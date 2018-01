SAK myöntää: ”Miljoona palkansaajaa” onkin 627 322 – silti 965 496 oikeaa ihmistä jäsenenä

SAK:n jäsenluvuissa ei ole ilmaa, vaan se on lähes miljoonan ammattiyhdistysjäsenen keskusjärjestö, painottaa keskusjärjestön yhteyspäällikkö Harri Järvinen Uudelle Suomelle. Hän kuitenkin myöntää, että kaikki eivät kuitenkaan ole palkansaajia sanan perinteisessä merkityksessä, vaikka SAK markkinoikin itseään lähes miljoonan palkansaajan liikkeenä.

–Tässähän on kyse siitä, että me puhumme aina bruttojäsenmäärästä, jossa ovat mukana työssäkäyvät, opiskelijat, eläkeläiset ja muut.

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin tiistaina, että ay-liike liioittelisi jäsenmääriään, ja että SAK:n todellinen jäsenmäärä olisi vain 627 322 jäsentä. Lehti perustaa tietonsa keskusjärjestöjen omiin lukuihin, jotka ne välittävät Euroopan ammatilliselle yhteisjärjestölle. EAY kerää suomalaisilta keskusjärjestöiltä maksuja palkansaajajäsenten lukumäärän mukaan.

Järvinen tunnustaa Ilta-Sanomien luvun oikeaksi. Hän kuitenkin painottaa, että luku kuvaa vain työssäkäyviä ja työttömänä olevia jäseniä. Ammattiliitoilla on lisäksi opiskelija- ja eläkeläisjäseniä, jotka selittävät eroa. Kaikkiaan jäseniä on tasatuhansiksi pyöristettynä 965 000.

–Kun nyt on sanottu, että meillä olisi jäsenmäärässä ilmaa, niin kyllä ne kaikki ovat oikeita ihmisiä. On opiskelijajäseniä ja eläkeläisiä, jotka eivät ole työehtosopimusten piirissä. Mutta ei siellä ole yhtään sellaista jäsentä, jota ei oikeasti olisi olemassa, Järvinen sanoo.

Lisäksi Järvinen painottaa, että EAY:lle toimitettu luku on arvio, joka perustuu muun muassa työttömyyskassojen jäsenmäärien ja liittojen jäsenmäärien erotukseen.

–Mutta oleellista tässä on, että kun liitot ilmoittavat jäsenmääränsä meille, he ilmoittavat kokonaismäärän. Siellä ei eritellä, paljonko on työssäkäyviä, opiskelijoita tai eläkeläisiä.

Mutta miksi sitten SAK markkinoi olevansa lähes miljoonan ”palkansaajan” keskusjärjestö?

–Puhutaan miljoonan palkansaajan liikkeestä. Ihan tarkalleen se on 965 496. Kyllä nyt miljoonasta voidaan puhua.

Mutta tästä hyvin ilmenee, että suuri osa on eläkeläisiä ja opiskelijoita.

–Kyllä heidät minusta palkansaajaliikkeeseen voi hyvin laskea. Kun opiskellaan ammattiin ja ammatissa on ollut vuosikymmeniä ja siitä työstä eläkkeellä, niin se on vähän semanttista erottelua.

Katsotaanko SAK:ssa, että ”palkansaaja” on siis enemmän identiteetti kuin selvärajainen termi?

–Totta kai sille voidaan selkeät rajat laittaa, jos halutaan. Ei siinä ole ongelmaa. Mutta kun puhutaan miljoonajäsenisestä SAK:sta, puhutaan bruttojäsenistä.

SELVITYS: JÄRJESTÄYTYMISASTE 64,5%

Ammattiyhdistysliikkeen jäsenmääristä ja palkansaajien järjestäytymisasteesta on käyty keskustelua muun muassa aikakauskirjallisuudesta. Tutkija Lasse Ahtiainen kirjoitti työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa Työpoliittisessa Aikakauskirjassa vuonna 2015, että opiskelijoiden, eläkeläisten ja muiden erityisryhmien osuus on kasvanut merkittävästi.

Tiedot hän perustaa työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemiin tutkimuksiin palkansaajien järjestäytymisestä ja työehtosopimusten kattavuudesta.

–Vuonna 1989 heitä oli liitoissa 325 000 ja vuonna 2013 643 000. Näiden ryhmien osuus kokonaisjäsenmäärästä oli 17,1 % vuonna 1989 ja vuonna 2013 29,8 %. Suurimpia ryhmiä ovat eläkeläiset, joita on eniten SAK:ssa ja opiskelijat, joita taas on runsaasti Akavan liitoissa, Ahtiainen kirjoittaa.

Ilta-Sanomien julkaisemien palkansaajamäärien ja SAK:n Järvisen antamien jäsentietojen valossa erityisryhmien osuus on kasvanut edelleen noin 35 prosenttiin, kun 965 000 jäsenestä edunvalvonnan piirissä on 627 322 jäsentä.

Järvinen myöntääkin, että tilanne, missä jäsenmäärä yhtäältä laskee ja erityisryhmien osuus toisaalta kasvaa, on hankala. Miljoonan jäsenen raja meni rikki vuosien 2014–2015 välillä.

–Siis raja meni rikki meidän kannalta väärään suuntaan. Siinä on taustalla rakennemuutos, mikä meidän elinkeinoelämässä on tapahtunut. Se on vähentänyt perusteollisuudesta työpaikkoja, kuten tiedetään.

–Ja kyllä järjestäytymisaste on hieman laskenut, Järvinen myöntää.

Suomalaisen palkansaajakentän järjestäytymisastetta Työpoliittisessa Aikakauskirjassa selvittänyt Ahtiainen kertoo, että kun vuonna 2001 palkansaajien järjestäytymisaste oli 71,2 prosenttia, oli se pudonnut 64,5 prosenttiin vuonna 2013.

Järvinen uskoo, että ainoa keino saada järjestäytymisaste kasvuun on hyvä edunvalvontatyö.

–Se on ratkaiseva asia. Miten pystytään jäsenille osoittamaan, että niin SAK:n kuin heidän omien liittojensa edunvalvonta toimii, se on kaiken pohja ja siitä kaikki lähtee.

–On olennaista, että me pystymme vastaamaan haasteisiin, joita työelämässä nyt on: globalisaatio, digitalisaatio, ilmastonmuutos. Nehän kaikki haastavat myös työmarkkinoita ja meidän on pystyttävä osoittamaan mahdollisuutemme vaikuttaa näissä asioissa.

Onko tästä jäsenmääräkehityksestä tehtävä sitten päätelmiä myös siitä, miten edunvalvonnassa on onnistuttu?

–Se on selvää, eikä sitä kukaan kiellä, että kaikki eivät ole hurranneet esimerkiksi tälle kilpailukykysopimukselle, SAK:n yhteyspäällikkö Järvinen tunnustaa.

Hänen mukaansa vaikeusaste edunvalvontatyössä on kasvanut.

–Kun maailma on monimuotoistunut ja erilaista pirstaloitumista tapahtuu työsuhteissa sekä työelämässä, niin kyllä se on haaste, joka on ihan erilainen kuin 1960–1970-luvuilla. Silloin oli varmasti yhtenäisemmät työmarkkinat.