Näkökulma: Nyt kärsii kokoomus – kumotaanko aktiivimalli?

Vuoden alusta voimaan astunut työttömien aktivoimiseen tähtäävä laki on jakanut suomalaisia uudella, mutta samalla hyvin perinteisellä tavalla.

”Kannattajat ovat stereotyyppisiä oikeistolaisia ja vastustajat vasemmistolaisia”, Helsingin yliopiston tutkijatohtori Johanna Vuorelma tiivisti tänään Kauppalehdessä ja Uudessa Suomessa.

Välineenä vastustajilla on lain kumoamiseen tähtäävä kansalaisaloite, joka on kerännyt nopeasti jo lähes 100 000 nimeä. Aloitteen teki yksittäinen työtön, mutta oppositiossa olevien puolueiden nimihahmot omivat sen heti sosiaalisessa mediassa itselleen. Äänessä ovat olleet olleet esimerkiksi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja vihreiden entinen puheenjohtaja Ville Niinistö.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne puolestaan uhosi jo ennen kansalaisaloitteen kannatusvyöryä, että hän aikoo kumota lain, jos hallitukseen pääsee 2019. Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen on puhunut muun talousajattelussa vasemmalle kallellaan olevan opposition tavoin ”kyykytyksestä” ja liittynyt sittemmin kansalaisaloitteen allekirjoittajiin.

Työttömyysturvan aktiivimallin arvostelijoiden joukkoon on yhtynyt poliitikkojen lisäksi jonkin verran myös riippumatonta mediaväkeä. Esimerkiksi Suomen Kuvalehden toimittajan kommentissa keskusta-oikeistolaisen Sipilän hallituksen mallia on kutsuttu ”temppujen tempuksi”. Samassa kommentissa arvellaan kansalaisaloitteeseen viitaten, että ”hyvin todennäköisesti laki kumotaan”. Juttu levisi sosiaalisessa mediassa, kun sitä oppositiopoliitikot ja toimittajakollegat aktiivisesti levittivät.

Avainasemassa tämän kevään yhteiskuntaelämän rauhan tai rauhattomuuden suhteen on ammattiyhdistysliike ja siellä erityisesti SAK. Demareita lähellä oleva keskusjärjestön puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi joulukuussa, että ”seuraavan hallituksen tehtävä on purkaa työttömiä kurittava malli”.

Kevään kannalta on ehkä positiivista, että Eloranta on puhunut maltillisesti ”seuraavasta hallituksesta”, mutta SAK:n jättiliitossa Teollisuusliitossa ja muissakin liitoissa on oltu ärhäkämpiä: on puhuttu poliittisesta lakosta. SAK:n hallituksessa asiaa käsitellään tämän kuun puolivälissä.

Tunteet käyvät nyt kuumana, ja lämpöä lisäävät kokoomuslaisten mokailut tai kommentit, jotka tarkoituksellisesti ymmärretään vastapuolella väärin.

Kansanedustaja Juhana Vartiainen on ollut mallin näkyvä puolustaja ja sitä hän on tehnyt myös tänään radiossa. Vartiainen on ekonomistina ja fiksuna yhteiskunnallisena keskustelijana onnistunut puolustuspuheissaan kohtuullisesti. Toisin on käynyt hänen avustajansa Antti Kirkkalan nimiin menneessä mediakohussa. Kirkkalan kokoomuslaisessa Verkkouutisissa julkaistun jutunotsikossa maalailtiin aktiivimallialoitteen tekijän asuvan ”ökyalueella”, mikä aiheutti somessa ja vähän muuallakin erittäin kovan vastareaktion.

Muutakin epäonnistunutta viestintää on kokoomuksen suunnalta nähty. Sellaisena voi pitää esimerkiksi kokoomuslaisen Keskuskauppakamarin johtoon siirtyvän Juho Romakkaniemen kommenttia, kun hän Twitterissä arveli läppä-emojin saattelemana vastustajien valehtelevan aktiivimallista.

Oman lusikkansa kokoomuslaisista soppaan pani ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen, joka sanoi Aamulehdessä sinällään rakentavasti, että: ”Kyllä minä haastan jokaisen adressin allekirjoittajan esittämään, mikä on toinen keino, jolla 5 000–12 000 henkilötyövuoden lisäys työllisyyteen saadaan. Asiantuntijat ovat arvioineet, että sen verran työpaikkoja syntyy, kun ihmisiä aktivoidaan”.

Juttu oli otsikoitu Aamulehdessä seuraavasti: Ministeri Mykkänen lyttää aktiivimallin vastustajat: Jos kotiseudulta ei löydy mitään työtä tai aktivointipalvelua, täytyy lopulta muuttaa. Sekin näyttää kääntyneen sosiaalisessa mediassa kokoomusta vastaan, vaikka ovat mallin puolustajatkin olleet hereillä.

Kokoomuksen kannatus on viime gallupeissa ollut hieman laskussa ja SDP kolkuttelee sen kantapäillä. Aktiivimallikeskustelu sataa ilmeisesti demareiden ja muun opposition laariin ja syö kokoomusta, mikä kiihottaa demareita lyömään löylyä asian kanssa. Muistissa on, kuinka hallituksen keppinä tarjoamat pakkolait kaatuivat alkuvuodesta 2016 ja syntyi kilpailukykysopimus, jota sitäkin on toki työntekijäpuolella haukuttu.

Pääministeri Juha Sipilän keskusta on katsellut kokoomuksen vuodenvaihteen kärvistelyä sivusta ja myös hallituskumppani sinisten puheenjohtaja Sampo Terho on ollut korvin kuultavan hiljaa. Poliittisesti ilmeisen viisasta toimintaa heiltä, koska puolueiden kannatusnollasummapelissä keskusta ja sinisetkin voivat olla saamapuolella.

Yhtenä tuloksena aktiivimalli-kiistelystä on pohdinta kansalaisaloitteista ja siitä, miten eduskunnan opposition pitäisi niiden kanssa toimia.

”On iso keskustelun paikka, onko kansalaisaloite tarkoitettu opposition vai vapaan kansalaistoiminnan käyttöön. Opposition pitäisi käyttää parlamentaarisia keinoja, välikysymystä ja kyselytunteja”, sanoo pääministeripuolue keskustaa lähellä olevan ajatuspaja e2:n johtaja Karina Jutila.

Kaikesta huolimatta voisi pitää aikamoisena ihmeenä, jos aktiivimallista tehty kansalaisaloite ja sen ympärille syntynyt poliittinen aktiivisuus johtaisivat Sipilän hallituksen polvilleen pistämiseen ja lain kumoamiseen tällä vaalikaudella.

Mallin korjaaminen kyllä saattaa olla vielä edessä, mihin suuntaan myös työministeri Jari Lindström (sin.) on täällä Puheenvuorossa vihjannut.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.

