Opiskelijalle riittää nyt 16 neliön minikoti – Ministeri: Pahasta asuntopulasta selvitys käyntiin

Opiskelija-asunnoista on yhä kova pula. Asuntojen kokovaatimus pieneni vuoden alusta. Lisäksi pulasta tehdään selvitys, kertoo asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) Puheenvuoron blogissaan.

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö ja ope­tus­mi­nis­te­riö ovat aloittaneet opis­ke­li­ja-asun­to­jen tuo­tan­to­tar­ve­sel­vi­tyk­sen, joka val­mis­tuu en­si vuon­na. Ministeriöt selvittävät opis­ke­li­ja­mää­rien ke­hi­tys­tä, asun­to­kan­nan muu­tos- ja kor­jaus­tar­pei­ta sekä opis­ke­li­ja-asun­to­jen uu­dis­tuo­tan­non tar­pei­ta. Tiilikaisen mukaan pää­suun­ta on kuitenkin jo sel­vä: opiskelijoille tarvitaan yhä li­sää ja edul­li­sem­pia asuntoja.

–Opis­ke­li­joi­den asun­to­pu­la on jat­ku­nut pit­kään. Vain noin kol­man­nek­sel­le opis­ke­li­jois­ta on tar­jol­la koh­tuu­hin­tai­nen opis­ke­li­ja-asun­to. Pa­hin ti­lan­ne on kas­vu­kes­kuk­sis­sa, Tiilikainen kirjoittaa blogissaan.

Tiilikainen muistuttaa, että Juha Si­pi­län (kesk.) hal­li­tus on pur­ka­nut ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää by­rok­ra­ti­aa. Vuoden alusta opis­ke­li­ja-asun­non mi­ni­mi­ko­ko las­ki 20:stä 16 ne­li­öön. Samalla opiskelijataloihin pitää lisätä yh­tei­siä ti­lo­ja. Lisäksi es­teet­tö­myyt­tä vaa­di­taan vain 5 pro­sen­til­ta asun­nois­ta.

–Yh­des­sä nämä kak­si muu­tos­ta alen­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti asun­to­koh­tai­sia ra­ken­ta­mis­kus­tan­nuk­sia. Opis­ke­li­ja-asun­nois­sa tämä nä­kyy suo­raan vuok­ra­lai­sen hyö­ty­nä, kos­ka val­ti­on tu­ke­mis­sa koh­teis­sa vuok­rat ovat sää­del­ty­jä ja mää­räy­ty­vät kus­tan­nus­ten pe­rus­teel­la.

Opis­ke­li­jat siirtyivät viime elokuun alusta ylei­sen asu­mis­tu­en pii­riin, kun opintotuen asumislisä lakkautettiin. Tiilikaisen mukaan val­ta­o­sal­la opis­ke­li­jois­ta tuki pa­ra­ni. Kela kertoi liki vuosi sitten, että muutos suurentaa noin 110 000 opiskelijan asumistukea keskimäärin 700 eurolla vuodessa, mutta päättää 42 000 opiskelijan tuen kokonaan. Tuki pysyy ennallaan noin 23 000 opiskelijalla ja pienenee 20 000 opiskelijalla.

–Per­heel­li­sil­lä opis­ke­li­joil­la tuki voi hei­ken­tyä. Hei­dän ti­lan­net­taan hel­po­tam­me nyt opin­to­tu­en huol­ta­ja­ko­ro­tuk­sel­la, lap­si­li­sän yk­sin­huol­ta­ja­ko­ro­tuk­sel­la sekä pie­ni­tu­loi­sim­pien mak­sut­to­mal­la las­ten päi­vä­hoi­dol­la.

Tiilikaisen mukaan opiskelija-asuntojen tuotantoa tuetaan val­ti­on asun­to­ra­has­tos­ta myön­net­tä­vällä eri­tyis­ryh­mien in­ves­toin­ti­a­vus­tuk­sel­la, joka on ol­lut edel­lis­tä hal­li­tus­kaut­ta sel­väs­ti kor­ke­am­pi. Tuki kattaa kus­tan­nuk­sis­ta 10 pro­sent­tia, jonka li­säk­si valtio voi taata kor­ko­tu­ki­lai­naa.

Tukipäätöksiä on syksystä lähtien tehty sitä mukaa, kun hakemuksia tulee. Aiemmin koko vuo­den tuista pää­tet­tiin ker­ral­la, mikä hi­das­ti asuntotuo­tan­toa. Tiilikaisen mukaan toive muutoksesta tuli alan toi­mi­joil­ta.