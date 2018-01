Ylilääkäri sote-rahoista: ”Ajatus kulujen kasvun leikkaamisesta on outo”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallintoylilääkäri, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen sanoo, että sote-uudistuksen rahoitusmalliin liittyy useita ongelmia, joista osaa on käsitelty julkisuudessa, osaa vain asiantuntijakeskusteluissa. Lehtonen itse pitää neljää ongelmaa erittäin keskeisinä.

Hän nostaa ensimmäiseksi esiin sen, että soten rahoitusmalliin on vahvasti liitetty ajatus kehysbudjetoinnista.

–Valtiovarainministeriö halua painaa sote-kustannusten kasvun haluamalleen alle yhden prosentin kasvu-uralle. Tämä on alle nykyisen kansantalouden kasvuvauhdin. Sote-kulujen kasvu ilman sote-uudistusta olisi noin 2,4 prosenttia vuodessa. Ajatus sote-kulujen kasvun leikkaamisesta tilanteessa, jossa suuret ikäluokat alkavat tarvita verovaroilla kustannettuja palveluja on sosiaalipoliittisesti outo, Lehtonen kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Hänen mielestään sosiaaliturvan perustehtävänä on tasata riskejä, eli sote-kulujen kuuluisi nousta silloin kun hoidon ja hoivan tarve kasvaa.

–Jos kehysbudjetoinnin kautta sosiaaliturvan kokonaisrahoitus jää tarvetta pienemmäksi, joutuvat sosiaaliturvaa tarvitsevat henkilöt rahoittamaan näitä kuluja omasta pussistaan, vaikka ovat jo kertaalleen veronsa maksaneet, Lehtonen kommentoi.

Toinen ongelma liittyy hänen mukaansa siihen, että sote-järjestäjänä toimiva maakunta saa rahoituksensa suoraan valtion budjetista ilman omaa verotusoikeutta. Tämä merkitsee Lehtosen mukaan sitä, että maakunnalla ei ole mitään kannustinta säästää sote-menoissaan, vaan sen kannattaa päinvastoin maksimoida kulunsa, jotta valtion seuraavan vuoden budjettiin tuleva määräraha oli mahdollisimman suuri.

–Lisäksi sen kannattaa käyttää jokainen valtiolta saamansa euro, sillä käyttämättömät rahat palaavat valtion pohjattomaan kirstuun. Maakunnan poliittisten päättäjien poliittinen ura on sitä menestyksekkäämpi, mitä enemmän rahaa valtion budjetista he pystyvät saamaan oman maakuntansa kulutukseen, Lehtonen kommentoi.

Kolmas Lehtosen listaama ongelma liittyy tuotannon rahoitusmalleihin ja erityisesti erilaisiin rahoitusmalleihin tuotannon eri osissa.

–Perusterveydenhuollon rahoitus on tarkoitus hoitaa kapitaatiomallilla eli maksamalla vakiosumma hoidettua asukasta kohti. Kapitaatiomallissa on kannattavaa olla tekemättä potilaalle mitään, koska kaikki hoito maksaa tuottajalle ja maksettu korvaus ei mitenkään riipu tuotannon määrästä, hän sanoo.

–Maakunnan liikelaitoksen budjetti taas perustuu pääosin tuotannon määrään ja valinnanvapaus luo niille jopa kannustimen houkutella potilaita oman rahoituksensa turvaamiseksi. Yksityiselle sote-keskukselle on näin ollen kannattavaa siirtää kaikenlaisten tutkimuksellisten ja hoidollisten toimenpiteiden tekeminen toisen tahon tehtäväksi. Tämä hoitoketjun keskeltä katkaiseva rahoitusmalli johtaa väistämättä siihen, että sote-toimintaan mukaan tulevien yksityisten toimijoiden kannattaa lähettää kalliiksi arvioidut potilaat erikoissairaanhoitoon maakunnan liikelaitoksen hoidettavaksi, Lehtonen jatkaa.

Hänen mukaansa tilannetta pahentaa se, että työterveyshuollon kustantavat työnantajat voivat mallissa siirtää työterveyspotilaidensa hoidon kuluja sote-keskusten ja maakunnan liikelaitoksen vastuulle.

Lehtosen listan neljäs ongelma liittyy veropohjaisen rahoituksen piiriin tulevan hoidon laajenemiseen ja siitä aiheutuviin lisäkuluihin. Aikaisemmin osa sairaanhoitokuluista on katettu Kela-korvauksin, mutta potilaat taikka työnantajat ovat maksaneet hoidosta suuren osan. Sote-uudistuksen yhteydessä sairaanhoidon Kela-korvaukset on tarkoitus poistaa, mutta hoidot on tarkoitus antaa julkisena palveluna.

–Tämä tarkoittaa, että potilaiden ja työnantajien aiemmin itse maksama osuus siirtyy veronmaksajien kustannettavaksi. Toinen vaihtoehto toki silloin on, että julkisen rahoituksen piiriin kuuluvia hoitoja rajataan kulujen kasvun hillitsemiseksi, Lehtonen toteaa.

Hän ennakoi, että käytännössä sote-uudistus tulee merkitsemään joidenkin sellaisten hoitojen (hammashoito, silmälääkäri- ja gynekologipalvelut), jotka potilaat ovat maksaneet itse, siirtymistä veronmaksajien kustannettavaksi. Samalla joitain nykyisin kustannettuja palveluja jää Lehtosen mukaan väistämättä palveluvalikoiman ulkopuolelle, jos palvelujen kokonaisrahoitus ei kasva.

–Sipilän hallituksen toimintaa on leimannut monien sosiaali- ja terveyspolitiikan perusasioiden ymmärtämättömyys. Väestön terveyden ylläpidon ja edistämisen sijasta politiikka on toisaalta ohjannut yritystoiminnan tukeminen ja markkinoiden luominen ja toisaalta yritykset sote-kustannusten leikkaamiseen. Noiden tavoitteiden ristiriidat väestön terveyden edistämisen kanssa näkyvät myös soten ehdotettujen rahoitusratkaisujen ongelmina, Lehtonen kommentoi.

Sote-uudistuksen valinnanvapauden lausunnonantajien enemmistö ei usko sote-palvelujen kustannusten kasvun hillitsemiseen kolmella miljardilla eurolla. Yhteenveto kaikkiaan 718 lausunnosta julkistettiin perjantaina. Lasse Lehtonen on yksi lausunnonantajista.

Hallitus ilmoitti jo joulukuussa lausuntojen perusteella, että valinnanvapauslakia täsmennetään asiakasseteleiden osalta niin, että velvoittavuus ei enää koske lähtökohtaisesti erikoissairaanhoidon palveluita. Lausunnonantajat olivat kritisoineet, että maakuntien velvollisuus käyttää asiakasseteliä eri palveluissa oli esitetyssä mallissa liian laaja, mikä uhkaisi palveluverkon toimivuutta erityisesti erikoissairaanhoidossa ja päivystyksessä.

Valinnanvapauslaki viimeistellään virkamiestyönä. Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi annetaan eduskunnalle maaliskuussa 2018. Koko maakunta- ja sote-uudistuksen kokonaisuus on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa kevätistuntokauden loppuun mennessä.

