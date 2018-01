Panimojohtaja povaa ”rajuja hintavetoja” ja tyrmää kauhukuvan: ”Oluen volyymi ei missään nimessä kallistu 5,5:een”

Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan toimitusjohtaja Rami Aarikka ei usko, että suomalaiset siirtyvät uuden alkoholilain myötä nelosolueen, kuten kriitikot ovat pelänneet.

Nelosolut tuli vuoden alusta ruokakauppoihin vaikean poliittisen väännön jälkeen. Lakimuutosta vastusti laaja rintama, joka vetosi asiantuntijoiden ennustamaan alkoholikuolemien kasvuun.

Ainakaan Laitilan Wirvoitusjuomatehdas ei usko radikaaliin juomatapojen muutokseen. Toimitusjohtaja Aarikka kertoo, että toistaiseksi painopiste säilytetään kolmosoluessa, vaikka Laitilaltakin on tulossa jonkin verran vahvempaa olutta ruokakauppoihin.

–Kun kesä on mennyt ohi, nähdään vähän, mihin ihmisten kulutustottumukset ovat muuttuneet vai ovatko mihinkään enää. Sen jälkeen voi sitten tehdä radikaalimpia päätöksiä, jos sellaisia tarvitsee tehdä, hän sanoo Uudelle Suomelle.

Aarikka uskoo, että vahvan oluen suosio vahvistuu hiukan, muttei merkittävästi. Hän ennustaa, että vahvempien oluttyyppien kulutus kasvaa jonkin verran. Tällaisia ovat esimerkiksi pils ja indian pale ale.

Pelot siitä, että suomalaiset siirtyisivät kokonaan vahvempaan, eivät hänen mukaansa kuitenkaan tule toteutumaan. Aarikan mielestä juomakulttuuri on muuttunut prosenttihakuisesta maistelukulttuuriin ja ”on vaikea nähdä”, että ihmiset palaisivat malliin, joka oli voimissaan vielä 1980-luvun alussa.

–Eivät oluen volyymit tule sinne 5,5:een kallistumaan missään nimessä. Kyllä se keskiverto jää varmaan siihen 4,7 ja viiden väliin.

5,5% on monelle oluelle liikaa

Aarikka huomauttaa, että tärkeä tekijä on se, että valtaosa oluesta kulutetaan peruslagerina, jonka puolella hinta vaikuttaa melko paljon. 4,7-prosenttinen on edullisempaa, sillä veron merkitys on melko iso. Aarikka muistuttaa myös, että esimerkiksi Tanskassa keskiverto-oluen tilavuusprosentti on vapauttamisen jälkeen vakiintunut 4,7:ään.

Vahvempia juomia ei ole vielä laajasti saatu vähittäismyyntiin ja Aarikka harmitteleekin, että laki tuotiin voimaan niin nopeasti, että panimot ja kauppa yllätettiin. Hän olisi toivonut muutaman kuukauden siirtymäaikaa, jonka lobbaus kuitenkin näytti jääneen puolitiehen.

Laitilan panimokin tuo markkinoille uuden American Lagerin, jonka alkoholipitoisuus oli pakko säilyttää vanhassa 4,7 tilavuusprosentissa. Aarikka tosin sanoo, että paremmallakin tiedolla juomasta olisi tehty korkeintaan 5-prosenttista makuprofiilin takia.

–5,5:kin on sitten taas aika monelle oluttyypille jo pikkuisen liikaakin. Sieltä alkaa tulla hiukan sellainen makeus jo liikaa esille.

Humalan tuoreudella kilpaileva uusi FR35H American Lager on Aarikan mukaan poikkeuksellinen erä, eikä sitä enää jatkossa valmisteta, ellei sitä sitten viedä aivan käsistä. Tilavuusprosenttia ei kuitenkaan nosteta, vaikka toinen erä tulisikin myyntiin.

Euroopasta tulossa uusia juomia

Aarikka ennustaa, että Euroopasta tulee Suomen markkinoille uusia juomia, mikä lisää hintakilpailua etenkin isompien panimoiden keskuudessa.

–Kun kaikki rupeavat saamaan tölkkinsä valmiiksi, kyllä sieltä voi tulla aika rajuja hintavetoja vielä tuossa kevään kynnyksellä, hän arvelee viitaten lähinnä ulkomaisiin vahvoihin oluisiin.

Aarikka ei kuitenkaan usko, että hinnat vakiintuvat todella alas. Pysyvämpiä hinnoista alkaa hänen mukaansa ylipäänsä tulla vasta sitten, kun markkinoille tulee enemmän tuotteita.

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas on Suomen suurin pienpanimo. Oman sarjansa hintakilpailusta Aarikka ei ennusta yhtä kovaa, vaikka povaakin Suomeen lisää myös pienpanimo-oluita. Toisaalta pienpanimot ovat Euroopassa yleisesti suurempia ja vauraampia kuin Suomessa.

–Kyllä siinä tietysti osa porukasta voi aika kovillakin vielä olla, että se hyllypaikka sieltä löytyy, hän sanoo suomalaisista pienpanimoista.