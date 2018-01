Nyt loppui ylitöiden tekeminen – 3000 työntekijän lakko ja ”huomattavia häiriöitä” paperiteollisuuteen

Työtaistelutoimet ovat alkaneet paperiteollisuudessa, kertoo Ammattiliitto Pro.

Paperiteollisuuden toimihenkilöiden ylityökielto alkoi tänään tiistaina kello 14, ja niitä seuraa 17. tammikuuta alkava viikon mittainen lakko. Ylityökielto ja lakko koskevat kaikkia paperiteollisuuden toimihenkilötyötä tekeviä asiantuntijoita ja niihin osallistuu Pron mukaan lähes 3 000 toimihenkilöä.

Syynä työtaisteluun ovat liiton mielestä kohtuuttomat heikennysvaatimukset alalla, jonka tuottavuus ja kannattavuus ovat erinomaisia.

Toteutuessaan lakko johtaa huomattaviin häiriöihin paperiteollisuuden työpaikoilla, Pron tiedotteessa kerrotaan. Pron tavoitteena on kaikille maksettava yleiskorotus, jolla turvataan paperiteollisuuden toimihenkilöiden, asiantuntijoiden ja esimiesten palkkakehitys.

– Alalla on eletty erinomaisen tuottavuuden kasvun ja jatkuvasti parantuvan kannattavuuden aikaa. Alan palkansaajille kuuluisi siis itse asiassa suuremmat palkankorotukset kuin muilla aloilla työskenteleville. Tavoitteemme neuvotteluissa ovat kuitenkin olleet kohtuullisia ja yleisen linjan mukaisia, kommentoi paperiteollisuuden sopimusalavastaava Jari Uschanov Ammattiliitto Prosta.

Työnantajia edustavan Metsäteollisuuden toimihenkilöille ehdottama palkkaratkaisu on Ammattiliitto Pron mukaan heikompi kuin työntekijöiden kanssa solmittu sopimus. Lisäksi työnantajapuoli haluaa pienentää kaikille maksettavaa yleiskorotusta sekä poistaa toimihenkilöiltä useita palkanlisiä kokonaan, tiedotteessa kirjoitetaan.

Työnantajapuolta edustava Metsäteollisuus ry puolestaan pitää välttämättömänä, että myös toimihenkilöiden sopimukseen tehdään "työntekijäsopimusta vastaavia tuottavuutta parantavia muutoksia". Metsäteollisuus vaatii Pron ilmoittamien työtaistelutoimien välitöntä perumista.

– On valitettavaa, että Ammattiliitto Pro ei pystynyt tässäkään tapauksessa ratkaisemaan asioita omassa neuvottelupöydässä, vaan siirtää kokonaisuuden valtakunnansovittelijalle. Lakon aloittaminen on vastuutonta juuri nyt, kun vienti on lähtenyt vetämään, Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen sanoo tiedotteessa.

Lähde osin: Talouselämä