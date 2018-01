Totta vai tarua? – Tarkistimme 4 presidenttiehdokkaiden väitettä

”Koko hyvinvointiyhteiskuntaa ollaan viemässä markkinoille”. Siinä yksi presidenttiehdokkaan suusta kuultu lausunto, jonka paikkansapitävyys on selvitetty Alma Median faktantarkistusprojektissa.

Alman faktatoimitus tarkastaa presidenttiehdokkaiden väitteitä ja puheita presidentinvaalitaiston ajan. Alla käydään läpi neljä tähän mennessä tarkistettua väitettä. SDP:n Tuula Haataisen yksityistämisväitteen lisäksi käsittelyssä ovat toistaiseksi olleet Paavo Väyrysen, Matti Vanhasen (kesk.) ja Laura Huhtasaaren (ps.) lausunnot.

1. Kasvavatko metsät moninkertaisesti aiempiin vuosiin verrattuna?

Keskustan presidenttiehdokkaan Matti Vanhasen mukaan aiempia vuosikymmeniä kiihkeämpi metsien kasvu on metsänhoidon ansiota. Aivan näin yksinkertainen asia ei ole.

Matti Vanhasen väite: Nykyisin metsät kasvavat lähes kolminkertaisesti 1920-lukuun ja kaksinkertaisesti 1950-lukuun verrattuna. Tätä muutosta ei olisi tullut ilman metsäalan ja metsänomistajien pitkäjänteistä työtä ja taloudellisia panoksia.

Tuomio: Väite on sinne päin.

Matti Vanhanen puhui metsistä presidentinvaalikampanjansa avauksessa Joensuussa 25.11. Vanhanen nosti metsät esiin, koska hänen mukaansa Suomen metsäpolitiikka ”kaipaa järjen ääntä”.

Metsien hoito on osa metsien suojelua. Ilman metsien uudistamista, uusia istutuksia, metsänhoitoa tai geeniteknologiaa ei meillä ole hyvävointisia, kasvavia metsiä, jotka toimivat hiilinieluina. Nykyisin metsät kasvavat lähes kolminkertaisesti 1920-lukuun ja kaksinkertaisesti 1950-lukuun verrattuna. Tätä muutosta ei olisi tullut ilman metsäalan ja metsänomistajien pitkäjänteistä työtä ja taloudellisia panoksia, Vanhanen sanoi.

Tutkijat: Osittain totta

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Antti Ihalainen on ollut mukana valtakunnan metsien inventoinnissa (VMI). Hänen mukaansa 1950-lukuun verrattuna nykyinen puuston kasvu on yli kaksinkertainen, mutta ei kolminkertainen 1920-luvun kasvuun verrattuna.

Ihalaisen mukaan vuosina 1951–1953 mitatun valtakunnan metsien kolmannen inventoinnin perusteella puuston vuotuinen kasvu ilman kuorta oli 46,0 miljoonaa kuutiometriä.

Kun tulos korjataan nykyisin käytettäviä menetelmiä vastaavaksi niin hyvin kuin se on käytännössä mahdollista, kasvu on 55,2 miljoonaa kuutiometriä. Se on noin puolet viimeisimmän, vuosina 2016–2016 tehdyn inventoinnin kasvun määrästä.

1920-luvun tilanne eli ensimmäisen valtakunnan metsien inventoinnin (VMI1) tulos on vain ennen sotia olleelle maa-alalle, mutta vuosina 1936–38 mitatun VMI2:n tulos on laskettu sekä ennen että jälkeen sotien mukaiselle maa-alalle.

–Jos korjaan VMI1-tuloksen niiden suhteella ja otan huomioon kuori- ja tilavuusmallikorjauksen, saan VMI1-kasvuksi 50 miljoonaa kuutiometriä – mikä siis olisi vain jonkin verran pienempi kuin kasvu 1950-luvulla, kertoo Ihalainen.

Laskennassa käytetyt tiedot perustuvat Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuun vuodelta 1958.

Metsävarojen muutokseen perehtynyt Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Helena Henttonen on tehnyt kasvun laskennan VMI1-aineistosta nykyrajoilla ja nykymalleilla. Henttonen vahvistaa Ihalaisen lausuman.

Ensimmäisen inventoinnin maastomittaukset tehtiin vuosina 1921–1924, ja ensimmäisen inventoinnin aineistosta laskettu metsien puuston kasvu nykyrajoilla on hieman alle 50 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Väite kasvun kolminkertaistumisesta 1920-luvun tilanteeseen verrattuna ei siis pidä paikkaansa.

Kasvunlaskenta on muuttunut

Henttosen mukaan erilaisiin arvioihin on parikin syytä. Kasvunlaskenta on muuttunut. Oleellinen ero lienee se, että 1960-luvulle saakka puuston tilavuuskasvu laskettiin kuorettomana, nykyään kuorellisina runkopuun tilavuuskasvuina. Lisäksi 1960-luvulla otettiin käyttöön uudet runkopuun tilavuusmallit, joilla saadaan pari prosenttia suurempia tilavuuksia kuin aikaisemmin käytössä olleilla malleilla. Vanhoissa julkaisuissa löytyy siis tuloksia, joissa kasvut ovat menetelmäeroista johtuen pienempiä. Uusiin julkaisuihin näitä tuloksia on laskettu siten, että päästäisiin vertailukelpoisiin tuloksiin.

Toisaalta joillakin pienemmillä alueilla Vanhasen väite pitää Henttosen mukaan suunnilleen paikkansa.

Esimerkiksi Pohjois-Suomessa kasvu oli uudelleen laskettuna 1920-luvulla noin 11 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, ja viimeisin tulos oli 32,4 miljoonaa kuutiota. Varsinkin männyn kasvu on noussut pohjoisessa moninkertaiseksi.

Ympäristönmuutos vaikuttaa

Presidenttiehdokas Matti Vanhasen mukaan metsänkasvun muutosta "ei olisi tullut ilman metsäalan ja metsänomistajien pitkäjänteistä työtä ja taloudellisia panoksia." Tämäkin väite pitää paikkansa vain osittain.

Henttosen mukaan metsien kasvuun on vaikuttanut merkittävästi ympäristönmuutos eli ilmaston lämpeneminen, typpilaskeumat ja hiilidioksidimäärien kasvu.

Ympäristönmuutoksen osuus ojittamattomien kangasmetsien kasvun noususta 1970-luvulta 2010-luvulle oli koko maan tasolla noin 37 prosenttia, mutta Pohjois-Suomessa suurempi, noin 41–45 prosenttia.

Metsänhoidon vaikutuksia ei ole vielä tarkemmin eritelty, mutta tärkeimpiä tekijöitä ovat Henttosen mukaan olleet ojitus, vanhojen vähäpuustoisten metsien uudistaminen ja metsien kasvatus- ja uudistamismenetelmien muutokset, joiden seurauksena metsät ovat nykyisin entistä tiheämpiä.

Metsien tihentyminen ei ole kuitenkaan seurausta pelkästään aktiivisuudesta metsänhoidossa vaan myös hakkuiden lykkääminen on siihen vaikuttanut, Henttonen huomauttaa.

Lopputulos: Matti Vanhasen väite siitä, että metsät kasvavat nykyisin kaksinkertaisesti 1950-lukuun verrattuna, on totta. Sen sijaan väite siitä, että metsät kasvaisivat nykyisin lähes kolminkertaisesti 1920-lukuun verrattuna, ei pidä paikkaansa.

Vanhasen väite siitä, että metsien kasvun moninkertaistuminen ei olisi mahdollista ilman metsäalan ja metsänomistajien pitkäjänteistä työtä ja taloudellisia panoksia, on osittain totta. Metsänhoidon lisäksi metsien kasvuun on vaikuttanut merkittävästi ympäristönmuutos.

Koska osa Vanhasen väitteistä on totta ja osa ei, lopputulokseksi tulee, että Vanhasen lausuma on sinne päin.

2. Viedäänkö koko hyvinvointiyhteiskuntaa markkinoille?

Professori Heikki Hiilamon mukaan presidenttiehdokas Tuula Haatainen (sd) liioittelee palveluiden yksityistämisen uhkaa.

Tuula Haataisen väite: ”Koko hyvinvointiyhteiskuntaa ollaan viemässä markkinoille, yksityistämässä palvelut”.

Tuomio: Tarua

Presidenttiehdokas Tuula Haatainen moitti "hyvinvointiyhteiskunnan markkinaehtoistamista" jo kampanja-avauksessaan 4. joulukuuta. Haatainen on oppositiopuolue SDP:n riveistä, joten maalaileva kritiikki hallitusta vastaan on odotettua presidenttikamppailussakin.

Pitääkö paikkansa, että palvelujen yksityistäminen vie hyvinvointiyhteiskunnan markkinoille?

Haatainen sanoin näin ennen joulua STT:n haastattelemana ja hän penäsi jälleen Sauli Niinistöltä kantaa sote-uudistukseen. Haataisen mukaan Niinistö on ollut aiheesta hiljaa, ja Haataisen mielestä presidentin suhtautuminen hyvinvointiyhteiskuntaan sekä palveluihin on osa turvallisuutta.

Haataisen väite raapaisee pintaa ideologisesta väännöstä, jota on vuosia käyty siitä, millaista politiikkaa tulisi tehdä, jotta hyvinvointiyhteiskunta ei sorru taloudellisiin rasitteisiin väestön ikääntyessä ja asutuksen keskittyessä kaupunkeihin.

Määritellään ensin hyvinvointivaltio. Sen toimintamuotoja ovat tulonsiirrot, koulutus ja monet hyvinvointipalvelut. Pohjoismaisittain tyypillisesti suomalaiset ovat koko ikänsä kattavien turvaverkkojen piirissä lapsilisän, työttömyysturvan ja eläkejärjestelmän ansiosta.

Hyvinvointivaltiossa pyritään torjumaan köyhyyttä ja kaventamaan tuloeroja esimerkiksi progressiivisella verotuksella sekä kustannuksiin nähden edullisilla julkisilla palveluilla. Jos hyvinvointiyhteiskunta määritellään yhtä laajasti kuin hyvinvointivaltio, Haataisen väite ei pidä paikkaansa.

Sote-uudistuksen ansiosta yksityisten toimijoiden osuus tietyissä palveluissa noussee entisestään, joten väite osoittaa suuntaa sille, mihin päin suomalaisten palveluja ollaan viemässä.

Väite on liioitteleva.

–Ehkä hieman huolimattomasti lausuttu, antaa professori Heikki Hiilamo tuomioksi.

Sosiaalipolitiikan professori Hiilamo osallistui sote-uudistuksen valmisteluun asiantuntijana. Hän muistuttaa, että edelleen lähes kaikki tulonsiirrot ovat julkisia, ja palveluissa julkisen tuotannon osuus on erittäin suuri.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ylijohtajan Kirsi Varhilan mukaan Haataisen väite sen sijaan pitää paikkansa. Hänellä on sama puoluetausta kuin Haataisella. Hän puhuu kuitenkin nimenomaan sote-palveluista.

–Jos tarkoitetaan sote-uudistusta, niin se ei koske koko hyvinvointiyhteiskuntaa, Varhila sanoo.

Varhila perustelee näkemystään sillä, mitä sote-asiantuntijat lausuivat valinnanvapauslaista: odotettavissa olisi laajasti hyvinvointierojen kasvua sosioekonomisten tekijöiden mukaan.

Kuntaliitosta todetaan, että sote-uudistuksen yhteydessä kuntien ostoista on alettu puhua ikään kuin uutena asiana, vaikka hankinnat yksityisiltä yrityksiltä ja kolmannelta sektorilta ovat lisääntyneet vuosia. Uutisotsikoihin on noussut kuntayhtymien ja terveysfirmojen kilpajuoksu hallituksen sote-päätösten kanssa. Pyrkimyksenä on lyödä lukkoon monivuotiset sopimukset ennen kuin hallitus ehtii rajoittaa niitä.

Kuntaliiton mukaan isoja ulkoistuksia on meneillään ”parissakymmenessä” kunnassa. Tarkkaa määrää ei kerrota.

Professori Hiilamo sanoo, että keskustelua hämärtää se, että yksityistämisellä tarkoitetaan kahta hyvin erilaista asiaa eli julkisen turvan korvaamista yksityisillä järjestelyillä, kuten yksityisillä vakuutuksilla, ja toisaalta julkisesti rahoitetun turvan tuottamista yksityisesti.

–Sote-uudistuksessa ei ole kysymys yksityistämisestä ensin mainitussa merkityksessä. Tosin uudistuksen epäonnistuminen voi johtaa siihen epäsuorasti, hän toteaa.

–Ongelmia lisää se, että yksityisellä tuotannolla voidaan tarkoittaa monenlaisia toimijoita kansainvälisistä pörssiyhtiöistä pieniin potilasyhdistyksiin.

Kuinka iso osa sote-palveluista on jo markkinoilla?

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannuksista 14,3 prosenttia kului sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoihin yksityiseltä yritykseltä tai kolmannelta sektorilta vuonna 2016. Ostoja tehtiin yhteensä noin 3 miljardilla eurolla.

Suhteessa kertyneisiin asiakasmaksuihin kunnat hankkivat eniten vammaisten sekä vanhusten ympärivuorokautista hoivaa ja päihdepalveluja. Näissä ostopalvelua oli yli 40 prosenttia.

Kuntaliiton mukaan yksityisellä on siis noin 3 miljardin euron markkina hallussa sosiaali- ja terveyspalveluissa, mutta terveyspalvelujen ostojen osuudet ovat vaatimattomia suhteessa sosiaalipalveluihin. Erikoissairaanhoitoa kunnat ostivat 354 miljoonalla eurolla ja perusterveydenhoitoa 238 miljoonalla eurolla vuonna 2016.

Sote-palveluiden kokonaisrahoitus on 18,5 miljardia euroa, kertoivat STM:n marraskuussa julkaisemat laskelmat. STM arvioi, että valinnanvapauden piiriin tulisi 5,8 miljardin euron suuruinen kokonaisuus.

Laskelma muuttunee pian, sillä hallitus linjasi uudelleen asiakasseteliä erikoissairaanhoidossa 21. joulukuuta.

Hallituksen päätös tarkoitti, että valinnanvapaudesta tingitään, jotta sote-uudistus etenisi. Sairaanhoitopiirien näkökulmasta erikoissairaanhoito pysyy niiden hallussa lähes entiseen tapaan, vaikka hallituksen aikeena oli tuoda tälle alueelle kilpailua sekä valinnanvapautta.

Joidenkin mielestä erikoissairaanhoito jäi kokonaan sotesta. Näin totesivat Terveystalon johtava ylilääkäri Juha Tuominen ja sote-asiantuntijaryhmän jäsen, emeritusprofessori Martti Kekomäki A-studiossa 20. joulukuuta.

Hiilamo muistuttaa, mikä on veronmaksajan kannalta tärkeää.

–Se, että palvelut tuotetaan tavalla, joka maksimoi palveluiden kustannusvaikuttavuuden. Tästä näkökulmasta on perusteltua tilanteen mukaan käyttää julkisia tai yksityisiä tuottajien julkisesti rahoitettujen palveluiden tuottamiseen.

Lopputulos: Tuula Haataisen väite koko hyvinvointiyhteiskunnan viemisestä markkinoille ei pidä paikkaansa. Vaikka sote-palveluita tuotetaan jo yksityisin voimin ja uudistus lisää yritysten osuutta, ovat lähes kaikki tulonsiirrot julkisia, ja palveluissa julkisen tuotannon osuus on erittäin suuri.

3. Liittyikö Suomi euroon perustuslain vastaisesti?

Oikeustieteen professori Paavo Väyrysen väitteestä: ”Kategoriavirheillä ratsastavalle populismille on loputtomasti mahdollisuuksia”.

Paavo Väyrysen väite: ”Suomi vietiin euroalueeseen Sauli Niinistön (valitsijayhdistys) johdolla perustuslakia rikkoen.”

Tuomio: Sinne päin.

Paavo Väyrynen (valitsijayhdistys) sanoi torstaina 14. joulukuuta järjestetyssä Ylen vaalitentissä, että Suomi vietiin euroalueeseen Sauli Niinistön johdolla perustuslain vastaisesti. Videolla myös perussuomalaisten ehdokas Laura Huhtasaari osoittaa tukensa Väyryselle.

Väite ei ole ensimmäistä kertaa julkisuudessa. Väyrynen on puhunut asiasta aiemmin esimerkiksi blogissaan.

Puretaan väite kahteen osaan. Ensinnäkin Väyrynen esittää, että euroon liityttiin Niinistön johdolla. Toiseksi hän väittää, että prosessi oli perustuslain vastainen.

Suomen liittymisestä euroalueeseen (EMU:n kolmas vaihe) päätettiin eduskunnassa keväällä 1998 ja päätös tuli voimaan tammikuussa 1999. Päätöksen takana oli Paavo Lipposen (sd) ensimmäinen hallitus, jonka valtiovarainministerinä Niinistö toimi.

Kokoomuksen puheenjohtajana ja keskeisenä ministerinä toimineella Niinistöllä voidaan katsoa olleen merkittävä rooli Suomen viemisessä euroon. Tältä osin Väyrysen väite on ainakin hyvin lähellä totuutta.

Euroalueeseen liittymisen perustuslaillisuuden arviointi on huomattavasti haastavampaa. Väyrysen väitettä ei voi tuomita kategorisesti epätodeksi, mutta vielä vähemmän sen voi todeta olevan tosi.

Väyrynen perustaa väitteensä menettelytapaan. Euroalueeseen liityttiin hallituksen tiedonannolla, jonka eduskunta hyväksyi värikkään keskustelun jälkeen äänin 135–61. Väyrysen mukaan päätös olisi pitänyt tehdä perustuslain säätämisjärjestyksessä, joka olisi vaatinut 2/3 enemmistön eduskunnassa.

Perustuslakivaliokunta käsitteli asiaa ennen lopullista äänestystä ja antoi Lipposen hallitukselle puhtaat paperit. Valtioneuvoston omaksumasta toimintatavasta ei ole huomautettavaa valtiosääntöoikeudellisin perustein, perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan.

Valiokunnan tulkinnan mukaan euroalueeseen liittyminen aktivoi EY:n perustamissopimuksesta aiheutuvat perustuslakipoikkeukset, joista oli päätetty jo vuonna 1994 säädetyssä EU-liittymissopimuksen voimaansaattamislailla. Toisin sanoen euroon oli päätetty sitoutua aikaisemmin ja perustuslakikysymykset oli jo ratkaistu.

Prosessia on myöhemmin kritisoitu siitä, että harva ymmärsi EY:n perussopimuksen hyväksymisen olleen merkittävä askel kohti euroa.

Perustuslakivaliokunnan lausunnosta jätettiin kaksi eriävää mielipidettä. Toisen tekivät keskustalaiset Johannes Leppänen, Anneli Jäätteenmäki, Juha Korkeaoja ja Maija-Liisa Veteläinen. Toisen jätti vasemmistoliiton ryhmästä erotettu Veijo Puhjo.

Molemmissa eriävissä mielipiteissä pidettiin tiedonantomenettelyä sopimattomana ja niissä viitattiin silloisen hallitusmuotoon, jonka mukaan "Suomen rahayksikkö on markka". Lisäksi erillistä lakiesitystä perusteltiin sillä, että tiedonantomenettelyssä äänestetään myös hallituksen luottamuksesta.

Keskustalaisten mukaan asiasta olisi pitänyt lisäksi järjestää neuvoa-antava kansanäänestys.

Puhjo puolestaan viittasi perustuslakivaliokunnan vuoden 1994 lausuntoon, jonka mukaan "EU-liittymissopimus ei vielä voi merkitä sitoutumista Talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen".

Professori: ”Tämä on ihan populismia”

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen professori Pauli Rautiainen sanoo, että Väyrysen väitteestä on mahdoton sanoa, onko se totta vai tarua.

–Väitteellä ei ole ehdotonta totuusarvoa, koska siinä on kategoriavirhe. Hän irrottaa asian vuoden 1994 EU-liittymissopimuksen voimaansaattamislaista, vaikka näin ei saisi tehdä. Siksi väitettä voi kuvata valtiopäiväpuheessa usein käytetyllä termillä muunneltu totuus.

Hänen mukaansa Väyrynen tekee taitavan retorisen siirron. Ikään kuin perustuslaki olisi ilman tulkinnanvaraa kyllä tai ei -kysymys.

–Kysymys (euroon liittyminen) ei ole koskaan aidosti ollut valtiosääntöongelma, minkä perustuslakivaliokunnan lausunnot osoittavat.

Rautiaisen mukaan olennaista on se, että tiedämme Suomen kuuluvan euroon, eikä kukaan ole kyennyt tehokkaasti väittämään Suomen rikkoneen perustuslakia. Hänen arvionsa mukaan Väyrysen väite olisi todettu epätodeksi, jos perustuslakivaliokunta olisi ottanut siihen kantaa siinä muodossa, jossa hän sen nyt esittää.

–Minun nähdäkseni tämä Väyrysen väite on ihan populismia. Kuten Väyrynen todennäköisesti itsekin tietää, niin tämä väite ei koskaan ole ollut sellaisessa prosessissa, johon viitatessa voitaisiin yksiselitteisesti yhteen päätökseen viitaten osoittaa sen olevan vale. Siinä mielessä tämä jää poliittiseksi heitoksi.

Koska vanhassa valtiosäännössä luki, että Suomen rahayksikkö on markka, niin eikö silloin olisi pitänyt käyttää perustuslain säätämismenettelyä? Rautiaisen mukaan on mieletöntä lähteä vaihtoehtoisen historian tielle.

Hallitus olisi voinut valmistella sellaisen muutoksen silloiseen perustuslakiin, jossa markka muutetaan euroksi. Silloin se olisi pitänyt käsitellä eduskunnassa perustuslain muutoksena, mutta hallituksella ei ollut valtiosääntöoikeudellista velvollisuutta toimia näin. Perustuslain muuttaminen olisi ollut vain estetisointia.

Jälkiviisaana voi pohtia, tuliko Lipposen hallitus tarjoilleeksi Väyryselle ladatun aseen. Rautiaisen arvion mukaan Väyrynen keksisi kyllä jotain muuta, vaikka hallitus olisi aikanaan päättänyt tuoda tiedonannon sijaan lakiesityksen.

–Kategoriavirheillä ratsastavalle populismille on loputtomasti mahdollisuuksia. Väitteen kumoamiseen vaaditaan paljon taustatietoa.

Entäs sitten vaikka Väyrynen olisi oikeassa?

Turun yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessorin Janne Salmisen mukaan perustuslakia ei rikottu euroon liittymisen yhteydessä.

–Kyseessä on Väyrysen oma tulkinta. Hän on tämän väitteen aikaisemminkin esittänyt, eikä ole saanut sille kauheasti tukea. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin se, joka nämä päätökset tekee. Eduskunta on seurannut perustuslakivaliokunnan kantaa.

Salmisen mukaan tiedonantomenettely ei ole ristiriidassa perustuslain kanssa. Hän huomauttaa, että vaikka Väyrysellä on oikeus tulkintaansa, Suomi on edelleenkin EMU:n jäsen.

– Yhteiskunnalliset asiat ovat tulkinnanvaraisia. Tutkimuksessa asiasta voitaisiin varmasti keskustella. Minun käsitykseni mukaan Väyrynen on väärässä. Mitä Väyrysen kanta sitten tarkoittaisi nyt: ei yhtään mitään.

Lopputulos: Taitavana poliitikkona Väyrynen onnistuu esittämään räväkän väitteen, joka on helppo ymmärtää ja äärimmäisen hankala kumota. Hän pelaa itsensä nipin napin kuiville sitomalla väitteen perustuslain rikkomisesta tiedonantomenettelyyn.

Kaiken kaikkiaan väite on kuitenkin niin hataralla pohjalla, että se on paljon lähempänä tarua kuin totta.

Väitteen tarkistusta varten on haastateltu myös eduskunnan entistä pääsihteeriä Seppo Tiitistä sekä kolmatta perustuslakiasiantuntijaa, joka ei halua nimeään julkisuuteen.

4. Onko Donald Trumpin Amerikka ensin -politiikan ansiosta syntynyt 1,7 miljoonaa uutta työpaikkaa?

Työpaikkojen syntyminen on jatkunut samansuuntaisena jo ennen Trumpin kautta. Omista tavoitteistaan Trump on pahasti jäljessä.

Laura Huhtasaaren väite: ”Jokaisen kansan johtajan pitäisi sanoa, että oma kansa ensin. Nythän Yhdysvalloissa työpaikat lisääntyvät. 1,7 miljoonaa työpaikkaa on tullut lisää.”

Tuomio: Sinne päin.

Ylen vaaliväittelyssä 14. joulukuuta keskusteltiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Amerikka ensin (America first) -politiikasta. Perussuomalaisten presidenttiehdokas Laura Huhtasaari sanoi, että Yhdysvalloissa on syntynyt 1,7 miljoonaa uutta työpaikkaa.

Yhdysvaltojen työministeriön mukaan luku pitää paikkansa ja Trumpin kaudella on syntynyt 1,7 miljoonaa työpaikkaa. Asiasta on uutisoinut muun muassa CNN.

Toinen asia on, voidaanko asia niputtaa yhteen oma kansa ensin -politiikkaan, joka on käsitteenäkin epämääräinen.

Trump lupasi vaalikampanjansa aikana olla paras presidentti ikinä työllisyyden kannalta. Hän lupasi 25 miljoonaa uutta työpaikkaa ja pysäyttää teollisten työpaikkojen valumisen kolmansiin maihin. Nyt voidaan sanoa, että hän on pahasti jäljessä tavoitteistaan.

Trumpin edeltäjän Barrack Obaman viimeisenä virkavuotena (samalla ajanjaksolla helmi–marraskuussa) syntyi 1,96 miljoonaa uutta työpaikkaa. Siis 260 000 enemmän verrattuna Trumpin ensimmäiseen vuoteen.

Fortune-lehden elokuussa haastattelema työministeriön entinen pääekonomisti Jennifer Hunt sanoi, että suuri osa tuohon mennessä syntyneistä reilusta miljoonasta työpaikasta selittyy väestönkasvulla.

Työllisyys on parantunut Yhdysvalloissa tasaisesti viime vuosina. Vuoden 2010 kymmenen prosentin työttömyyslukemasta on tultu nykyiseen 4,1 prosenttiin. Huntin mukaan Trumpin kaudella jatkunut hyvä kehitys on lähinnä jatkumoa vanhalle, eikä hänen politiikallaan ole voinut olla vielä suuria vaikutuksia.

Onko Trump kyennyt tuomaan työt takaisin halvemmista maista? Quartz -verkkojulkaisun mukaan töitä on ulosliputettu Yhdysvalloista hieman enemmän kuin viime vuosina keskimäärin. Tosin liitovaltion alihankkijoina toimivien yritysten osuus ulosliputuksista on kasvanut.

Professori: ”Trump on pystynyt olemaan estämättä talouskasvun jatkumista”

Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen, onko Yhdysvaltojen 1,7 miljoonaa uutta työpaikkaa seurausta Donald Trumpin Amerikka ensin -politiikasta?

–Pötyä. Yhdysvalloissa syntyi jo ennen Trumpin aikaa keskimäärin 150 000 työpaikkaa kuukaudessa. Uusia syntyy ja vanhoja loppuu.

Suomessakin on keskusteltu siitä, lasketaanko talouskasvu edellisen vai nykyisen hallituksen ansioksi. Puttonen huomauttaa, että yksittäisten päätösten merkitysten mittaaminen on likipitäen mahdotonta.

Hän on silti sitä mieltä, että Trump on ollut vasta niin vähän aikaa virassa, ettei hänen politiikallaan ole ollut suurta merkitystä työllisyystilanteeseen.

–Trump on pystynyt olemaan estämättä kasvun jatkumista. Yhdysvaltojen talous on ollut niin kovassa myötätuulessa, että se on jopa kestänyt Trumpin presidenttinä.

Puttonen sanoo, että jos Trumpin politiikasta hakemalla hakee positiivisia asioita talouteen, niin pitkään ennakoitu verouudistus on saattanut näkyä positiivisesti pörssikursseissa.

Hänen mukaansa Trumpin lupaamat 25 miljoonaa työpaikkaa on täysin utopistinen tavoite.

–Trumpin talouspolitiikka ei edusta 2000-lukua. Amerikka ensin lähtee sellaisesta maailmasta, jossa on suljettu talous. Avoimessa taloudessa työpaikat lisääntyvät, yritykset kansainvälistyvät ja taloudellinen aktiviteetti kasvaa. Sulkeutuminen ei lisää taloudellista hyvinvointia, vaan kaikki häviävät.

Verouudistuksen seurauksena liitovaltion budjettialijäämä tulee kasvamaan. Tähän kun lisätään protektionistinen politiikka, niin kyse on Puttosen mukaan vaikeasta yhtälöstä.

Vaikka tässä on helppo nähdä maailmanlopun elkeitä, niin Yhdysvallat usein tippuu jaloilleen. Se on kuitenkin markkinatalous. Yritykset sopeutuvat ja luovat innovaatioita presidentistä huolimatta.

Lopputulos: Huhtasaaren väite on tyypillistä populismia. Omaan agendaan sopiva totuuden murena on kuorrutettu epämääräisellä epätotuudella. Vaikka väite 1,7 miljoonasta uudesta työpaikasta pitää paikkansa, on sen sitominen Amerikka ensin -politiikkaan vähintäänkin älyllisesti epärehellistä.