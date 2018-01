Kotimaa: Oulun uimahallissa tehty upotuskasteita – joukossa turvapaikanhakijoita

Oulun Raksilan uimahallissa on toimitettu upotuskasteita yleisten uimavuorojen aikana. Asiasta kertoo kirkollinen Kotimaa-lehti verkkosivuillaan. Upotuskasteita on tehnyt evankelisluterilaiseen kirkkoon kuulumaton Oulun Lähetysseurakunta.

Viime vuosien aikana kasteita on tehty Lähetysseurakunnan pastori Jari Ruonalan mukaan kymmenkunta ja osa kastettavista on ollut turvapaikanhakijoita.

–Olemme vain menneet rohkeasti sisälle ja vaihtaneet uima-asut päälle. Uimavalvojien kopista olemme kysyneet luvan, eikä siinä ole ollut ongelmaa. Kasteet on toimitettu aamupäivisin, jolloin muita asiakkaita on ollut hyvin vähän, sanoo Ruonala.

Ruonala kertoo, että kasteet on tehty pienessä sivualtaassa ja lyhyen toimituksen jälkeen halliin on voitu jäädä uimaan ja pulikoimaan. Hän myöntää, ettei julkinen uimahalli ole paras paikka kastetoimitukselle, mutta että jäiden aikana kasteita on hankala järjestää meressä tai järvissä.

Oulun kaupungin liikuntatoimen edustajille ei ole kantautunut tietoa kasteista. Liikuntapalveluiden isännöitsijältä Jari Leviäkangas kertoo kuitenkin Kotimaa-lehdelle, että asiasta käydään vielä keskustelua joululomien jälkeen.

–Kyseessä olevaan uskonnolliseen toimintaan löytyy varmasti vuokrattavia ja tilanteeseen paremmin soveltuvia allastiloja muualta kuin yleisessä käytössä olevista uimahalleista, Leviäkangas toteaa.