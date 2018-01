Yli 800 haki kartanonhoitajaksi: Valitulla kokemusta KRP:stä ja presidentin kansliasta – ”Oli se aikamoista ristikuulustelua”

Mediassa paljon näkyvyyttä saanut ”unelmien työpaikka” on nyt täytetty. Koneen Säätiö valitsi kartanonhoitajaksi Jan Laaksosen, joka siirtyy tehtävään Keskusrikospoliisista (KRP).

Epätavallisesta työpaikkailmoituksesta uutisoitiin laajasti. Koneen Säätiö haki kartanonhoitajaa Helsinkiin Lauttasaaren kartanoon lokakuun alussa. Hakemuksia tuli lopulta yhteensä 837 kappaletta.

Tehtävässä aloitti eilen maanantaina Jan Laaksonen, joka siirtyy kartanonhoitajaksi KRP:n hallintoyksiköstä, missä hän toimi pääasiassa päällikön autonkuljettajana. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa Suomenlinnan hoitokunnan teknisenä isännöitsijänä ja työnjohtajana, Tasavallan presidentin kansliassa kiinteistönhoitajana sekä kiinteistönhoidon kouluttajana Amiedu-aikuiskoulutuskeskuksessa. Koulutukseltaan Laaksonen on kiinteistönhoitaja ja tekninen isännöitsijä. Hänellä on myös hovimestarin pätevyys.

Kauppalehden mukaan rekrytoinnin karsintavaihetta hoitaneen Manpowerin Rami Inkilä haastatteli Laaksosen ensin. Sitten Koneen Säätiön työntekijät tapasivat hänet useampaan otteeseen.

–Oli se aikamoista ristikuulustelua, mutta keskustelu oli avointa ja miellyttävää, Laaksonen naurahtaa Kauppalehdelle.

Laaksonen vastaa säätiön uudeksi toimitilaksi parhaillaan remontoitavan Lauttasaaren kartanon, siihen kuuluvien rakennusten ja puutarhan kokonaisvaltaisesta yllä- ja kunnossapidosta sekä korjausten toteuttamisesta yhteistyökumppaneiden kanssa. Laaksonen pitää huolta kartanon käytettävyydestä säätiön toiminnassa ja tapahtumissa.

Lähteet: Koneen Säätiö ja Kauppalehti