kovasanaista kritiikkiä maailmanjärjestön toimintaa kohtaan.

–Suomi tukee YK:n pääsihteeri Guterresin aloitetta järjestön uudistamisesta. Tähtäin on lisätä YK:n toiminnan vaikuttavuutta ja vastuullisuutta. Ja se on oikein, koska puutteistaan huolimatta YK on korvaamaton toimija kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi, hän linjasi.

Presidentti otti kantaa myös ilmastonmuutokseen, joka hänen mukaansa ei ole mielipidekysymys.

–Elämme koko ihmiskunnalle ratkaisevia aikoja. Ilmastonmuutos ei ole mielipidekysymys vaan todellinen uhka. Monille meistä ymmärrys siitä on tullut myöhään ja olisi tullut vielä myöhemmin ilman niitä ihmisiä, jotka herätystä ovat soittaneet. Hyvä kun herättivät!

Niinistö korosti Suomen olevan sitoutunut Pariisin sopimuksen toimeenpanooin.

–Jokaisen meistä on otettava ja kannettava vastuuta; elämäntapamme tuottaa kriittiseksi käyvää kuormaa planeetallemme. Maailma ei ole vain meitä varten, se on jatkuvuutta varten. Ja se meidän on turvattava.