Suomi voisi luopua hiilestä jo 2025? Ministeri väläyttää energiaveron uudistusta

Suomi alkaa selvittää kivihiilen energiakäytön lopettamista jo vuonna 2025. Asiasta kertoo energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.). Samalla Tiilikainen väläyttää kivihiilen verorasitteen kasvattamista suhteessa maakaasuun.

Uusi tavoite aikaistaisi nykyistä tavoitetta viidellä vuodella. Hallitus on aiemmin linjannut energia- ja ilmastostrategiassaan, että Suomi tavoittelee kivihiilen energiakäytön lopettamista vuoteen 2030 mennessä. Lainsäädäntötyö on jo nyt käynnistetty ja uusi selvitys on tarkoitus toteuttaa osana sitä.

Tiilikainen huomauttaa työ- ja elinkeinoministeriön välittämässä tiedotteessa, että kaupunkien energiayhtiöiden kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannossa hiilen kulutus on lisääntynyt viime vuosina poikkeuksellisesti.

Se oli yksi merkittävin päästöjen lähde Suomessa vuonna 2016.

– Hiilestä irtautuminen on tehtävä kaupunkien energiayhtiöille nykyistä helpommaksi. Jo vuoden 2019 alusta pitää energiaverotusta muuttaa niin, että maakaasun kilpailukyky suhteessa kivihiileen paranee, Tiilikainen esittää.

Vaikka maakaasukin on fossiilinen polttoaine, sen ominaispäästöt ovat vain noin 60 prosenttia kivihiilen päästöihin verrattuna. Maakaasun aseman parantaminen energiamarkkinoilla tukee myös biokaasun kasvun edellytyksiä kaasun kysynnän kasvaessa. Biotalouden edistäminen on yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista.

Suomi oli perustamassa parin kymmenen maan kansainvälistä Irti hiilestä -koalitiota.

– Myös EU joutuu jo lähivuosina miettimään omien päästövähennystavoitteidensa tiukentamista. Mitä useampi EU-maa päättää luopua hiilen energiakäytöstä ja mitä nopeammin se tapahtuu, sitä helpompaa on tiukentaa yhteisiä päästövähennystavoitteita päästökaupan piirissä, toteaa Tiilikainen.