Ekonomisti: ”Vaatimukset aktiivimallin peruuttamisesta ovat absurdeja”

Vaatimukset työttömyyden aktiivimallin peruuttamisesta ovat absurdeja, katsoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) toimitusjohtaja, ekonomisti Vesa Vihriälä. Työllisyyskehityksen ja aktiivimallin tueksi tarvitaan kuitenkin lisää työllistymistä tukevia palveluita, joiden rahoitus pitäisi Vihriälän mukaan turvata jo vuoden ensimmäisessä lisäbudjetissa.

Etlan verkkokolumnissa Vihriälä kirjoittaa, että loppusyksyn työllisyystiedot olivat erinomaisia, ja mikäli työllisyyden kehitys jatkuu samalla lailla, hallituksen tavoitteet 110 000 uudesta työpaikasta ja 72 prosentin työllisyysasteesta toteutuvat selvästi. Työvoimatutkimuksen mukaan marraskuussa työllisiä oli 82 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

–Tulos olisi siis paljon parempi kuin mitä mikään ennusteita Suomessa laatinut taho vielä alkusyksystä ennakoi, Vihriälä huomauttaa kirjoituksessaan.

Samalla Vihriälä kuitenkin nostaa esiin kolme syytä, miksi trendin jatkumiseen ei pidä tuudittautua. Ensiksi työllisyyden kuukausilukuihin sisältyy hänen mukaansa runsaasti vaihtelua. Toiseksi hän epäilee, että niin talouden kuin työllisyydenkin kasvuvauhti on saavuttanut tai juuri saavuttamassa huippunsa.

–Kolmas ja kaikkein ongelmallisin seikka on, että trendin jatkuminen saattaa törmätä työvoimakapeikkoihin: avautuviin työpaikkoihin ei välttämättä löydy työntekijöitä.

Hän huomauttaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja Tilastokeskuksen lukujen valossa, että Osaavan työvoiman saatavuusongelmia raportoivien yritysten osuus on noussut samalla kun avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut. Työllisyys onkin kasvanut ennen muuta työvoiman kasvulla – ei niinkään työttömyyden alenemisella.

–Tiettyä optimismia tukee se, että työvoiman kasvu ja työttömyyden lasku on ollut varsin laaja-alaista, eli se on koskenut lähes kaikkia ikäryhmiä ja niin miehiä kuin naisiakin. Kun tarjonta näyttäisi reagoivan kauttaaltaan kysynnän lisäykseen, potentiaali ei ehkä ole ihan kohta ehtymässä, kirjoittaa Vihriälä.

–Tästä huolimatta on syytä olla huolissaan työvoimakapeikoista. Olisi traagista, jos vaivoin nousuun saatu työvoiman kysyntä jäisi realisoitumatta sen vuoksi, että työn ulkopuolella olevat eivät työllisty osaamispuutteiden, sijainnin tai taloudellisten kannustimien heikkouden vuoksi. Politiikassa pitäisikin painottaa asioita, joilla tätä riskiä voidaan pienentää.

Tällaisiksi asioiksi Vihriälä listaa koulutuksen ja työperäisen maahanmuuton. Hän kuitenkin painottaa, että ”olennaisinta on, että työttömillä ja työvoiman ulkopuolella olevilla on riittävät taloudelliset kannustimet työllistyä”.

–Vaatimukset ns. aktiivimallin peruuttamisesta ovat absurdeja. Malli vahvistaa juuri niitä työttömyysturvajärjestelmän piirteitä, jotka tutkimuksen valossa (ks. esim. Holmlund) ovat järkeviä: lyhyt omavastuu, korkeahko työttömyyskorvauksen taso työttömyysjakson alussa ja myöhemmin aleneva korvaustaso, jos työtön ei työllisty tai edes pyri parantamaan työllistymisedellytyksiään, Vihriälä toteaa.

–Aktiivimallin ajoitus on myös kohdallaan: juuri nyt, kun työvoiman kysyntää on runsaasti, on otollinen aika parantaa työn vastaan ottamisen kannustimia. Mallin toimivuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että viranomaiset kykenevät tarjoamaan työllistymistä tukevia palveluita koko maassa. Tämä olisi varmistettava vuoden 2018 ensimmäisessä lisäbudjetissa, hän jatkaa.