”Tilanne on umpikujassa” – Pankit sulkevat ovensa torstaina

Rahoitusalan työtaistelu sulkee pankkien ovet torstaina. Valtakunnansovittelija Minna Helle ilmoitti keskiviikkona kiistan sovittelun päättyneen vailla tuloksia. Jatkosta ei toistaiseksi ole tietoa.

– Tilanne on yhä umpikujassa, Helle twiittasi.

Kaksipäiväinen lakko koskee koko rahoitusalaa. Finanssialan työnantajajärjestöt sanovat olevansa pettyneitä siihen, että rahoitusalan viikonlopputyötä koskeneeseen kiistaan ei edelleenkään löytynyt ratkaisua.

Lakko sulkee valtaosan pankkikonttoreista eri puolilla Suomea torstain ja perjantain ajaksi. Pankkiryhmät tiedottavat omilla verkkosivuillaan tarkemmin lakon vaikutuksista. Käteistä voi nostaa automaateista sekä kaupoista, jotka tarjoavat käteisen nostopalvelua.

Lakolla ja ICT-alan työsaarrolla on vaikutuksia pankkien asiakaspalvelun laajuuteen. Pankit pyrkivät turvaamaan lakon aikana keskeiset palvelut kuten verkkopankin, mobiilipalveluiden ja korttien toiminnan sekä maksujen välityksen. Työsaartoon osallistuvat Ammattiliitto Pron ICT-alan sopimuksen piirissä olevat asiantuntijat, esimiehet ja toimihenkilöt. Työsaarron piirissä ovat esimerkiksi kaikki Osuuspankit, POP Pankit ja Säästöpankit, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea ja S-Pankki.

Työnantajapuolen mielestä vakuutusalalle sovittu malli viikonlopputyöstä tulisi ottaa käyttöön myös pankkipuolella. Vakuutusalalla viikonlopputyötä tekevät ensi sijassa vapaaehtoiset. Jos vapaaehtoisia ei ole riittävästi, työantaja voi päättää työhön nimettävistä lisähenkilöistä.

Rahoitusalalla palkansaajajärjestöt Ammattiliitto Pron johdolla ovat esittäneet, että viikonlopputyö on mahdollista vain, jos siitä sovitaan paikallisesti.

– Paikallinen sopiminen on monissa asioissa toimiva menettely, mutta rahoitusalan viikonlopputyötä ei ole saatu tähän mennessä toimivaksi paikallisesti sopien. Paikallisia sopimuksia lauantaityöstä on syntynyt vain muutamia, neuvottelut ovat olleet pitkiä, ja ehdoista on tullut kohtuuttomia, työnantajia edustavan Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoo tiedotteessa.

Toistaiseksi ei ole tietoa, milloin osapuolet palaavat neuvottelupöytään.

