Ben Zyskowicz paljasti Ylellä: Tästä syystä hallitus hylkäsi aktiivimallin, ”joka varmasti olisi ollut oikeudenmukaisempi”

Laajasti haukuttua työttömyysturvan aktiivimallia on pidetty kohtuuttomana, koska pelkkä työttömän aktiivisuus ei riitä estämään tukileikkuria. Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) kertoo Ylen Politiikkaradiossa syyn linjaukseen.

Aktiivimallissa työttömän on saatavat työpaikka, yritystuloa tai osallistuttava työllisyyspalveluun, kuten työvoimakoulutukseen, muutoin hän menettää 4,65 prosenttia työttömyysetuudestaan. Palkkatyötä on tehtävä vähintään 18 tuntia, yritystoimintaa vähintään 241 eurolla tai osallistuttava työvoimakoulutukseen vähintään viitenä päivänä 65 päivän tarkastelujaksolla.

Aktiivimalli on nostanut myrskyn ja sen kumoamiseksi tähtäävän kansalaisaloitteen on allekirjoittanut jo yli 117 000 ihmistä. Aloitteessa kritiikin kärki kohdistuu siihen, että työtön ei todellisuudessa voi vaikuttaa leikkuriin, koska hän ei päätä työpaikkojen rekrytoinneista tai työllisyyspalveluista, joiden saatavuus vaihtelee eri puolilla Suomea. Tätä on kritisoinut myös mallin tyrmännyt oppositio, niin myös kansanedustaja Eero Heinäluoma (sd.) Politiikkaradiossa. Hänen puolueensa on luvannut perua aktiivileikkurin, jos pääsee hallitukseen.

–Tämän lain keskeisin heikko kohta koskee sitä, että ihminen ei voi omalla aktiivisuudellaan välttää työttömyysturvan leikkausta. Se on se keskeisin kritiikki. Sen jälkeen tämä on ihan eri maisemassa tämä koko laki, jos tämä poistuu tästä, Heinäluoma sanoi radiossa maanantaina.

Myös perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota samaan asiaan ja totesi, että malli ei ole perustuslain kannalta ongelmaton. Valiokunta esitti kaksi tapaa, joilla ongelmallisuutta voitaisiin lieventää. Ensimmäinen oli turvata jokaiselle tosiasiallinen mahdollisuus päästä työllisyyspalveluun, mikä edellyttäisi palvelutarjonnan lisäämistä. Toinen oli se, että leikkurin välttämiseen riittäisi pelkän aktiivisuuden osoittaminen.

Zyskowicz kertoi radiossa, miksi ajatus pelkän aktiivisuuden osoittamisesta hylättiin. Hänen mukaansa systeemin ajateltiin pitkälti vesittyvän, jos jouduttaisiin jokaisen työttömän kohdalla erikseen tarkistamaan aktiivisuusehdon täyttymistä.

–Byrokratian nousu olisi moninkertainen, jos yksilökohtaisesti jouduttaisiin jokaisen kohdalla selvittämään, että kun hän kertoo, että ”kyllä olen kaiken voitavani tehnyt”, niin onko näin todella tapahtunut, Zyskowicz selvensi Politiikkaradiossa.

–Tässä oli vastakkain se, että tehdään laki, joka varmasti olisi ollut oikeudenmukaisempi ja millimetrioikeudenmukaisuutta toteuttava eli kukaan, joka tekee kaiken voitavansa, ei joutuisi leikkauksen kohteeksi, tai sitten tehdään laki, jonka ajateltiin käytännössä toimivan.

Zyskowicz korosti radiossa, ettei kukaan vielä tiedä, miten malli todellisuudessa toimii ja tuottaako se väliinputoajia, jotka eivät aktiivisuudestaan huolimatta pysty täyttämään ehtoja. Aktiivimallia valmistelleessa työryhmässä mukana ollut STTK:n pääekonomisti Ralf Sund tosin arvioi aiemmin Uudelle Suomelle, etteivät kaikki aktiivisetkaan pysty välttämättä täyttämään ehtoa, sillä palveluja ja työtä ei vain ole kaikille tarjolla.

Eduskuntakin on edellyttänyt, että mallia seurataan ja muutetaan tarvittaessa. Zyskowiczin mukaan viilaaminen tarkoittaisi lähinnä sitä, että laajennettaisiin keinovalikoimaa, jolla aktiivisuusehdon voi täyttää.

Zyskowiczilla tulee mieleen lähinnä vapaaehtoistyö. Tätä on jo aiemmin ehdottanut elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ja eduskunnan toinen varapuhemies Arto Satonen (kok.) sekä jo ennen heitä Uuden Suomen haastattelussa Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen.

Zyskowicz kommentoi lähetyksessä myös SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen ympärillä vellonutta niskalaukauskohua, joka liittyy aktiivimalliin. Rinne kertoi Aamulehden haastattelussa saaneensa palautetta, jossa ihmiset ovat sanoneet, että hallituksen politiikka tuntuu siltä, että halutaan laittaa työttömät polvilleen ja antaa heille niskalaukaus. Zyskowicz vertasi tilannetta siihen, että hän itse jakaisi edelleen esimerkiksi saamiaan rasistisia viestejä.

–Tämä on tämän keskustelun pahin rimanalitus, hän sanoi Rinteen puheista.

Monet ovat paheksuneet sanavalintoja, mutta puolustajiakin on löytynyt, vaikkakin Zyskowiczin mukaan vain Ville Niinistö (vihr.) ”haluaa kisata limboilukisassa Rinteen kanssa”. Heinäluoma huomautti, että Niinistön lisäksi myös Liisa Jaakonsaari (sd.), Mikael Jungner ja sadat tuhannet työttömät ovat puolustaneet Rinnettä.

