Selvintä mitä Sauli Niinistöltä Natosta irtoaa: ”Ei” ja selitys päälle

Toista presidenttikautta tavoitteleva presidenttiehdokas Sauli Niinistö pohti Uuden Suomen, Kauppalehden ja Talouselämän yhteishaastattelussa hieman uudella tavalla suhtautumistaan puolustusliitto Natoon. Kuultiin jopa sana ”ei”, toki monin selitysosin.

Lähdetäänpä tutustumismatkalle tuohon istuvan presidentin monipolviseen Nato-ajatteluun. Siinä saavat osansa niin Paavo Lipponen, Paavo Väyrynen kuin Matti Vanhanenkin.

Näissä vaaleissa kaksi keskustalaista presidenttiehdokasta, virallinen ehdokas Vanhanen ja oman yhdistyksensä Väyrynen, on sitä mieltä, että Niinistö hivuttaa Suomea Natoon. Demareiden Lipposen kohdalla hän taas viittaa vuoden 2006 vaaleihin, joissa Niinistö kärsi toisella kierroksella tappion Tarja Haloselle.

–Ei mitään uutta auringon alla. Joudun nyt vähän korjailemaan vanhoja lausumiani. Kuusi vuotta sitten sanoin, että aina on joku Paavo tunkemassa Natoa mun kurkusta alas. 12 vuotta sitten se oli Lipponen, 6 vuotta sitten se oli Väyrynen, ja nyt on yksi Matti lisää. Siis sanoisin, että älyllinen loogisuus on vähän kaukana kerta toisensa jälkeen ratsastaa samalla väitteellä, joka ei koskaan ole toteutunut, valitsijayhdistyksen ehdokas Niinistö sanoo.

Jatketaan matkaa. Seuraavaksi saadaan ainakin osittain selville, miten ehdokas Niinistö suhteuttaa Nato-asiassa itsensä muuhun ehdokasjoukkoon.

–Nyt tilanne on niin, että olen vähän verrannut kandidaatteja. Jotkut sanovat suoraan ei, se on selkeää. Joku sanoo suoraan kyllä, se on selkeää. Mutta liki koko muu porukka vastaa tähän kysymykseen lähtien liikkeelle siitä, että tähän ei voi vastata kyllä tai ei tässä hetkessä. Se on selkeä vastaus nimenomaan näissä olosuhteissa.

Eli Niinistö sijoittuu tuohon keskijoukkoon, joka ei sano ehdottomasti ”ei”, mutta ei sano ”kylläkään”. Pitäisiköhän näkemystä vähän selkeyttää?

–Ei se voi olla sen selkeämpi, jos olen sitä mieltä, että näissä olosuhteissa ei, mutta en sano suinkaan tulevaisuuteen ehdottomasti ei. Kyllä tai ei on tässä siinä suhteessa huono, että suljet ikuisiksi ajoiksi ovesi. Ja olen yrittänyt hahmottaa, mitkä olisivat sellaisia tekijöitä, jotka meidän ajatteluun vaikuttaisivat ja vaatisivat tässä asian hyvin laajaa pohtimista. Tarkoitan laajaa henkilöpohjaa eduskunnan edustajien, kaikkien kanssa. Tämä ei ole mikään yhden miehen show, ei todellakaan.

Siellä se otsikossa mainittu Niinistön ”ei” oli. Se on sitten lukijan päätettävissä, kuinka selvästi.

Joka tapauksessa presidentti on tyytyväinen siihen, että istuvan hallituksen ohjelmassa Nato-ovi on raollaan toisin kuin edellisen hallituksen aikana.

”Kuusi vuotta sitten sanoin, että aina on joku Paavo tunkemassa Natoa mun kurkusta alas. Nyt on yksi Matti lisää”

–Minusta tämä on hyvä tilanne, että me emme itse sulje itseltämme ovea. Naton puolelta näyttää viesti olevan hyvin johdonmukaisesti se, että tänne vaan.

Jatketaan. Niinistö on sanonut, että Ruotsin liittyminen Natoon olisi niitä tekijöitä, jotka vaikuttaisivat Suomen pohdintaan. Tilannetta muuttaisi myös se, että Venäjä alkaisi nähdä Euroopan unionin ja siinä samalla Suomen itselleen samalla tavoin vihamielisenä kuin se Naton ymmärtää. Molemmat ovat epätodennäköisiä skenaarioita.

Ruotsin Nato-yllätystä Niinistö ei pidä mahdollisena, minkä hän perustelee jatkuvilla tapaamisillaan pääministeri Stefan Löfvenin ja puolustusministeri Peter Hultqvistin kanssa.

–Se ei ole mitenkään mahdollista. Olen tavannut Löfvenin tänäkin vuonna 3–4 kertaa, Hultqvistin tapaan joka kerta, kun hän on Suomessa tai kun olemme kansainvälisillä kentillä samaan aikaan, sitä tapahtuu usein... Ajatusten ulkopuolella on se, että Ruotsissa olisi halu toimia tässä erillään, päinvastoin, jos katsotaan Hultqvistin kommentteja, hänhän sitoo koko ajan Suomea mukaan, samoin Löfven.

Kuullaanpa häntä kansanäänestyksestä, jos Suomi siis olisi joskus Natoon menossa.

–On sanottu, että se on jotenkin vastuun pakoilua. Tilannehan on niin, että presidentti, hallitus, jos siihen päätyvät tulevat esittämään, ottavat sen poliittisen johdon ilman muuta ja käyvät neuvotteluja Naton kanssa jäsenyydestä. Sitten, samalla tavalla kuin EU:ssa, tämä sopimus tulisi kansan arvioitavaksi. Nyt mennään siihen kansan arviointiin. Nato edellyttää, että kansan ja puolueiden enemmistö kannattaa Natoa. Se on selvitetty eri maissa viime aikoina eri tavoin, muutamassa on ollut kansanäänestys, joissakin on ollut mielipidetiedustelu. Minun pääsanani on tässä legitiimisyys, yleinen hyväksyttävyys. Jos me tekisimme jonkun mielipidetiedustelun siitä, se kiistettäisiin tappion kärsineiden puolelta hamaan tulevaisuuteen, vaikka se olisi selväkin.

Kansanäänestys olisi siis paras tapa hyväksyttävyyden selvittämiseen, mutta sitten hän pohtii aivan uudella tavalla manipulointia, josta erityisesti kansanäänestyksen kielteisesti suhtautuva vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto on huolissaan.

–Sitten kun sanotaan, että kansanäänestyksen aikaan alkaa manipulaatio, miten joku voi olla niin sinisilmäinen, ettei hän kuvittele, jos kansaa ei kuultaisi, etteikö kansaa manipuloitaisi manipuloimaan edustajiaan, aivan varmasti.

Kuluva vuosi on istuvalle presidentille merkkivuosi. Hän täyttää 70 vuotta ja on tulossa kolmannen kerran isäksi. Hänellä on paloa jatkaa tehtävässä, vaikka ovat eläkepäivätkin käyneet mielessä.

–Totta kai, kyllähän ne olisivat myöskin houkutelleet. Kun tätä asiaa kevään mittaan mietin ja aika moni siihen vaikutti, niin tämä meno on nyt aika vauhdikasta maailmalla, ja se liikuttaa Suomea. Ja menin sitten uskomaan niitä ihmisiä, joiden mielestä olisi jollain tavalla karkuun lähtöä, jos tästä lähtisin.

Vielä vauvasta, mitä Niinistö ajattelee siitä, pystyykö hyvän isyyden ja hyvän presidenttiyden yhdistämään? Tätä on kyselty muun muassa Hufvudstadsbladetissa.

–Suomessa elää viisi miljoonaa ihmistä, jotka kaikki on syntyneet ja kaikki tulleet hoidetuksi ja vanhemmat on monet aika lailla tiiviisti muussakin elämässä mukana. Minulla on itselläni ollut kaksi poikaa, ja tein kahta duunia siihen aikaan; vaimokin oli töissä pääosin. Kyllä niistä selviää, Niinistö sanoo.

