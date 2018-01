Sote-ministerin lupailema ”loistava uutinen” suli – Ylilääkäri pettyi: Luulin että hän oivalsi

Keskussairaaloissa pelkoa herättänyt keskittämisasetus astui voimaan heti uudenvuodenpäivänä maanantaina. Joensuussa asetukseen odotettiin viime hetken muutoksia, mutta sellaisia hallitus ei tehnyt. Sote-ministeri Paula Risikon vihjailemat muutokset eivät toteutuneet.

Joensuun keskussairaalan johtajaylilääkäri Juha Mustonen kertoo Uudelle Suomelle toivovansa yhä, että hallitus tekisi asetukseen muutoksia. Sosiaali- ja terveysministeriöstä kuitenkin vahvistetaan Uudelle Suomelle, että niitä ei ole tulossa.

–Päivystyksen osalta tämä on vakava asia ja tulee varmasti vielä julkiseen keskusteluun, Mustonen sanoo.

–Itsekin olen tässä hieman kahdella pallilla, kun olen keskustan valtuutettu Joensuussa ja olen yrittänyt vielä ministerien erityisavustajienkin kautta vaikuttaa.

Keskittämisasetus ja sen ohella voimaan astunut päivystysasetus toteuttavat hallituksen tavoitetta säästää kaikkiaan 350 miljoonaa euroa erikoissairaanhoidossa. Päivystysasetuksella säädetään ympärivuorokautisten päivystyssairaaloiden toimintoja ja keskittämisasetuksella sitä, missä leikkaustoimintaa tehdään.

Keskittämisasetuksen tavoitteena on säästöjen lisäksi parantaa leikkaustoiminnan laatua asettamalla niille muun muassa määrärajoja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi polven ja lonkan tekonivelleikkauksiin tulee sairaalakohtainen yhteensä noin 600 leikkauksen alaraja.

–Kansainvälisissä julkaisuissa on todettu, että laadulliset tulokset ovat huonoja, jos kirurgin leikkausten määrä on alle 35 vuosittaista lonkkaleikkausta ja että tulokset paranevat systemaattisesti leikkausmäärän kasvaessa vielä 250 vuosittaisen leikkauksen jälkeenkin, asetuksen taustamuistiossa todetaan.

Tilannetta on Joensuussa pidetty hankalana, sillä kaupungin keskussairaala on yhtäältä nimetty maakunnan laajaksi ympärivuorokautiseksi päivystyssairaalaksi mutta toisaalta keskittämisasetus uhkaa viedä leikkauksia esimerkiksi Kuopion yliopistolliseen keskussairaalaan. Mustonen sanoo suoraan, että elokuussa julkistettu asetus oli pettymys.

–Jotta me voimme keskussairaalassa varmistaa 24/7-päivystyksen, eri erikoisaloilla pitää olla 10–12 erikoislääkäriä, jotta meillä juhannuksena ja loma-aikaankin onnistuu päivystys. Kun meillä on päivystysasetuksen mukaan 12 erikoisalaa, tarvitaan erikoislääkäreitä 130–150, jotta päivystys onnistuu, Mustonen kertoo.

–Nyt jos keskittämisasetuksen myötä kirurgiaa menee yliopistosairaalaan tai mitä pelätään, niin yksityiselle puolelle, niin pahimmillaan se uhkaa lastentautien hoitoa. Ja sitten jos lastentauteja ei voida hoitaa, ei voida synnytyksiä tehdä. Sitten se uhka on kirurgiaa kohtaan ja tapaturmien hoitoa: sanotaan, että jos nuorta ihmistä puukotetaan, niin hoito on välitöntä, eikä sitä voida siirtää. Myös kardiologia [sydänsairauksiin erikoistunut lääketieteen ala] on sellainen ala, missä on ihmisten hengistä kyse. Siksi tällaisten alojen päivystyksen ylläpito on ensiarvoisen tärkeää keskussairaalalle.

Tämän huolen joensuulaislääkärit esittivät joulukuun puolivälissä vielä hallituksen reformiministeri, sisäministeri Paula Risikolle (kok.).

–Miten me sitten saamme riittävästi erikoislääkäreitä ja -sairaanhoitajia päivystyksen turvaamiseksi? Ymmärsin niin, että Risikko juuri tämän asian oivalsi ja oli laittanut viestiä eteenpäin sosiaali- ja terveysministeriölle, että asia pitää selvittää. Minusta tämä oli erittäin aiheellinen huomio.

Risikko kertoi asiasta myös Yle Uutisille ja tätä lausuntoa Mustonen piti ”loistavana uutisena”. Mitään muutoksia ei siis nyt kuitenkaan tehty.

Missä joensuulaiset sitten hoidetaan, jos ei enää Joensuussa?

–Kuopiossa, vastaa Mustonen.

Joensuun keskussairaalan johtajaylilääkäri huomauttaa, että uusia asetuksia ei vielä kirjaimelleen kyetä noudattamaan. Esimerkiksi keskustelut syöpähoitojen keskittämisistä Itä-Suomessa ovat vielä kesken.

–Keskittämiseen liittyviä asioita ja sopimisia vielä tässä tammi-helmikuun aikana käydään läpi. Esimerkiksi kaikki tällaiset syöpäpotilaan hoitoketjut: miten toteutetaan ja miten kustannukset jaetaan, niin se on kaikki vielä sopimatta. Nyt tätä asetusta ei siis vielä kirjaimelleen voida noudattaa.