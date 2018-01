”Tiukentaminen torpedoisi talouskasvua” – Finanssiala älähtää uusista lainakatoista

Asuntoluottojen sääntelyä ei pidä kiristää, katsoo Finanssialan toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppia. Hänen mukaansa ehdotetut mallit kiristää lainahanoja, kuten tulosidonnainen lainakatto, vain vaikeuttaisivat nykyisestään työvoiman liikkuvuutta.

–Sääntelyn tiukentaminen torpedoisi talouskasvua, joka vihdoin on saatu nousuun. Kotitalouksien mahdollisuuksia muuttaa työn perässä pitää helpottaa eikä vaikeuttaa, Kauppi kertoo Finanssialan tiedotteessa.

Kotitalouksien velkaantuminen on herättänyt keskustelua julkisuudessa, ja myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö huomautti uudenvuodenpuheessaan, että kasvaneen yksityisen kulutuksen taustalla on velkaantuminen. Kauppi kuitenkin korostaa, ettei velkaa tule tarkastella ainoastaan tuloja vasten.

Hän huomauttaa Niinistön tavoin, että velkojen lisäksi rahaa on kanavoitunut eri omaisuuslajeihin.

Kotitalouksien rahoitusvarallisuus on euroissa mitattuna lähes kolminkertaistunut 2000-luvun alusta. Sen lisäksi on asuntovarallisuutta ja muuta kiinteää omaisuutta. Kauppi muistuttaa, että suuria velkoja on usein niillä, joilla on myös varallisuutta. Vaikka velka suhteessa tuloihin olisikin suuri, voi kotitaloudella silti olla reilusti pelivaraa varallisuuden ansiosta.

–Velkojen lisäksi on otettava huomioon myös kotitalouksien rahoitus- ja muun varallisuuden määrä sekä sen jakautuminen kotitalouksien kesken, Kauppi toteaa.

–Jos asuntorahoitukseen liittyvät riskit jostain syystä kasvaisivat voimakkaasti, nykyinen lainakatto sisältää mahdollisuuden rajoittaa luotonantoa. Uusia lainakattoja ei siis tule ottaa käyttöön, hän jatkaa.

Vaikka asuntolainat eivät Kauppia huoleta, niin kulutusluottojen kasvu arveluttaa. Suomen Pankin tuoreen tilaston mukaan kulutusluottojen kasvuvauhti on selvästi kiihtynyt.

–Positiivinen luottotietorekisteri voisi olla yksi keino ehkäistä kotitalouksien ylivelkaantumista. Maksuhäiriömerkinnät ovat kasvava ongelma, johon luottorekisteri voisi auttaa, Kauppi pohtii.

Kauppi palasi Finanssialan toimitusjohtajan tehtäviin vuoden alussa. Hän jäi äitiysvapaalle vappuna viime vuonna.