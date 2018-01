Tarja Haloselta vastapiikki ex-suurlähettiläälle: Väititte, ettei miinakieltoa synny

Presidentti Tarja Halonen heittää häntä arvostelleelle ex-suurlähettiläälle vastakritiikkiä koskien jalkaväkimiinat kieltänyttä Ottawan sopimusta. Halonen kommentoi asiaa Naiset, valta ja unelmat -seminaarissa sunnuntaina.

Entinen suurlähettiläs Pasi Patokallio kritisoi heti vuodenvaihteen jälkeen Kanava-lehdessä entisten ulkoministerien Halosen ja Erkki Tuomiojan (sd.) vetämää linjaa, jonka tuloksena Suomi liittyi vuonna 2012 Ottawan sopimukseen. Useissa asevalvontaneuvotteluissa Suomea edustanut Patokallio pitää sopimusta harharetkenä ja katsoo, ettei sen aiheuttamaa notkahdusta Suomen puolustuskyvyssä ole täysin korvattu vieläkään.

Halonen kommentoi asiaa paneelissa, johon hän osallistui yhdessä presidenttiehdokkaiden, Merja Kyllösen (vas.) ja Tuula Haataisen (sd.), kanssa. Ottawan sopimuksen otti esille tilaisuuden juontanut SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm.

Halosen mukaan sopimuksen ongelmat liittyvät ennen kaikkea siihen, että silloiset suurlähettiläät olivat haluttomia ottamaan sopimusta vakavasti ja Suomelle sopivia säännöksiä yritettiin saada siihen mukaan vasta viime hetkillä, eikä sopimusteksteistä lopulta tullut Suomen kannalta parhaita mahdollisia.

–Meillä oli vaikeuksia saada sinne valtuuskuntaa, joka olisi lähtenyt terhakkaasti tekemään sopimusta, joka olisi antanut Suomelle mahdollisimman hyvät siirtymävaiheen säännökset, Halonen sanoi tilaisuudessa.

Halosen mukaan suurlähettiläät vakuuttivat ensin, että sopimusta ei synny. Sen jälkeen oltiin varmoja, ettei sitä kukaan ratifioi. Sittemmin sopimukseen on liittynyt yli 160 maata.

– Kuten tiedätte, kyllä se ratifioitiin.

Tämän jälkeen Halosen mukaan hänelle alettiin vakuuttaa, että tilanne on vain kestettävä. Halonen sanoo ihmetelleensä, miksi Suomen pitäisi toimia niin kovin eri tavalla kuin ”kaikki muut”. Lopulta asia saatiin Halosen mukaan kunnolla pöydälle ja selvitykseen muun muassa Erkki Tuomiojan ja Pertti Torstilan voimin.

Halosen mukaan välineistä on esitetty julkisuudessa virheellistä tietoa, sillä sopimus on ”täysin rytmitetty miinojen uusimistarpeen kanssa siten, että on saatu uudet modernit välineet”. Halonen huomautti, että rauhan saavuttaminen aseilla on mahdotonta.

–Sota on aina raakaa, siinä surmataan aina vihollisia, mutta on olemassa myöskin parempia ja huonompia keinoja siihen, miten ylimääräisiä vahinkoja vältetään.

Paneeli on katsottavissa Tuula Haataisen Facebook-sivulla olevasta videosta. Halonen aloittaa vastauksensa, jossa hän viittaa Ottawan sopimukseen, suunnilleen 23 minuutin kohdalla.

Halosen vastauksesta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat, joka kysyi Haloselta vielä tarkennusta kantaan.

–Se, mikä tässä on harmittanut, on se, että me koetimme saada neuvotteluja (sopimuksesta) paremmaksi, mutta nämä meidän ihmiset eivät uskoneet, että sopimus syntyy ja että se ratifioidaan, Halonen sanoi Ilta-Sanomille.

Erkki Tuomioja on vastannut Patokalliolle jo aiemmin. Lue tarkemmin: Erkki Tuomioja närkästyi ”taas yhdelle suurlähettiläälle” – Ronald Reagan mainittu