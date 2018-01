Hallitus hävisi erikoisen kilpajuoksun Kemissä: Mehiläisen hankkeessa piilee vielä yksi riski

Kemin keskussairaalaa koskeva ulkoistus ehdittiin sopia runsas viikko ennen kuin eduskunnan hyväksymät uudet rajoituslait astuivat voimaan nyt vuoden alussa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, neljä kuntaa ja Mehiläinen solmivat perjantaina 22. joulukuuta kaikkiaan 15 vuoden pituisen ulkoistussopimuksen. Se kattaa alueen perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa Kemin keskussairaalassa.

Kun tieto hankinnasta tuli julki marraskuussa, alkoi hallitus pikavauhtia valmistella uusia rajoituslakeja sote-investointien hillitsemiseksi. Uusia investointeja ja pitkiä ulkoistussopimuksia haluttiin hillitä juuri sote-uudistuksen kynnyksellä. Syntyi omanlaisensa kilpajuoksu hallituksen ja Meri-Lapin kuntien välillä.

–Meri-Lappi voitti, myöntää sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Kirsi Varhila Uudelle Suomelle samaa vertausta jatkaen.

Varhila kertoo, että sosiaali- ja terveysministeriössä oli vielä viime metreillä laadittu Meri-Lappiin omaa erillistarjousta, mutta viime hetkellä hallitus vetäytyi siitä.

Mehiläisen ja Länsi-Pohjan sopimus täytti edellisten rajoituslakien ehdot, mutta se piti sisällään muun muassa noin 100 miljoonan euron sopimussakon, jos sopimus puretaan pian maakuntauudistuksen jälkeen. Uudet rajoituslait kieltävät vastaavat sakot ja estävät yhtä kattavan toimintojen ulkoistuksen, mutta ne koskevat vain sopimuksia, jotka syntyvät nyt lakien voimaanastumisen jälkeen.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä tuottajavastuu onkin nyt siirtymässä Mehiläiselle.

Juuri ennen joulua allekirjoitetusta sopimuksesta on tehty kunnallisvalituksia ja lisäksi kilpailutuksen hävinnyt Pihlajalinna on valittanut ratkaisusta markkinaoikeuteen . Valitukset eivät silti Mehiläisen liiketoimintajohtaja Markku Närenevan mukaan estä toimintojen siirtymistä kuntien ja Mehiläisen yhteisyritykselle.

–Hankintalain mukaan hankinta voidaan järjestää väliaikaisesti markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Kunnat ja sairaanhoitopiiri ovat käyttäneet tämän mahdollisuuden. Hankinnan väliaikainen järjestäminen hankintavalituksen käsittelyn ajaksi on tavallista. Väliaikainen sopimusjärjestely on solmittu joulukuussa 2017 ja on voimassa, kunnes hankintavalitus on käsitelty, Näreneva viestii Uudelle Suomelle lomaltaan.

–Tässä otetaan jonkin verran riskiä ja ehkä eniten ottaa riskiä Mehiläinen. Jos markkinaoikeusvalitus meneekin läpi, he ovat silloin tehneet turhaa työtä ja panostaneet, investoineet siihen. Mutta kyllä uskon, että he ovat riskit tarkkaan arvioineet, toteaa puolestaan Varhila.

Jos markkinaoikeus purkaisi sopimuksen tai se päädyttäisiin hylkäämään kunnallisvalituksen kautta, ei uutta samanlaista sopimusta voitaisi enää tehdä nyt voimaan astuneiden rajoituslakien vuoksi.

–Se ehkä aiheuttaa sen, että he tulevat pinnistelemään kaikin voimin pitääkseen kiinni tästä sopimuksesta, jonka he nyt ovat allekirjoittaneet, Varhila sanoo.

Kemin keskussairaalan ulkoistuksesta syntyi varsinainen äläkkä. Sopimusta moitittiin kalliiksi ja huonoksi. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) totesi eduskunnassa, että poliitikkojen tulisi toimia yhdessä, jotta Meri-Lapin tilanne ratkeaisi ja vastaavien sopimusten syntyminen estettäisiin. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) moitti sopimusta yhteiskunnan kokonaisedun vastaiseksi ja vetosi osapuoliin, jotta ne vetäytyisivät hankkeesta.

Näreneva painottaa, että sopimuksen tarkoituksena on turvata laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut Länsi-Pohjan alueella. Nyt käynnissä on niin kutsuttu haltuunottovaihe ja tavoitteena on, että Mehiläisen ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin yhteisyritys voisi käynnistää toimintansa kesäkuussa.

–Yhteisyrityksen tavoitteet ovat linjassa mahdollisen sote-uudistuksen tavoitteiden kanssa. Yhdessä alueen kuntien kanssa tavoitteenamme on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palveluiden yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannusten nousua. Perus- ja erityistason palvelut sovitetaan yhteen, valinnanvapaus lisääntyy ja sähköiset palvelut helpottavat asiointia.

Juuri ennen joulua hallitus pääsi sopimukseen uudesta valinnanvapausmallista. Lausuntopalautteen vuoksi mallia kavennettiin erikoissairaanhoidon osalta. Maakunnilla säilyy kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten laajalti valinnanvapautta toteutetaan erikoissairaanhoidossa.

Mehiläisen Näreneva katsoo, että valinnanvapauden laajeneminen nykyisestään on myönteistä, mutta lausuntokierrokselle lähtenyt laajempi valinnanvapausmalli oli parempi.

–Pidämme tärkeänä valinnanvapautta myös erikoissairaanhoidossa ja mielestämme olisi ollut asiakkaille parempi, että valinnannanvapaus ja kilpailulle altistuminen olisi koskettanut myös erikoissairaanhoitoa, Näreneva toteaa.

