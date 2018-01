Antti Rinne niskalaukauskohusta: ”Siteeraisin hänen sanojaan uudestaan”

Sanavalinnoista arvosteltu SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoo, että toistaisi siteeraamansa niskalaukausvertauksen uudelleenkin. Hän paljastaa Facebook-päivityksessään tarkemmin kohuvertauksen taustan.

Rinteen Aamulehdelle antamasta haastattelusta nousi kohu, kun hän kertoi saaneensa palautetta, jossa ihmiset ovat sanoneet, että hallituksen politiikka tuntuu siltä, että halutaan laittaa työttömät polvilleen ja antaa heille niskalaukaus.

Rinteen tuore somepäivitys on vastaus Helsingin Sanomien pääkirjoitukseen, jossa arvosteltiin Rinteen tyylitajua. Myös moni muu on arvostellut niskalaukauspuheita ja pitänyt niitä epäsopivina. Rinne on korostanut välittäneensä vain eteenpäin saamaansa palautetta. Rinteen mielestä ei ole väärin sanoa ääneen, millaista palautetta ”Sipilän hallituksen työttömiä rankaisevasta aktiivimallista tulee”.

Nyt Rinne kertoo täsmällisesti tilanteesta, missä hän palautteen kuuli:

–Muutama viikko sitten olin Uudellamaalla kampanjatilaisuudessa. Torilla minua lähestyi noin 50-vuotias nainen, joka halusi kertoa minulle tarinansa. Korkeakoulutettu nainen oli jäänyt pari vuotta sitten työttömäksi. Työttömyytensä aikana hän oli lähettänyt yli 350 työhakemusta, Rinne kirjoittaa päivityksessään.

–Vastauksia oli tullut muutama ja niissä kaikissa oli sama viesti: ”Valitettavasti valintamme ei tällä kertaa kohdistunut sinuun.” Suurimpaan osaan hakemuksista ei koskaan tullut vastausta. Nainen kuvaili tilannettaan toivottomaksi. Kun puhe kääntyi hallituksen aktiivimalliin, nainen katsoi minua ja sanoi minulle hiljaa: ”Tuntuu siltä, että työttömät halutaan laittaa polvilleen ja antaa niskalaukaus.”

Rinteen mukaan kyseessä oli osaava ja aktiivinen ihminen.

–Tällä ihmisellä oli täysi oikeus kertoa tunteistaan minulle. Minä ymmärsin ja ymmärrän hänen tunteitaan oikein hyvin. Ymmärsin, mitä hän tarkoitti vertauskuvalla ja että se kumpusi epätoivosta ja epäreilusta kohtelusta. Yli 350 työhakemuksen jälkeen oli mielestäni oikein antaa tälle yksilölle ääni, jonka mahdollisimman moni muu ihminen kuulee. Siteeraisin hänen sanojaan uudestaan vaikka HS:n haastattelussa.

Rinteen mukaan ”tässä maassa on yksi taho, jonka tyylitaju on pettänyt ja se on Sipilän hallitus”, joka on vastuussa työttömyysturvan aktiivimallista.

–Tällaista epäoikeudenmukaisuutta ei pidä hyväksyä Suomessa. Tällainen vääryys pitää korjata ja sen SDP tekee heti kun voimme, Rinne sanoo.

Hän on jo aiemmin luvannut perua aktiivileikkurin, jos SDP pääsee hallitukseen.

–Hallituksen on turha uhriutua, sillä aktiivimallin uhri ei todellakaan ole Sipilän hallitus vaan suomalaiset työttömät, joita Sipilän hallitus rankaisee työttömyydestä.

Vuoden alusta voimaan tulleessa aktiivimallissa työttömän on saatavat työpaikka, yritystuloa tai osallistuttava työllisyyspalveluun, kuten työvoimakoulutukseen, muutoin hän menettää 4,65 prosenttia työttömyysetuudestaan. Palkkatyötä on tehtävä vähintään 18 tuntia, yritystoimintaa vähintään 241 eurolla tai osallistuttava työvoimakoulutukseen vähintään viitenä päivänä 65 päivän tarkastelujaksolla.

Aktiivimalli on nostanut myrskyn ja sen kumoamiseksi tähtäävän kansalaisaloitteen on allekirjoittanut jo yli 118 000 ihmistä.

